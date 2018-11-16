Столкнувшись с исчерпанностью существующей модели экономического роста, где гегемония США выстраивалась все последние 250 лет, американский правящий класс вдруг с ужасом обнаружил, что удалённость их геополитического острова от континента Евразии становится таким фактором, который уже нечем компенсировать.

Флаг США

Известно, что в выходе из поразившего американскую экономику кризиса США сделали ставку на сланцевую нефть (реально — на теневые поставки на мировой рынок нефти из Ирака, Сирии, Ливии) и её экспорт. И так как попутно извлекается и сланцевый газ, то США решили стать главным экспортёром этого газа в жидком виде в Европу, так как по трубе его доставить туда невозможно.

Но Европа уже давно подсела на российский трубопроводный газ, который по цене намного ниже американского сжиженного. В ближайшие 20 лет потребности Европы в газе будут расти, и альтернативы российскому газу просто нет. США поставили себе целью стать к 2020 году одним из ключевых поставщиков сжиженного газа в мире. Цель поставить можно, но вот достичь её уже нельзя. И причина — география.

США не знают, куда им приткнуться со своим сжиженным газом. Они могут поставить его в Азию — в Китай, к примеру. Но цена на нефть высока, скоро подтянется в цене и газ, плюс транспортировка сжиженного газа. Далеко Америка от Азии, намного ближе Австралия, которая тоже начала развивать свои проекты по СПГ. А так как австралийские терминалы ближе к Азии, чем американские, находящиеся в Мексиканском заливе, то обойти австралийцев американцам не светит. К тому же Китай заключил ещё и контракты с Газпромом.

Для американцев с их СПГ в Китае в больших объёмах места просто нет. Китай из политических соображений покупает какие-то небольшие объёмы у США, но рассчитывать на статус ключевого поставщика им не приходится. Однако, кроме Китая, есть ещё и Япония, и Индия. Так что у американцев в Азии есть пространство, на котором они могут побороться за долю на рынке. Будет ли эта доля ключевой с учётом возможностей Катара — это вопрос, на который нет однозначного ответа.

Таким образом, самой лакомой целью для США остаётся вассальная Европа. Для Европы сжиженный американский газ — головная боль, а не решение проблем. Европейцы уступают американским газовым требованиям, что называется, «на отцепись». Хотите поставлять — поставляйте, но займёте свою нишу и на монополию не рассчитывайте.

На саммите в столице Болгарии Софии главы стран и правительств ЕС заявили о готовности вести с США переговоры об углублении энергетического сотрудничества, но только при условии отмены американских таможенных пошлин на сталь и алюминий. Макрон и вовсе заявил, что с пистолетом у виска разговаривать с Европой не будет позволено никому. Это было сказано для США, а не для России.

Европейцы топят переговоры с США в манёврах и уловках, обещая ограничиться нетарифными торговыми барьерами и провести реформу ВТО, показывают готовность поговорить об облегчении доступа на рынки и к тендерам на госзакупки, но тут же предупреждают — всё будет только в рамках норм ВТО. То есть никакого давления и внеэкономического нажима не будет позволено.

По цене на СПГ американцы непроходные. Кроме того, для массированных поставок из США в Европе нужно вложить астрономические суммы в инфраструктуру — построить порты и трубопроводы. В Западной Европе есть для этого какие-то терминалы, а Восточная Европа вся зависит от трубопроводного газа. Системы прокачки трубопроводного газа не годятся для доставки газа сжиженного, даже после его превращения из жидкого состояния обратно в газ. Нужно строить новые трубопроводы.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Учитывая отсутствие шансов на окупаемость таких затрат, источников финансирования этих проектов нет. Российское Минэнерго, чтобы не обидеть американских коллег, дипломатично говорит, что американский СПГ для российского трубопроводного газа — не конкурент. Американцы с этим согласны. Где американцы могут побороться с Россией, так это в нише СПГ.

Но и тут Россия подоспела со своими терминалами в Арктике. Оттуда уже начались поставки в Европу и Китай, больше того — в США в январе 2018 года пришло судно с СПГ из российской Арктики. С газом из Ямала. Эта схема оказалась для США неожиданной, и кошмар уже дешёвого российского СПГ снова навис над США. Вся беда для США в том, что газ доставили в разгар санкций — настолько было интересным предложение из России. Эксперты предрекают США в области поставок СПГ третье место после Австралии и Катара. К 2020 году в США будет введено в эксплуатацию пять заводов по сжижению газа.

Россия сейчас обеспечивает треть от общих поставок газа в Европу. И объёмы растут. Самое парадоксальное, что чем больше американцы будут продавливать на рынок Европы свой сжиженный газ, тем больше будет зависимость Европы от России. Дешёвый российский газ уже стал причиной европейского раскола, и чем сильнее давление США, тем прочнее позиции России.

Так или иначе, экспансия США на газовый рынок Европы откладывается. Польша с 2022 года готова завершить контракт с Газпромом и перейти на американский СПГ, для которого построили терминал. Но такая политическая болонка США, как Литва, ранее с шумом отказавшаяся от газа из России и пригнавшая к своим берегам плавучий терминал, теперь тихо отказалась от американского СПГ — он не подходит по параметрам для литовской газотранспортной системы.

Ценовая ситуация складывается для США неблагоприятно. Так как основные вложения в заводы по сжижению газа уже сделаны, то определенное давление на цены на газ американский СПГ всё же создаст. Однако цена продаж будет такой, которая позволит окупать только затраты на сбыт, инвестиции же при такой цене никогда не окупятся, то есть окажутся убыточными. Операционные издержки будут покрываться, а капитальные — нет. Цена на американский СПГ будет на уровне $5 за млн британских тепловых единиц, 1 тысяча кубометров газа содержит 35,8 бте, а это по цене примерно то же самое, что даёт Россия за свой трубопроводный газ. Это надавит на нынешнюю российскую цену, и русские, вероятно, будут двигаться в цене в сторону уменьшения. Но себестоимость российского газа ниже, она с учётом транспортировки и налогов не выше $3 за один кубический фут (0, 028 куб. м), а это намного ниже, чем затраты американцев и даже чем цены на спотах.

Таким образом, российский газ останется вне конкуренции с американским СПГ, который будет играть второстепенную роль в топливном балансе Европы и Азии. Пока поставки СПГ в Европу нерегулярны и убыточны. При средней цене в 2016 году $5,6 стоимость американского СПГ держалась возле $6,5 за млн бте. 40% американского экспорта СПГ шло в Южную Америку, 30% — в страны АТР, на Европу же приходилось около 14%, что в натуральных показателях составляло 1 млн тонн или 1,3 млрд куб. м.

Kremlin.ru Церемония открытия газопровода «Северный поток». 2011

Это очень мало. Но по мере ввода новых заводов цены повысятся, хотя не будут выше $8 за млн бте. Тем заводам, которые находятся вдали от инфраструктуры доставки, будет трудно снизить затраты ниже этой цифры. Именно по этой причине в России остановили строительство новых терминалов по СПГ в районе Арктики, ограничившись пока одним проектом «Ямал СПГ». Все объёмы этого завода уже законтрактованы, а издержки — одни из самых низких в мире. Доставка же СПГ по Севморпути позволяют держать конкурентоспособные цены даже при низких ценах на газ.

Удалённость от рынков сбыта американского СПГ — это та неустранимая причина, которая обрекает на неудачу претензию США на мировое господство в газификации Европы и Азии. Высокая стоимость доставки СПГ на евразийский континент делает возможную долю рынка для американцев довольно небольшой. Во всяком случае, они не смогут этим удовлетвориться и нацелены на гораздо большее. Продавить же свои условия у них не получится. Торгово-экономические рычаги влияния на Евразию у США слабеют и заменяются прямым военным шантажом.

В ближайшие 25 лет в мире произойдет слом системы господства США, и в этом сломе проблема газа будет играть центральное место. Газ станет тем яблоком раздора, которое в итоге способно разрушить не только ВТО и МВФ, но и НАТО. Так география рушит политэкономию. Но такое разрушение становится возможным лишь тогда, когда у правящего класса претендента на лидерство разрушена адекватность самовосприятия себя в мире — типичная проблема всех стареющих империй, последней из которых пока являются США. Если про Рим говорили, что его погубили варвары, то про Америку скажут, что её погубили расстояния. И в этой версии будет большая доля правды.