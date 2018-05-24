Италия завершила процесс формирования нового правительства. Выборы, прошедшие в марте 2018 года, привели к радикальному изменению политического ландшафта одной из крупнейших экономик ЕС. Левоцентристские демократы потерпели поражение: избиратели отдали более 50% голосов популистскому «Движению пяти звезд» и правой политической партии «Лига Севера». Коалиционные переговоры двух победивших партий продолжались более двух месяцев. Будущее Италии, по крайней мере в краткосрочной перспективе, оказалось в руках политических аутсайдеров, пишет Скотт Макдональд в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Коалиция «Движения пяти звезд» и «Лиги Севера» имеет популистский, антиевропейский и пророссийский характер. Ожидается, что в ближайшее время коалиция направит свои усилия на ужесточение миграционного законодательства. Также существует вероятность того, что новое итальянское правительство рассмотрит возможность выхода Италии из еврозоны и будет добиваться прощения части государственного долга. Долг Италии достиг 132% от ВВП, данное обстоятельство тормозит темпы экономического роста.

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Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр недавно предупредил своих новых итальянских коллег о том, что в случае, «если новое правительство откажется соблюдать свои обязательства по долгам и дефициту бюджета… финансовая стабильность всей еврозоны может быть поставлена под угрозу».

Fabio Visconti Маттео Сальвини

Лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини незамедлительно ответил министру финансов Франции, заявив, что его предупреждение является «неприемлемым» вмешательством, добавив, что не обещал гражданам Италии того, что страна «продолжит идти по пути нищеты, нестабильности и массовой миграции». Сальвини подчеркнул, что «итальянцы прежде всего!»

Согласно сообщениям одной из ведущих газет Италии Corriere della Sera, должность премьер-министра Италии может занять профессор права из Университета Флоренции Джузеппе Конте, лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо претендует на министерство труда и экономического развития, а Сальвини может занять должность министра внутренних дел.

Экономика Италии — это одна из первых серьезных проблем, с которой столкнется новое правительство. В 2016 году экономика Италии достигла аномально низкого роста в 0,9% — одного из самых низких показателей в ЕС, однако в 2017 году экономический рост поднялся до 1,5%. По данным Международного валютного фонда, в 2018 году ожидается, что рост реального ВВП достигнет 1,5%, после чего опустится до 1,1% в 2019 году.

Проблема заключается в том, что такие низкие показатели экономического роста не будут способствовать существенному снижению уровня безработицы, который в 2017 году по-прежнему оставался довольно высоким, достигнув 11,3%. Худшее заключается в том, что, согласно прогнозам МВФ до 2019 года, уровень безработицы в Италии не опустится ниже 10%.

Чтобы улучшить экономическую ситуацию, новое правительство может попытаться внести изменения в ограничительную бюджетно-финансовую политику, что может привести к разногласиям с ЕС, если уровень бюджетного дефицита Италии превысит установленный ЕС порог в 3%. В 2017 году бюджетный дефицит Италии составил 2,3%. Если новое правительство примет решение об увеличении бюджетных расходов, то Италия может превысить порог бюджетного дефицита в 3%. В этом случае Италия может потерять доверие инвесторов, что в свою очередь приведет к снижению уровня инвестиций в итальянскую экономику. Если итальянское правительство решит последовать примеру правительства Греции, которое в 2015 году приняло конфронтационную политику для урегулирования ситуации с государственным долгом, то Европейский союз может оказаться в затруднительном положении.

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Колизей

Тем не менее, несмотря на все сложности, с которыми придется столкнуться новому правительству, граждане Италии уверены, что оно с ними справится. Согласно данным компании Demos, 60% избирателей имеют «благоприятное» или «очень благоприятное» мнение о новом коалиционном правительстве. «Негативно» или «очень негативно» к новому правительству относятся лишь 34% граждан Италии.

Все же в Италии существует высокий риск возникновение экономического кризиса, и новое правительство об этом хорошо знает. Несмотря на резкую риторику новой администрации, политические изменения будут происходить постепенно, однако они, несомненно, будут расходиться с интересами ЕС. Если итальянские активы сильно обесценятся, а приток инвестиций сократится, это может подтолкнуть правительство к безрассудным действиям, что может привести к изоляции Италии и крупному экономическому кризису в ЕС. Новому итальянскому правительству и ЕС в целом в краткосрочной перспективе придется разрешить ряд очень трудных вопросов. Пожелаем им всем удачи.