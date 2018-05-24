Секретаря государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников «АТО», жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, которого объявили персоной non grata в Польше за «антипольские взгляды», пропустили на территорию Польши, сообщает «Збруч» (Галичина). Шеремет наблюдает за эксгумационными работами польского Института национальной памяти в Грушовичах, где местные власти разобрали нелегальный памятник УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Я без проблем с биометрическим паспортом проехал польскую границу, — заявил украинский чиновник. — Меня пропустили по требованию украинской стороны. 24 и 25 мая я и еще четверо работников коммунального предприятия «Судьба» будем наблюдать за раскопками». ИНП на днях уведомил посольство Украины и Общество украинцев в Польше о намерении исследовать место, где был памятник воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и пригласил представителей Украины к участию в работе в качестве наблюдателей. 18 ноября 2017 года Варшава аннулировала Шеремету шенгенскую визу на год. Он попал в список граждан Украины, которым запрещен въезд в Польшу за «антипольские взгляды», блокируя полякам проведение эксгумации и обновления мест польских захоронений.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сіверщина» (Чернигов): «20 мая в историческом центре Варшавы состоялся митинг в защиту языков коренных народов Поволжья. Организатором акции выступило общественное движение «Свободный Идель-Урал» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое борется за восстановление суверенитета шести поволжских республик: Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Татарии и Башкирии. Активисты движения более часа выступали перед прохожими на площади маршала Юзефа Пилсудского. Татарский политэмигрант Рафис Кашапов призвал поляков распространять правду о политике принудительной русификации, проводимой Москвой по отношению к народам Идель-Урала. «Россия не сразу приняла мысль о необходимости тотальной русификации коренных народов. Всё начиналось с запрета национальных партий. Впоследствии были переписаны конституции наших республик, отсечены все полномочия субъектов Федерации. Далее взялись за общественных активистов и независимую прессу. Катком репрессий прошлись по всем, кто не разделяет имперских взглядов Кремля. Теперь остался последний аккорд — уничтожение системы образования на национальных языках. Над народами Идель-Урала осуществляют этноцид, под названием «оптимизация» и «реформа» системы образования», — заявил Кашапов. Поддержать активистов пришел депутат Сейма Марцин Швенцицький, политики Пшемыслав Вишневский и Михал Щерба, председатель совета фонда «Открытый диалог» Бартош Крамек, композитор Виктор Рекапа, известный общественный деятель Глеб Бартон, представители украинской диаспоры. Раньше движение «Свободный Идель-Урал» провело аналогичные акции на Украине, в Финляндии и Литве».

23 мая под председательством Ивана Мунтяна состоялось пленарное заседание 22-й внеочередной сессии Черновицкого областного совета VII созыва, передает BukNews (Черновцы). Решением депутатов установлен порядок использования «красно-черного революционного» флага ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Черновицкой области в определенные дни, связанные с выдающимися событиями «национальной освободительной борьбы украинского народа». Таковых дат девять. В указанные дни красно-черный флаг будет вывешиваться на административных зданиях областного совета, других органов местного самоуправления. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, областным общественным организациям также рекомендовано вывешивать «революционный» флаг ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Новые «герои» современной Украины

Правительство Венгрии приняло меморандум о защите закарпатских венгров, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Это было сделано на первом же официальном заседании нового кабинета министров. Меморандум направлен премьер-министрам всех стран-членов НАТО и генеральному секретарю альянса. В тексте говорится, что Украина должна уважать интересы закарпатских венгров, так как они связаны с членами НАТО. Будапешт и в дальнейшем будет блокировать все украинские инициативы по вступлению в НАТО, если Киев не изменит своего отношения к венгерскому национальному меньшинству и не поправит закон об образовании. Правительство Венгрии также довольно решением президента Украины Петра Порошенко об отзыве поправок в закон о двойном гражданстве, которые могли привести к еще большему обострению ситуации.

«Таймер» (Одесса) пишет об обострении обстановки под Горловкой в начале мая 2018 года. В украинских (и не только) СМИ можно прочитать о «боях за поселок Чигари под Горловкой». Однако уже сама эта формулировка является совершенно некорректной. Никакого «поселка Чигари» под Горловкой нет и никогда не было. Чигарями называют юго-восточную окраину поселка Ленинское (Южное, Пивденное), расположенного к северо-западу от Горловки и являющегося ближайшим к линии фронта населенным пунктом, контролируемым правительственными войсками. Фактически Чигари — это местное название дюжины домов, расположившихся вдоль улицы Садовой этого самого Ленинского (Южного). По Минским договоренностям Ленинское осталось за украинскими войсками, то есть, формально говоря, улица Садовая («Чигари») тоже входит в сферу их ответственности. Однако фактически Садовая находится на отшибе от основного поселка: они разделены кладбищем, за которым расположены достаточно глубокие овраги, где протекает река Железная. А главное — над местностью господствует террикон шахты №21, контроль над которым имеет стратегическое значение: с него просматривается (и простреливается!) как всё Ленинское и его окрестности, так и западная часть Горловки. Так вот, именно контроль над терриконом и был ключевой целью боев последнего времени. Интересно, что, в отличие от улицы Садовой, террикон (если верить кадастровой карте Украины) относится к Горловке. Попытка его захвата противоречит Минским соглашениям.

Mil.gov.ua Обстрел

Фантомные «Восточные Кресы», или как Украине не потерять Крым и Донбасс. Об этом в материале Zaxid.net (Львов): «Признаемся без ложной скромности: для нас, «свидомых», Крым и Донбасс всегда были какой-то временно несовершенной Украиной, территорией будущей культурной колонизации-украинизации, местом, где украиноязычные патриотические украинцы воспринимались чуть ли не как миссионеры среди диких туземцев». Украина не имела какой-либо культурной политики в отношении Востока: всё держалось на договоренности между олигархическими кругами, которые поделили между собой сферы влияния. А что теперь? Крым и Донбасс не болят почти ни у кого, кроме тех, кто должен был бежать из своих домов. В обществе отсутствует дискуссия на тему, какую политику проводить в отношении «оккупированных» территорий. На нее банально нет спроса в политическом поле. Теоретически считается, что скоро западные санкции ослабят Россию настолько, что «оккупанты» сами приползут к нам с ключами от Перекопа и мешком золота в качестве компенсации. Но разве такие ожидания заменят конкретную политическую стратегию? Вот, скажем, знаменитая крымскотатарская автономия в Крыму. Прошел год, как Порошенко сказал: «Конституционная комиссия по моему поручению принял решение о создании рабочей группы по наработке предложений изменений и дополнений в конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым». И что, и как? Где бурное общественное обсуждение? Это же не шутка, это же фактически изменение характера унитарного государства, когда одному из регионов предоставляется выразительно-этнический статус, причем этническое меньшинство, которое будет в этом регионе титульным, является меньшинством по отношении к другому меньшинству, ради защиты которого соседнее государство «оккупировало» этот регион. Серьезно: как в русском Крыму будет функционировать крымскотатарское автономное правительство? Туда будут брать только по этническому признаку? Или на выборах в местные органы власти голос крымского татарина будет приравнен к десяти голосам других жителей Крыма? Очевидно, никто всерьез не рассматривает возможность возвращения Крыма, потому и дискуссий нет. Или Донбасс. Упрощение пересечения линии разграничения для простых лояльных Украины жителей «ОРДЛО» — это неинтересная большинству тема. Как неинтересны этому большинству и страдания населения «серой зоны». А что делать, если международные структуры будут склонять нас к повышению статуса русского языка и культуры как языка и культуры этнического большинства Крыма? Что нам делать с кучей пророссийского населения на Донбассе, которое всё равно будет во всём обвинять Украину и выбирать в Верховную раду пророссийских депутатов? И как в таких условиях развивать экономику Донбасса, ведь без развития ее территория превратится в бомбу замедленного действия? Это, кстати, и Крыма касается.

«За Збручем» (Тернополь): «После апрельского турне в Польше одиозного нардепа и второй скрипки в Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Антония православную Варшаву продолжают кошмарить гонцы от Московского патриархата. Очередные страшилки о кровожадных «раскольниках-бандеровцев» и гонениях на «каноническую Церковь» православные поляки будут слушать в июне, сопереживая семинаристам с Почаевской лавры. И это лишь винтик масштабной кампании по блокированию попыток предоставить томос об автокефалии украинскому православию, режиссеры которой сидят в застенках московской Лубянки. На авансцене в главных ролях оказался совсем не случайный персонаж, а сам бывший настоятель одного из центральных храмов Москвы, а ныне епископ Тернопольской епархии и ректор Почаевской семинарии Серафим. На этот раз его святость везет десяток молодых батюшек и семинаристов-«мучеников», которые защищали церкви от «раскольников» и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлые годы. Герои боев под Екатериновкой, Колосово и другими селами Кременецкого района еще раз попытаются убедить руководство одной из поместных Церквей в том, что нельзя поддерживать предоставление томаса Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая «провоцирует» конфликты между православными верующими».

Ternopil.church.ua Православное богослужение. Тернопольская область

Река Днепр может исчезнуть через 20−30 лет. Такое мнение, пишет «Новый день» (Запорожье), во время круглого стола высказал генеральный директор национального заповедника «Хортица» Максим Остапенко. «За годы наблюдений я вижу очень плохую тенденцию состояния акватории Днепра и ресурсов, которые пока есть в реке, — отметил Остапенко. — Через 20−30 лет Днепра как реки уже не будет. Он сейчас превращен в систему искусственных водохранилищ, то есть озерного типа. Уровень эксплуатации, зарегулированности и освоения этого ресурса превращает его из реки в водно-болотную систему. Соответственно, происходят изменения, которые видят даже обычные люди. Несколько десятков лет назад в Днепре была хрустальная вода, белый песок, немного водорослей и очень много рыбы. Водились осетры до 200 кг, нормальный размер сома был 3−4 метра. А сейчас осталась практически только рыба озерного типа, последние 5−7 лет мы практически не видим рыбы. Наблюдается и очень серьезная загазованность почв, много ила. Река превращается в некачественный водоем с условно питьевой водой. Ее уничтожили стоки с большим содержанием органических и неорганических веществ, которые сейчас используются в стиральных и моющих веществах. Они вредны и для флоры, и для фауны. С другой стороны, чрезвычайно острая проблема браконьерства и бессознательного отношения обычных людей. В колоссальных масштабах идет промышленный вылов рыбы и использование электроудочек, когда электрозарядом бьется определенная акватория и потом собирается вся рыба, которая на поверхности. Но вместе с тем истребляются и микроорганизмы, и другие виды живности, которые живут в реке. Кроме того, наши люди не понимают, насколько вредным может быть пластик. А тем временем Днепр превращается в колоссальную сточную помойную яму». При этом большое беспокойство вызывает то, что на государственном уровне проблемы Днепра никак не решаются. А ведь если Днепр перестанет быть питьевым, это будет катастрофа страшнее Чернобыльской.

«При планировании и ведении боевых действий забота об окружающей среде находится, очевидно, на последнем месте, несмотря на те долговременные негативные последствия, которые будут иметь влияние на все составляющие окружающей природной среды и население». Так, рассказывает «ОстроВ» (Донбасс), начинается аналитический отчет ОБСЕ «Оценка экологического ущерба и приоритеты восстановления окружающей среды на востоке Украины». А какие наиболее существенные изменения уже произошли в природной среде Донецкой области в связи с четырехлетними боевыми действиями и к чему они приведут в ближайшие годы? Об этом говорит инспектор по охране окружающей природной среды Донецкой области Сергей Буфистов, который работает в государственной экологической инспекции с 1996 года. По его словам, из 16 крупнейших загрязнителей окружающей среды пять расположены на неподконтрольной Киеву территории, а все остальные — на территории, контролируемой Украиной. Однако неважно, где именно находится тот или иной объект — он влияет на качество окружающей среды области и вообще Украины комплексно. Есть проблемы и здесь, которые накапливались десятилетиями. На территории всей области реконструкция очистных сооружений бытовых стоков не производилась десятилетиями. В аварийном состоянии очистные сооружения в Славянске, Доброполье и так далее. Есть такое предприятие ЗАО «Бахмутский аграрный союз». И у него очистные сооружения. Они находятся прямо на линии соприкосновения. И если там что-то произойдет, то отходы попадут в реку Кодемка. А она впадает в реку Бахмут, которая является притоком Северского Донца, основной источник питьевой воды Донбасса?! Поскольку предприятие находится на линии огня, надо только надеяться, что хватит здравого смысла всем не бить туда чем-то очень тяжелым. По данным геологов, на территории Центрального — это Горловско-Енакиевский, Донецко-Макеевский, Торезско-Снежнянский углепромышленные районы — могут возникнуть условия, когда осуществление откачки шахтных вод станет уже и невозможно. Шахтная вода — очень, очень высокоминерализованная. При заполнении пустот, поднимаясь вверх, эта вода всё равно найдет где-то выход. Пока она будет подниматься, то достигнет водоносных горизонтов, из которых питаются колодцы, скважины и так далее. И вода из этих питьевых горизонтов, смешавшись с шахтной, станет непригодной для питья и для хозяйственного пользования. Далее вода, достигнув уже поверхности, будет где-то выливаться. И это приведет к подтоплению очень больших площадей. По данным геологов, при одновременном затоплении всех шахт Центрального углепромышленного района — это Горловско-Енакиевский промузел — площадь подтопленных территорий увеличится в два раза и будет иметь 65% площади региона. Это, во-первых, значительное ухудшение качества воды в водоносных горизонтах, которое приведет к ее непригодности. Второе: подтопление — это болото, что приведет к разрушению сооружений, инфраструктуры. И третье: поскольку вода очень минерализованная, то даже если ее осушить, получим просто солончаки, на которых вообще ничего не будет расти еще много лет.

Днепр

Украине грозит катастрофа, сообщает «Вечерний Харьков» (Харьков). Сосновые леса уничтожает естественное биологическое оружие. Масштабы гигантские — за последние годы жуки-короеды загубили сотни тысяч гектаров леса. Паразиты поселяются под корой сосны, вытягивают из нее соки, и дерево усыхает. Такая беда случилась из-за глобального потепления, считают энтомологи. Сильнее всего на сегодня пострадали леса Волыни и Житомирщины. Атака короедов такая массированная, что успеть с пешей ревизией просто нереально. Между тем в Хмельницком лесхозе мертвых сосен уже тысячи гектаров. Верхушечный короед — жук размером не более трех миллиметров. Его ловят в феромонные ловушки, однако в основном для учета, а не с целью уничтожения. Избавиться от этого жучка можно, только ликвидировав само поврежденное дерево. И вырубать нужно не только уже сухие сосны, но и всю так называемую буферную зону вокруг них. Остановить такой сложный внутренний процесс уничтожения дерева невозможно никакими химическими средствами.

По количеству вырубленного леса Ровенская область занимает первенство по Украине, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Это определили киевские экологи, изучавшие снимки, сделанные из космоса специальной системой. Эколого-культурный центр провел глобальное исследование массовых рубок леса на Украине в целом и по каждой области в частности. Для этого они использовали новейшую систему Global forest watch, делающую снимки из космоса, и данные за последние 15 лет. Так появился «черный список» десятка областей государства, где процент рубок на общую площадь лесных массивов наибольший. Лидирует Ровенская область с показателем в 13,7%, которая обогнала даже Житомирскую область, занимающую второе место с 11,8%.

На «АрселорМиттал Кривой Рог» для «подстраховки» готовятся к закрытию комбината, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Об этом на сессии горсовета Кривого Рога заявил советник генерального директора «АрселорМиттал Кривой Рог» Виктор Верещака. «Учитывая, что есть безответственные политические силы, которые расшатывают нас и подталкивают к тому, что приходится прекращать производство, — сказал Верещака. — Я не сказал, что мы через пять дней закрываем комбинат, но надо подстраховаться, чтобы, если что, безопасно закрыть комбинат. Если определенные политические силы вмешаются». В пресс-службе профкома «АрселорМиттал Кривой Рог» это заявление пока никак не комментируют и говорят, что продолжила работу примирительная комиссия по рассмотрению и разрешению коллективного трудового спора между сторонами наемных работников и работодателя.

В Полтаве по случаю 139-й годовщины со дня рождения Симона Петлюры на стене жилого дома на улице Петлюры, 7/22, установили мемориальную доску, рассказывает «Полтавщина» (Полтава). Депутат горсовета Юлиан Матвийчук поблагодарил всех причастных к открытию доски Петлюре. Первые упоминания о нынешней улице Петлюры (бывшая Артёма) появляются в конце XIX века. Но тогда она была намного короче. В доме № 5 (нумерация 1887 года) жила семья Петлюр. В начале 1970-х годов дом, где родился будущий командарм украинских «синежупанников» и председатель Директории, снесли. Теперь на этом месте стоит стандартная «хрущевка», на которую и повесили мемориальную доску. Но во дворе дома еще оставалась хозяйственная пристройка, которая тоже принадлежала семье Петлюр. При советской власти там проживало десять полтавских семей. В 2006 году разобрали и эту пристройку, а на ее месте построили современную многоэтажку. Общественность тогда спохватилась, но поздно — дом был разобран.

Петлюра вместе с поляками принимает парад в Киеве. 1920

Правоохранители Львовщины задержали мужчину, который ночью, 22 мая, сжег два государственных флага Украины, установленные на памятнике жертвам политических репрессий в райцентре Городок, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Работники полиции установили личность злоумышленника, им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области и проживает в Городецком районе. Отец храма Благовещения пресвятой девы Марии Михаил Гредиль на своей странице в социальных сетях написал: «Это существо из Восточной Украины сейчас в отделении полиции, и слова, которые он сказал, чтобы объяснить свой поступок, были: «Я не люблю Украину, хочу жить в России».