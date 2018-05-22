Приближается очередной японо-российский саммит, который, по задумке организаторов, должен приобрести особое звучание и значение, ибо будет проходить в Перекрестный год России и Японии. И если для нашего государства смысл предстоящих переговоров в том, чтобы дать дополнительный импульс всестороннему развитию отношений двух соседних стран и народов, то для направляющегося в Москву и Санкт-Петербург премьер-министра Японии Синдзо Абэ — это очередная попытка убедить лично президента РФ Владимира Путина согласиться передать все южнокурильские острова в состав Японии. В условиях, когда для этого нет никаких юридических оснований, Абэ делает ставку на то, чтобы заинтересовать оказавшуюся в сложном международном положении Москву (так считают в Токио) перспективой серьезной японской помощи в преодолении политических и экономических проблем. Проблем, с которыми, по мнению японских политиков и стратегов, без посторонней помощи российское руководство не справится. Другими словами, речь идет о том, что в условиях уже объявленных и еще предстоящих санкций коллективного Запада Япония для России может стать тем «якорем», с помощью которого удастся удерживать страну на плаву.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

И сказанное — не умозрительные выкладки автора этих строк. Так думают весьма серьезные люди Японии, считающие, что именно экономические неурядицы нашей страны рано или поздно заставят руководство России всерьез заняться сделкой «Курилы за экономическую помощь». Оттого и стремятся «поддерживать градус» полемики по так называемому территориальному вопросу. Потому и не соглашаются ни на какие промежуточные или компромиссные решения, требуя «все и сразу». Хотя, правда, есть и такие, кто не прочь получить острова как бы в рассрочку и по частям. Но им противостоят мощные силы, которые, подобно Остапу Бендеру, не хотят «по частям». Помните: «Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. … Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать». Право, очень похоже на то, что замышляют японцы, — и про «понравиться», и «ухаживать».

Цитата из х/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР «Я бы взял частями, но мне нужно сразу»

В СМИ немало прогнозов о том, что президент РФ якобы склоняется уступить японцам, продумывает вариант обмена Курил на японское экономическое взаимодействие и даже, подобно наивному Никите Хрущеву, помышляет об «отрыве» Японии от США и превращении ее чуть ли не в «стратегического партнера» России. Едва ли следует воспринимать подобные явно избыточные «прогнозы» всерьез.

Об этом свидетельствует заявление по поводу позиции российского руководства в отношении мирного договора с Японией, которое сделал вчера помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков. Сформулированы условия, на которых российская сторона может такой договор подписать. Подчеркнуто, что будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях, в нем должно быть однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами. Названы документы, на которых основаны эти договоренности, — Ялтинское соглашение от 11 февраля 1945 года, Потсдамская декларация от 26 июля 1945 года. Отмечено, что японская сторона должна признать «российскую правосубъектность этих островов на протяжении послевоенных лет».

«Для подписания мирного договора необходима соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества, которая не может быть сформирована без широкого, всестороннего развития взаимодействия между двумя странами», — уверен представитель Кремля.