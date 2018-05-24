Международная следственная группа в очередной раз собрала пресс-конференцию, на которой её представители в очередной раз рассказали, что малайзийский «Боинг», кажется, сбили из «Бука», привезённого из военной части в России, а значит, это сделали либо ополченцы, либо сама Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

Развитие этой истории — чрезвычайно характерно для современной западной политики. Никто не утруждает себя качественной аргументацией, и все уверены, что читатели поверят в любую историю, если рассказать её достаточное количество раз.

«Боинг» был сбит почти четыре года назад, и власти Украины и США тогда немедленно заявили, что у них есть все доказательства того, что это сделали русские (или ополченцы). Но этих доказательств так никто и не увидел.

Osce.org Место крушения Boeing 777 в Донбассе

Украинские власти не рассказали, почему их диспетчеры направили самолёт прямо на зону боев. Американские власти не показали анонсированных «космических снимков». И многого другого они тоже не рассказали и не показали.

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Потом, спустя очень продолжительное время, на место трагедии прибыла «международная следственная группа». Значительную часть обломков она даже не стала трогать. Ещё часть были привезены на место проведения расследования, но и там с ними не стали ничего делать. Всерьёз рассматривать данные, предоставленные российскими экспертами, тоже никто не стал.

Это называется — расследование.

Западные и украинские политики были готовы к немедленной пиар-атаке и назначению виновных, словно падение самолёта не было для них неожиданным. К проведению расследования они готовы не были.

Ещё два соображения носят уже не фактологический, а гипотетический характер.

Первое: падение гражданского самолёта — это очень красиво для телекартинки. Такой телекартиночный подход также свойственен нашим западным партнёрам, чему есть много примеров.

Второе: у ополченцев не было никаких причин сбивать пассажирский самолёт. Они могли сделать это только случайно. Смысл его сбивать был только у Украины и её кураторов — чтобы, пользуясь пиар-преимуществом в западной прессе, бросить тень на оппонента, сделать его «нечеловеком».

Mil.ru Запуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Бук»

Можно сравнить историю «Боинга» с новейшей историей из рубрики «Во всем виновата Россия» — с «отравлением Скрипалей».

Сначала Россия якобы совершает совершенно не нужное ей преступление, потом местные шерлокхолмсы множат число версий, но не обращают внимания на доказательства, и все это время с первой секунды все говорят о вине России, а потом видоизменённая Юлия Скрипаль появляется перед камерой и произносит фразы, явно написанные тем, кто думает по-английски.

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Но аудитория находится за пределами России, о ненужности Скрипалей не знает, языковых тонкостей не поймёт. Ей такую историю можно продать, на неё такая история и рассчитана.

Так проводят «расследования» тогда, когда не важно, кто виноват (и виноват ли), важно, кого назначат виновным, причём в конкретных (западных) глазах.

То же и с «Боингом». Из поведения западных политиков, а также «следственной группы», кажется уместным сделать вывод, что им на самом деле глубоко безразлично, кто сбил самолёт. Важно, кто будет назначен за это виновным.

Именно поэтому никакого расследования нет, а виновные есть.