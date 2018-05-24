В Кустанайской области Казахстана не достигнуты плановые показатели по объему производства молока и овощей. Причина названа: миграция и уменьшение численности трудоспособного сельского населения. Это лишь маленький кусок большой демографической проблемы.

Что такое большое население для страны:

большое количество потребителей;

большое количество кадров для экономики (без упора на квалификацию и мотивацию данных кадров);

большая плотность населения, а значит, низкие транспортные издержки.

При этом большая численность населения означает также:

огромные вложения в транспортную, социальную и образовательную инфраструктуру;

большие потребности в ресурсах;

сильную конкуренцию за рабочие места.

В 1990 году казахстанцев было 16,2 миллиона человек, затем с 1994 года началась массовая эмиграция, население сократилось к началу двухтысячных до 14,8 миллиона. К 2018 году ситуация несколько выправилась. Комитет по статистике сообщает, что сейчас в стране проживает около 18,2 миллиона человек. Конечно, это не как в Узбекистане, где в 1990 году было 19 миллионов населения, а сейчас — практически 33−34 миллиона, но все равно есть рост.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

На графике виден период роста с 1990 по 1992 годы, потом период падения, с 1993 по 2002, затем новый период роста, который продолжается до сих пор. При этом видно, что в год переписи 2009 года прирост был максимальный.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Рассмотрим данные по населению Казахстана в динамике. В таблице 1 видно, что советский коэффициент рождаемости был преодолен в 2004 году. И дальше наблюдался только рост.

Видно, как в период падения численности населения падало и количество браков. А вот число разводов менялось более интересно. В целом Казахстан по этому показателю приблизился к развитым странам: разводов стало много, а если брать крупные города — до 40−50% от числа браков.

Отметим, что в 2016—2017 году началось снижение относительного годового прироста населения страны. Возможно, это показатель снижения прироста в будущем достигнет уровня 2004−2005 годов.

Таблица 1. Демографические показатели

Год

Прирост, %

Прирост, человек

Прирост по отношению к 1990 году

Общий коэф. рождаемости (на 1000 человек)

Общий коэф. брачности

Общий коэф. разводимости

1995

-2,3

-378 198

97,9

17,46

7,33

2,44

1996

-1,8

-280 848

96,2

16,25

6,58

2,60

1997

-1,2

-195 184

95,0

15,15

6,64

2,33

1998

-1,9

-292 461

93,2

14,75

6,37

2,35

1999

-1,5

-233 068

91,8

14,57

5,75

1,71

2000

-0,4

-53 465

91,4

14,92

6,11

1,84

2001

-0,2

-36 031

91,2

14,91

6,25

1,99

2002

-0,1

-14 551

91,1

15,29

6,66

2,10

2003

0,1

15 778

91,2

16,63

7,41

2,13

2004

0,6

84 363

91,7

18,19

7,64

2,10

2005

0,8

123 567

92,5

18,42

8,12

2,14

2006

1,0

144 524

93,4

19,71

8,96

2,34

2007

1,2

177 587

94,5

20,79

9,45

2,33

2008

1,1

174 628

95,5

22,6

8,63

2,29

2009

2,6

410 864

98,1

22,14

8,75

2,45

2010

1,4

220 904

99,4

22,53

8,97

2,55

2011

1,5

237 196

100,9

22,51

9,69

2,71

2012

1,4

233 463

102,3

22,7

9,81

2,89

2013

1,4

236 313

103,8

22,73

9,89

3,02

2014

1,5

250 609

105,3

23,1

9,22

3,05

2015

1,5

254 860

106,9

22,71

8,48

3,04

2016

1,5

254 181

108,4

22,52

7,96

2,92

2017

1,4

248 318

109,9

21,65

7,86

3,03

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

В таблице 2 отражены за тот же самый период данные по доходам населения, инфляции и росту числа наемных работников. Понятно, что рост заработной платы будет опережать рост доходов населения, потому что растет количество детей и размер семьи.

Таблица 2. Доходы населения

Год

Среднедуш. номинал. денежные доходы населения

Среднемес. номинал. заработная плата одного работника

Инфляция

Прирост реальной среднемес. заработной платы одного работника

Наемные работники,

в процентах

к предыдущ. году

Среднемес. номинал. зарплата одного работника, в долларах США

1995

1721

4786

60,3

117,0

90,7

79

1996

2371

6841

28,7

14,2

90,0

102

1997

2849

8541

11,2

13,7

86,8

113

1998

3020

9683

1,9

11,5

88,6

124

1999

5539

11 864

17,8

4,7

88,7

99

2000

6352

14 374

9,8

11,4

104,5

101

2001

7670

17 303

6,4

14,0

110,2

118

2002

8 958

20 323

6,6

10,9

104,3

133

2003

10 533

23 128

6,8

7,0

104,9

155

2004

12 817

28 329

6,7

15,8

105,7

208

2005

15 787

34 060

7,5

12,7

103,8

256

2006

19 152

40 790

8,4

11,4

102,9

324

2007

25 226

52 479

18,8

9,9

104,1

428

2008

32 984

60 805

9,5

6,4

104,5

505

2009

34 282

67 333

6,2

4,5

100,8

456

2010

39 014

77 611

7,8

7,5

103,3

527

2011

45 918

90 028

7,4

8,6

103,2

614

2012

51 860

101 263

6

6,5

104,2

679

2013

56 453

109 141

4,8

3,0

102,3

717

2014

62 271

121 021

7,4

3,5

102,7

675

2015

67 321

126 021

13,6

-9,5

103,0

568

2016

76 575

142 898

8,5

4,9

100,8

418

2017

80 226

149 663

7,1

-2,4

101,8

459

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Просто сравнивая графики и динамику показателей, можно сделать вывод о том, насколько демография связана с доходами населения. Можно пойти более трудным путем: посчитать коэффициенты корреляции.

Выяснилось, что, по имеющимся данным:

относительный годовой и абсолютный годовой прирост населения, общий коэффициент рождаемости и общий коэффициент брачности больше всего связаны со среднемесячной номинальной заработной платой одного работника в долларах США;

а вот прирост населения к 1990 году и общий коэффициент разводимости связаны со среднедушевыми номинальными денежными доходами населения в тенге.

При этом надо понимать, что коэффициенты корреляции колеблются для данных показателей в диапазоне 0,82−0,93, что для явлений реальной жизни очень и очень много. Можно сделать вывод, что для того, чтобы казахстанцы размножались, не надо никаких призывов в СМИ, переселений кого-нибудь куда-нибудь или соблюдения архаичных обычаев, надо просто поднять им зарплату, причем лучше всего, чтобы и в долларовом исчислении.

Интересно, что прирост населения и в процентах, и в абсолютных числах коррелирует с приростом числа наемных работников. Очевидно, что стабильная зарплата больше способствует семейной жизни, да и упорядоченной жизни в целом. К примеру, в 2008 году из 78 078 человек, совершивших преступления, 57 754 или 74% были безработными, а в 2017 году из 115 682 лиц, совершивших преступления, 96 127 или 83,1% были безработными.

Таблица 3. Корреляция между демографическими показателями и доходами

Среднедуш. номинал. денежные доходы населения

Среднемес. номинал. заработная плата одного работника

Инфляция

Прирост реальной среднемес. зарплаты одного работника

Наемные работники, в процентах к предыд. году

Среднемес. номинал. зарплата одного работника, в долларах США

Прирост населения,

%

0,75

0,76

-0,54

-0,54

0,71

0,82

Прирост населения, человек

0,78

0,79

-0,55

-0,55

0,70

0,83

Прирост населения

к

1990 году

0,93

0,92

-0,03

-0,17

0,06

0,73

Общий

коэф. рожда-емости

(на 1000 человек)

0,86

0,86

-0,19

-0,26

0,42

0,94

Общий

коэф. брачности

0,65

0,67

-0,19

-0,19

0,45

0,90

Общий

коэф.

разво-димости

0,84

0,84

-0,05

-0,16

0,06

0,77

В принципе, очевидно, что рождаемость в Казахстане уже достигла своего максимума, начала падать и, скорее всего, больше 400 000 в год уже не поднимется. И этому есть причины: отсутствие достаточного количества детских садов, школ, кружков, квалифицированных врачей, грантов на обучение в высших учебных заведениях и колледжах, не говоря уже о рабочих местах. Если в год в стране создается всего 30−40 тысяч новых рабочих мест, а естественный прирост — 260 тысяч человек, то у страны явно скоро будут проблемы.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Отчасти это компенсируется переездом части граждан за границу. За постсоветскую историю положительное сальдо миграции у Казахстана было всего восемь лет — с 2004 по 2011 год, в «добрые старые времена с дорогой нефтью и банковским бумом». Теперь сальдо миграции в Казахстане отрицательное.

Таблица 4. Внешняя миграция казахстанцев

Год

Прибыло

Выбыло

Сальдо миграции

2000

47 442

155 749

-108 307

2001

53 548

141 710

-88 162

2002

58 211

120 223

-62 012

2003

65 584

73 890

-8 306

2004

68 319

65 530

2 789

2005

74 807

52 139

22 668

2006

66 731

33 690

33 041

2007

53 397

42 435

10 962

2008

46 404

45 287

1 117

2009

41 511

33 985

7 526

2010

42 057

26 541

15 516

2011

38 016

32 920

5 096

2012

28 296

29 722

-1 426

2013

24 105

24 384

-279

2014

16 784

28 946

-12 162

2015

16 581

30 047

-13 466

2016

13 755

34 900

-21 145

2017

15 595

37 725

-22 130

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Но не все отъезжающие меняют гражданство. Многие годами не живут на родине, не меняя статус (в Казахстане двойное гражданство запрещено). Поток трудовых мигрантов в Россию увеличился за пять лет в 2,5 раза — с 34 до 88 тысяч человек. Поток идет и в другие страны — южнокорейцы сообщали о 6000 казахстанских нелегалов и грозили из-за этого отменить безвизовый въезд на 30 дней для граждан страны. Такие процессы пока снижают давление на рынок труда, но сколько это будет продолжаться?

Если в 2000 году в Казахстане родилось 222 тысячи человек, то в 2007 году — уже 322 тысячи, а значит, в 2025 году школу окончат на 100 тысяч человек больше, чем в 2018. И что с ними делать?

Таблица 5. Количество граждан Казахстана, въехавших в Россию для осуществления трудовой деятельности

Год

Количество казахстанцев

2012

34 135

2013

53 385

2014

58 744

2015

70 073

2016

71 600

2017

88 202

По данным Евразийской экономической комиссии

И это без учета специфики представителей отдельных специальностей. К примеру, большинство творческих специалистов в Казахстане работать просто не может из-за отсутствия рынка. Чтобы добиться успеха, они должны предлагать свои услуги на рынках других стран. Примеры Димаша Кудайбергенова, прославившегося в Китае, и Самал Еслямовой, прославившейся в России, только подтверждают это.

Не добавляет уверенности и пресловутая цифровизация. В программе «Цифровой Казахстан» обозначены индикаторы — рост производительности труда во всей реальной экономике за счет цифровизации и одновременно рост созданных рабочих мест за счет нее — 300 000 человек за пять лет.

Никто из разработчиков программы даже не задумался о том, что рост производительности, если нет бурного роста объемов производства и экспорта, вообще-то приводит к сокращениям, о чем, кстати, говорил ранее исполнительный директор «Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николай Радостовец.

Если цифровизация и удастся, то рост числа программистов явно не достигнет 60 000 человек в год — хорошо, если он составит 1000 человек. Сможет ли машинист тепловоза переквалифицироваться в баг-тестера на 50-м году жизни? Ничего про трудоустройство сокращенных в результате цифровизации людей в программе нет.

Все в правительстве предпочитают замолчать проблему безработицы и сейчас, и в будущем, хотя простые подсчеты говорят о том, что проблема эта большая.

Берем данные по занятости. Численность совершеннолетнего населения составляет 12 924 тысячи человек, из которых 8539 тысяч человек — это наемные работники и самозанятые, безработных 439 тысяч человек, а также 3948 тысяч лиц, не входящих в состав рабочей силы.

Но кто же эти люди, не входящие в состав рабочей силы, — целых 3948 тысяч человек? 2147 тысяч — это пенсионеры, включая силовиков, 663 тысячи инвалидов, 489 тысяч учащихся колледжей, 496 тысяч студентов. При этом надо понимать, что многие из этих категорий пересекаются друг с другом и работают. Так что получаемые при суммировании этих категорий граждан 3795 тысяч — это намного больше, чем реальное количество неработающих людей. То есть как минимум в этой категории есть около 500 тысяч — 700 тысяч людей, которые на самом деле не работают, но не считаются безработными и самозанятыми, потому что не регистрируются официально. Скорее всего, они являются горожанами, потому что почти все сельчане учтены как наемные работники и самозанятые.

В общем, получается следующая картина.

У казахстанцев доходы коррелируют с демографическими показателями. Правда, рождаемость привязана с некоторым временным лагом, а вот браки и разводы — без лага. Чем больше доходы в абсолютном выражении, тем больше казахстанцы вступают в брак и рожают детей. В казахстанском обществе пока преобладает социальный оптимизм, который в 2017 году уже пошел на убыль, и этот оптимизм сказался на увеличении рождаемости. Немалую долю в этом сыграла и власть, которая внушала позитивные оценки действительности, принимала патерналистские меры, но не принимала мер по ограничению рождаемости. В настоящее время казахстанская экономика создает рабочих мест меньше, чем требуется молодежи, вступающей в трудоспособный возраст. Но существует скрытая безработица и легальная/нелегальная трудовая миграция. Эти процессы, вместе с родительской гиперопекой, пока помогают нейтрализовать дефицит рабочих мест и не говорить о нем в публичной сфере. В отдельных регионах прирост населения и внутренние миграционные процессы не обеспечиваются социальной инфраструктурой, что также влияет на будущее качество человеческого капитала. Вскоре молодежи будет не только слишком много для имеющихся рабочих мест, но и квалификация ее не будет отвечать предъявляемым требованиям. Усилия государства по индустриализации и цифровизации могут привести как к локальному (в моногородах), так и к всеобщему увеличению безработицы. При этом особой альтернативы для уволенных нет. Надежды же на рабочие места, создаваемые как индустриализацией, так и цифровизацией, тщетны. Эти рабочие места или слишком дорогие, и/или их слишком мало, или для них требуются специалисты высокой квалификации, которых в стране нет. У государства отсутствует целенаправленная программа по созданию недорогих для работодателя рабочих мест для людей с низкой квалификацией. Также нет отдельных программ для того, чтобы учить людей, как правильно использовать имеющиеся у них ресурсы. Непонятно, чем в будущем молодежь будет заниматься, как их родители будут выходить на пенсию. При этом государство хочет брать налоги еще и с самозанятых.

В общем, власти и обществу Казахстана надо определяться с демографической и социальной политикой: сколько людей стране надо и чем эти люди в будущем будут заниматься. Все рецепты повышения занятости давно известны, и их можно адаптировать к казахстанским реалиям.

PS. Помнится, в числе снятых Тимуром Бекмамбетовым в 90-х годах рекламных роликов из цикла «Всемирная история» был один, посвященный Александру II. У императора просят разрешения использовать войска против крепостных крестьян Херсонской губернии, самовольно бегущих в Крым. А дальше Александр II видит слугу, подрезающего крылья лебедям:

— Стрижем, Ваше Величество! — говорит слуга. — Чтоб не улетели!

— Кормить надо лучше, они и не улетят, — отвечает император.

В последней фразе и заключается вся основа хорошей социальной, демографической и миграционной политики государства.

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