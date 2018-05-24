Демография в Казахстане: сокращение населения или переизбыток рабочих рук?
В Кустанайской области Казахстана не достигнуты плановые показатели по объему производства молока и овощей. Причина названа: миграция и уменьшение численности трудоспособного сельского населения. Это лишь маленький кусок большой демографической проблемы.
Что такое большое население для страны:
- большое количество потребителей;
- большое количество кадров для экономики (без упора на квалификацию и мотивацию данных кадров);
- большая плотность населения, а значит, низкие транспортные издержки.
При этом большая численность населения означает также:
- огромные вложения в транспортную, социальную и образовательную инфраструктуру;
- большие потребности в ресурсах;
- сильную конкуренцию за рабочие места.
В 1990 году казахстанцев было 16,2 миллиона человек, затем с 1994 года началась массовая эмиграция, население сократилось к началу двухтысячных до 14,8 миллиона. К 2018 году ситуация несколько выправилась. Комитет по статистике сообщает, что сейчас в стране проживает около 18,2 миллиона человек. Конечно, это не как в Узбекистане, где в 1990 году было 19 миллионов населения, а сейчас — практически 33−34 миллиона, но все равно есть рост.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
На графике виден период роста с 1990 по 1992 годы, потом период падения, с 1993 по 2002, затем новый период роста, который продолжается до сих пор. При этом видно, что в год переписи 2009 года прирост был максимальный.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Рассмотрим данные по населению Казахстана в динамике. В таблице 1 видно, что советский коэффициент рождаемости был преодолен в 2004 году. И дальше наблюдался только рост.
Видно, как в период падения численности населения падало и количество браков. А вот число разводов менялось более интересно. В целом Казахстан по этому показателю приблизился к развитым странам: разводов стало много, а если брать крупные города — до 40−50% от числа браков.
Отметим, что в 2016—2017 году началось снижение относительного годового прироста населения страны. Возможно, это показатель снижения прироста в будущем достигнет уровня 2004−2005 годов.
Таблица 1. Демографические показатели
Год
Прирост, %
Прирост, человек
Прирост по отношению к 1990 году
Общий коэф. рождаемости (на 1000 человек)
Общий коэф. брачности
Общий коэф. разводимости
1995
-2,3
-378 198
97,9
17,46
7,33
2,44
1996
-1,8
-280 848
96,2
16,25
6,58
2,60
1997
-1,2
-195 184
95,0
15,15
6,64
2,33
1998
-1,9
-292 461
93,2
14,75
6,37
2,35
1999
-1,5
-233 068
91,8
14,57
5,75
1,71
2000
-0,4
-53 465
91,4
14,92
6,11
1,84
2001
-0,2
-36 031
91,2
14,91
6,25
1,99
2002
-0,1
-14 551
91,1
15,29
6,66
2,10
2003
0,1
15 778
91,2
16,63
7,41
2,13
2004
0,6
84 363
91,7
18,19
7,64
2,10
2005
0,8
123 567
92,5
18,42
8,12
2,14
2006
1,0
144 524
93,4
19,71
8,96
2,34
2007
1,2
177 587
94,5
20,79
9,45
2,33
2008
1,1
174 628
95,5
22,6
8,63
2,29
2009
2,6
410 864
98,1
22,14
8,75
2,45
2010
1,4
220 904
99,4
22,53
8,97
2,55
2011
1,5
237 196
100,9
22,51
9,69
2,71
2012
1,4
233 463
102,3
22,7
9,81
2,89
2013
1,4
236 313
103,8
22,73
9,89
3,02
2014
1,5
250 609
105,3
23,1
9,22
3,05
2015
1,5
254 860
106,9
22,71
8,48
3,04
2016
1,5
254 181
108,4
22,52
7,96
2,92
2017
1,4
248 318
109,9
21,65
7,86
3,03
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
В таблице 2 отражены за тот же самый период данные по доходам населения, инфляции и росту числа наемных работников. Понятно, что рост заработной платы будет опережать рост доходов населения, потому что растет количество детей и размер семьи.
Таблица 2. Доходы населения
Год
Среднедуш. номинал. денежные доходы населения
Среднемес. номинал. заработная плата одного работника
Инфляция
Прирост реальной среднемес. заработной платы одного работника
Наемные работники,
в процентах
к предыдущ. году
Среднемес. номинал. зарплата одного работника, в долларах США
1995
1721
4786
60,3
117,0
90,7
79
1996
2371
6841
28,7
14,2
90,0
102
1997
2849
8541
11,2
13,7
86,8
113
1998
3020
9683
1,9
11,5
88,6
124
1999
5539
11 864
17,8
4,7
88,7
99
2000
6352
14 374
9,8
11,4
104,5
101
2001
7670
17 303
6,4
14,0
110,2
118
2002
8 958
20 323
6,6
10,9
104,3
133
2003
10 533
23 128
6,8
7,0
104,9
155
2004
12 817
28 329
6,7
15,8
105,7
208
2005
15 787
34 060
7,5
12,7
103,8
256
2006
19 152
40 790
8,4
11,4
102,9
324
2007
25 226
52 479
18,8
9,9
104,1
428
2008
32 984
60 805
9,5
6,4
104,5
505
2009
34 282
67 333
6,2
4,5
100,8
456
2010
39 014
77 611
7,8
7,5
103,3
527
2011
45 918
90 028
7,4
8,6
103,2
614
2012
51 860
101 263
6
6,5
104,2
679
2013
56 453
109 141
4,8
3,0
102,3
717
2014
62 271
121 021
7,4
3,5
102,7
675
2015
67 321
126 021
13,6
-9,5
103,0
568
2016
76 575
142 898
8,5
4,9
100,8
418
2017
80 226
149 663
7,1
-2,4
101,8
459
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Просто сравнивая графики и динамику показателей, можно сделать вывод о том, насколько демография связана с доходами населения. Можно пойти более трудным путем: посчитать коэффициенты корреляции.
Выяснилось, что, по имеющимся данным:
- относительный годовой и абсолютный годовой прирост населения, общий коэффициент рождаемости и общий коэффициент брачности больше всего связаны со среднемесячной номинальной заработной платой одного работника в долларах США;
- а вот прирост населения к 1990 году и общий коэффициент разводимости связаны со среднедушевыми номинальными денежными доходами населения в тенге.
При этом надо понимать, что коэффициенты корреляции колеблются для данных показателей в диапазоне 0,82−0,93, что для явлений реальной жизни очень и очень много. Можно сделать вывод, что для того, чтобы казахстанцы размножались, не надо никаких призывов в СМИ, переселений кого-нибудь куда-нибудь или соблюдения архаичных обычаев, надо просто поднять им зарплату, причем лучше всего, чтобы и в долларовом исчислении.
Интересно, что прирост населения и в процентах, и в абсолютных числах коррелирует с приростом числа наемных работников. Очевидно, что стабильная зарплата больше способствует семейной жизни, да и упорядоченной жизни в целом. К примеру, в 2008 году из 78 078 человек, совершивших преступления, 57 754 или 74% были безработными, а в 2017 году из 115 682 лиц, совершивших преступления, 96 127 или 83,1% были безработными.
Таблица 3. Корреляция между демографическими показателями и доходами
Среднедуш. номинал. денежные доходы населения
Среднемес. номинал. заработная плата одного работника
Инфляция
Прирост реальной среднемес. зарплаты одного работника
Наемные работники, в процентах к предыд. году
Среднемес. номинал. зарплата одного работника, в долларах США
Прирост населения,
%
0,75
0,76
-0,54
-0,54
0,71
0,82
Прирост населения, человек
0,78
0,79
-0,55
-0,55
0,70
0,83
Прирост населения
к
1990 году
0,93
0,92
-0,03
-0,17
0,06
0,73
Общий
коэф. рожда-емости
(на 1000 человек)
0,86
0,86
-0,19
-0,26
0,42
0,94
Общий
коэф. брачности
0,65
0,67
-0,19
-0,19
0,45
0,90
Общий
коэф.
разво-димости
0,84
0,84
-0,05
-0,16
0,06
0,77
В принципе, очевидно, что рождаемость в Казахстане уже достигла своего максимума, начала падать и, скорее всего, больше 400 000 в год уже не поднимется. И этому есть причины: отсутствие достаточного количества детских садов, школ, кружков, квалифицированных врачей, грантов на обучение в высших учебных заведениях и колледжах, не говоря уже о рабочих местах. Если в год в стране создается всего 30−40 тысяч новых рабочих мест, а естественный прирост — 260 тысяч человек, то у страны явно скоро будут проблемы.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Отчасти это компенсируется переездом части граждан за границу. За постсоветскую историю положительное сальдо миграции у Казахстана было всего восемь лет — с 2004 по 2011 год, в «добрые старые времена с дорогой нефтью и банковским бумом». Теперь сальдо миграции в Казахстане отрицательное.
Таблица 4. Внешняя миграция казахстанцев
Год
Прибыло
Выбыло
Сальдо миграции
2000
47 442
155 749
-108 307
2001
53 548
141 710
-88 162
2002
58 211
120 223
-62 012
2003
65 584
73 890
-8 306
2004
68 319
65 530
2 789
2005
74 807
52 139
22 668
2006
66 731
33 690
33 041
2007
53 397
42 435
10 962
2008
46 404
45 287
1 117
2009
41 511
33 985
7 526
2010
42 057
26 541
15 516
2011
38 016
32 920
5 096
2012
28 296
29 722
-1 426
2013
24 105
24 384
-279
2014
16 784
28 946
-12 162
2015
16 581
30 047
-13 466
2016
13 755
34 900
-21 145
2017
15 595
37 725
-22 130
По данным Комитета по статистике МНЭ РК
Но не все отъезжающие меняют гражданство. Многие годами не живут на родине, не меняя статус (в Казахстане двойное гражданство запрещено). Поток трудовых мигрантов в Россию увеличился за пять лет в 2,5 раза — с 34 до 88 тысяч человек. Поток идет и в другие страны — южнокорейцы сообщали о 6000 казахстанских нелегалов и грозили из-за этого отменить безвизовый въезд на 30 дней для граждан страны. Такие процессы пока снижают давление на рынок труда, но сколько это будет продолжаться?
Если в 2000 году в Казахстане родилось 222 тысячи человек, то в 2007 году — уже 322 тысячи, а значит, в 2025 году школу окончат на 100 тысяч человек больше, чем в 2018. И что с ними делать?
Таблица 5. Количество граждан Казахстана, въехавших в Россию для осуществления трудовой деятельности
Год
Количество казахстанцев
2012
34 135
2013
53 385
2014
58 744
2015
70 073
2016
71 600
2017
88 202
По данным Евразийской экономической комиссии
И это без учета специфики представителей отдельных специальностей. К примеру, большинство творческих специалистов в Казахстане работать просто не может из-за отсутствия рынка. Чтобы добиться успеха, они должны предлагать свои услуги на рынках других стран. Примеры Димаша Кудайбергенова, прославившегося в Китае, и Самал Еслямовой, прославившейся в России, только подтверждают это.
Не добавляет уверенности и пресловутая цифровизация. В программе «Цифровой Казахстан» обозначены индикаторы — рост производительности труда во всей реальной экономике за счет цифровизации и одновременно рост созданных рабочих мест за счет нее — 300 000 человек за пять лет.
Никто из разработчиков программы даже не задумался о том, что рост производительности, если нет бурного роста объемов производства и экспорта, вообще-то приводит к сокращениям, о чем, кстати, говорил ранее исполнительный директор «Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николай Радостовец.
Если цифровизация и удастся, то рост числа программистов явно не достигнет 60 000 человек в год — хорошо, если он составит 1000 человек. Сможет ли машинист тепловоза переквалифицироваться в баг-тестера на 50-м году жизни? Ничего про трудоустройство сокращенных в результате цифровизации людей в программе нет.
Все в правительстве предпочитают замолчать проблему безработицы и сейчас, и в будущем, хотя простые подсчеты говорят о том, что проблема эта большая.
Берем данные по занятости. Численность совершеннолетнего населения составляет 12 924 тысячи человек, из которых 8539 тысяч человек — это наемные работники и самозанятые, безработных 439 тысяч человек, а также 3948 тысяч лиц, не входящих в состав рабочей силы.
Но кто же эти люди, не входящие в состав рабочей силы, — целых 3948 тысяч человек? 2147 тысяч — это пенсионеры, включая силовиков, 663 тысячи инвалидов, 489 тысяч учащихся колледжей, 496 тысяч студентов. При этом надо понимать, что многие из этих категорий пересекаются друг с другом и работают. Так что получаемые при суммировании этих категорий граждан 3795 тысяч — это намного больше, чем реальное количество неработающих людей. То есть как минимум в этой категории есть около 500 тысяч — 700 тысяч людей, которые на самом деле не работают, но не считаются безработными и самозанятыми, потому что не регистрируются официально. Скорее всего, они являются горожанами, потому что почти все сельчане учтены как наемные работники и самозанятые.
В общем, получается следующая картина.
- У казахстанцев доходы коррелируют с демографическими показателями. Правда, рождаемость привязана с некоторым временным лагом, а вот браки и разводы — без лага. Чем больше доходы в абсолютном выражении, тем больше казахстанцы вступают в брак и рожают детей.
- В казахстанском обществе пока преобладает социальный оптимизм, который в 2017 году уже пошел на убыль, и этот оптимизм сказался на увеличении рождаемости. Немалую долю в этом сыграла и власть, которая внушала позитивные оценки действительности, принимала патерналистские меры, но не принимала мер по ограничению рождаемости.
- В настоящее время казахстанская экономика создает рабочих мест меньше, чем требуется молодежи, вступающей в трудоспособный возраст. Но существует скрытая безработица и легальная/нелегальная трудовая миграция. Эти процессы, вместе с родительской гиперопекой, пока помогают нейтрализовать дефицит рабочих мест и не говорить о нем в публичной сфере.
- В отдельных регионах прирост населения и внутренние миграционные процессы не обеспечиваются социальной инфраструктурой, что также влияет на будущее качество человеческого капитала. Вскоре молодежи будет не только слишком много для имеющихся рабочих мест, но и квалификация ее не будет отвечать предъявляемым требованиям.
- Усилия государства по индустриализации и цифровизации могут привести как к локальному (в моногородах), так и к всеобщему увеличению безработицы. При этом особой альтернативы для уволенных нет. Надежды же на рабочие места, создаваемые как индустриализацией, так и цифровизацией, тщетны. Эти рабочие места или слишком дорогие, и/или их слишком мало, или для них требуются специалисты высокой квалификации, которых в стране нет.
- У государства отсутствует целенаправленная программа по созданию недорогих для работодателя рабочих мест для людей с низкой квалификацией. Также нет отдельных программ для того, чтобы учить людей, как правильно использовать имеющиеся у них ресурсы. Непонятно, чем в будущем молодежь будет заниматься, как их родители будут выходить на пенсию. При этом государство хочет брать налоги еще и с самозанятых.
В общем, власти и обществу Казахстана надо определяться с демографической и социальной политикой: сколько людей стране надо и чем эти люди в будущем будут заниматься. Все рецепты повышения занятости давно известны, и их можно адаптировать к казахстанским реалиям.
PS. Помнится, в числе снятых Тимуром Бекмамбетовым в 90-х годах рекламных роликов из цикла «Всемирная история» был один, посвященный Александру II. У императора просят разрешения использовать войска против крепостных крестьян Херсонской губернии, самовольно бегущих в Крым. А дальше Александр II видит слугу, подрезающего крылья лебедям:
— Стрижем, Ваше Величество! — говорит слуга. — Чтоб не улетели!
— Кормить надо лучше, они и не улетят, — отвечает император.
В последней фразе и заключается вся основа хорошей социальной, демографической и миграционной политики государства.
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