Администрация президента США Дональда Трампа должна ответить на шаги, предпринимаемые руководством Турции, которое не только направляет страну в сторону большей автократии, но и своей политикой угрожает интересам США, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The American Conservative.

Турецкие флаги

Так, эта мусульманская страна, которая во времена холодной войны «защищала юго-восточный фланг Европы», установила рабочие отношения с Россией, в том числе в Сирии. Безусловно, и Анкара, и Москва по-разному относятся к судьбе правительства президента арабской республики Башара Асада, тем не менее в обеих столицах хотят, чтобы США не было на севере Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

При этом вторжение вооруженных сил Турции в анклав Африн напрямую угрожает стратегии Вашингтона: курдские вооруженные формирования, показавшие себя наиболее эффективными союзниками Вашингтон в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, теперь считают себя преданными, поэтому в будущем они едва ли будут с тем же энтузиазмом поддерживать цели Белого дома.

Вразрез с Вашингтоном Анкара пошла и в вопросе Израиля, который она прежде поддерживала. Агрессивность ее шагов очевидна и на Кипре, где она вмешивается в дела этого государства от лица своего клиента Турецкой Республики Северного Кипра.

Турция ведет враждебную политику и в отношении Греции, такого же члена НАТО, как и она сама. Мало того что Анкара не признает суверенитет Афин над близлежащими островами и морскими территориями, она также все чаще нарушает воздушное пространство Греции. Недавно это привело к гибели греческого пилота, а также планам греческих властей вложить $1,45 млрд в модернизацию своих перехватчиков F-16. Не стоит забывать и о том, что еще одним вызовом трансатлантическому альянсу является покупка российских комплексов С-400.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Бендоу подчеркивает, что США ничего не могут сделать для изменения Турции изнутри: население страны настроено глубоко антиамерикански, поэтому любой выпад Вашингтона в адрес главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана сыграет ему лишь на руку. Тем не менее не отреагировать на продолжающуюся «мутацию» Анкары Белый дом не может.

Среди мер, с помощью которых Вашингтон может дать свой ответ Турции, автор называет отказ США от авиабазы «Инджирлик» и вывод оттуда своего ядерного оружия, возможное начало процесса пересмотра членства Турции в НАТО. Сегодня Турцию едва ли пригласили бы стать членом альянса, поэтому по какой причине она должна им оставаться, задается вопросом автор.

В области нарушения турецкими властями прав человека Вашингтон должен сделать так, чтобы Анкара «дорого заплатила» за несправедливое преследование и тюремное заключение граждан США. И первым шагом в этой области может стать сокращение объемов продаваемого мусульманской стране оружия.

Более того, США должны также защищать турецких граждан на своей территории от политического преследования на родине: выдача должна производиться только через надлежащие судебные процессы и только тогда, когда есть шанс на проведение справедливого расследования в Турции.

Когда-то, заключает автор, Турция считалась примером успеха, страной, которая была бы образцовой исламской демократией. Успешность турецкого примера слишком раздули, но это не имеет никакого значения сегодня. Вашингтону следует более объективно относиться к стране, которая все больше не разделяет ни интересы, ни ценности США. Вашингтон и Анкара должны сотрудничать тогда, когда это необходимо, но Белый дом должен отказаться от иллюзии, что Турция по-прежнему является союзником США, а не просто пользуется таким статусом.