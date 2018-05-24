Импорт

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Обвал

С 21 мая изменились правила импорта автомобилей на Украину. Изменение коснулось сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам, который требовали у любого автомобиля, пересекавшего таможенную территорию страны. Теперь его требовать будут только при таможенном оформлении автомобиля, а транзитные автомобили от такой процедуры освобождены.

В I квартале 2018 года на Украину ввезли 51,2 тыс. автомобилей (+31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Общая стоимость импорта достигла 665,7 млн долл. (5,3% от всех расходов на импорт в I квартале).

41,5 тыс. из общего количества импортных автомобилей — легковые, а 57% из них — с пробегом (данные за I квартал). Таким образом, доля рынка новых автомобилей продолжает сокращаться. Напомним, в марте прошлого года доля автомобилей с пробегом составляла только 35%.

В тройке лидеров по импорту — Германия (8120 шт., из них 7171 б/у), США (4843 шт., 4177 — б/у) и Япония (3891 шт., 2568 — б/у). В сравнении с прошлым годом США смогли выйти на второе место по импорту автомобилей на Украину. Прежде на втором месте была Япония, а в тройку лидеров входила также Франция. Неожиданно на 5-м месте по импорту — Мексика (2533 шт). Однако, скорее всего, из Мексики на Украину продают также американские машины.

Torange.biz Украина и автомобили

Продажи

В апреле на Украине было продано 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, т. е. столько же, сколько в марте. Топ-5 лидеров рынка выглядел так: Toyota (852 шт. — 5% к апрелю прошлого года), Renault (676 шт. — 12%), Volkswagen (611 шт. +70%), Hyundai (441 шт. +26%), Nissan (409 шт. +54%).

Toyota остаётся лидером рынка, Renault и Volkswagen поменялись местами. Nissan опустился с 4-го места на 5-е, а, а Hyundai, наоборот, поднялся с 6-го.

Renault Duster стал бестселлером месяца с результатом 308 продаж. Год назад в лидерах был также кроссовер — KIA Sportage. Таким образом, украинцы сохраняют свою приверженность этому типу автомобилей, однако теперь выбирают кроссоверы из более дешёвого ценового сегмента.

Довольно активно растут продажи коммерческих автомобилей — 1187 шт. в апреле (+30% к апрелю прошлого года). Пятёрка лидеров рынка выглядит так: Citroen (223 шт., рост в 8,7 раза), Renault (191 шт., +12%), Ford (161 шт., +112%), Fiat (91 шт. — 10%), Volkswagen (76 шт., +65%). Как видим, российские и белорусские марки перестали быть лидерами продаж, хотя ещё в прошлом году входили в топ-5. Всего же в период с января по апрель 2018 года на Украине было реализовано 4060 шт. новых коммерческих автомобилей (+25% к аппг).

Carnby Renault Duster

Производство

Производство в апреле по сравнению с мартом сократилось до 675 автотранспортных средств (-13%), сообщает ассоциация «Укравтопром». 615 из них — крупноузловая сборка легковых автомобилей Scoda на мощностях компании «Еврокар» в Закарпатье. Она по-прежнему остаётся единственной, кто выпускает легковые автомобили на Украине.

Также в апреле было выпущено 54 автобуса, причём львиная доля производства приходится на «Черкасский автобус» и «Часовоярские автобусы» (35+14 шт).

Хуже всего обстоят дела с производством коммерческих автомобилей, их выпустили только шесть штук: пять на «Черкасском автобусе» и один — на АвтоЗАЗе.

За этими малыми процентами не следует забывать главного: всего за десять лет производство автомобилей на Украине сократилось в 52 (!) раза (март 2018-го к марту 2008 года).

Commons.wikimedia.org Украина. Старый автобус

Падение производства автомобилей приводит к проблемам смежных отраслей. В апреле в СМИ появилась информация о банкротстве завода «Росава» (производитель автомобильных шин). Однако затем представители предприятия эту информацию опровергли:

«Решение общего собрания акционеров, которое состоялось 30 апреля 2018 года, по сути представляет собой реструктуризацию предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении различных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии».

Руководство обещает не только сохранить все рабочие места, но и даже создать новые («…в количестве не менее 75−125 человек ежегодно»).

АвтоЗАЗ дышит на ладан, зато в Запорожской области объявился новый автопроизводитель: «Азов Авто Ателье» специализируется на выпуске реплик ретроавтомобилей. А частности, освоен выпуск Lotus Super Seven и Cobra Shelby. Правда, товар штучный, объём производства — одна машина в год.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобиль «Запорожец»

АвтоКрАЗ (производитель грузовых автомобилей, г. Кременчуг) отчитался о результатах работы за прошлый год. По данным предприятия, было выпущено 627 автомобилей, реализовано 677 шт. В этом году руководство намерено нарастить производство и продажи до 1,2 тыс. шт. При этом роста предполагается достичь в основном за счёт экспорта: 800 автомобилей для внутреннего рынка и 400 — для внешнего. Это почти вдвое превышает объём экспорта прошлого года. Надежду на увеличение экспорта заводу даёт выход на рынок Индонезии.

В прошлом году предприятие генерировало убыток — почти 90 млн грн. Однако авторы отчёта подчеркнули, что в сравнении с 2016 годом он снизился более чем в два раза.

Напомним, что АвтоКрАЗ ещё с 2016 года отказывается предоставлять журналистам текущую статистику по производству и продажам, поэтому о результатах работы становится известно в основном из таких годовых отчётов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль (дорожный знак)

Как известно, Украина — активный поставщик автокомпонентов европейским автопроизводителям. В основном это разнообразные кабели и несложная электроника, однако с этого года украинцам доверили более серьёзный заказ: кожаные чехлы для Mercedes-Maybach и Mercedes-Benz S-class. Впрочем, производством займется украинское подразделение немецкой компании Bader, что и объясняет получение заказа.

Электромобили

Когда в прошлом году глава мининфраструктуры Владимир Омелян проталкивал через парламент законопроект о снижении таможенных пошлин и прочих сборов с импорта электромобилей и сопутствующего оборудования, много говорилось о том, что закон будет в т.ч. стимулировать создание сборочного производства электромобилей на Украине. Однако реальность пока говорит о другом.

«На текущий момент ситуация с производством обстоит абсолютно никак, потому что сформированная налоговая система стимулирует только импорт. Более того, это решение стимулирует даже не продажу новых электромобилей, а поставку б/у автомобилей, которые выводятся из эксплуатации в Европе или Америке, и уже на пределе своего ресурса они поставляются в нашу страну», — рассказал корреспонденту издания «Апостроф» генеральный директор информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг» Олег Омельницкий.

Ukravtodor.gov.ua Логотип «Укравтодора»

А это сразу же меняет фокус восприятия документа. Это не Украина активно наращивает количество электромобилей, не вылезая из всякого рода тематических рейтингов на удивление всему остальному миру. Если кто и создаёт здесь этот рынок целенаправленно, то скорее ЕС и США. Во-первых, это стимулирует продажи новых электромобилей у них: автовладелец продал старый электромобиль и тут же купил новый. Во-вторых, все проблемы, связанные с утилизацией, тем самым ложатся на Украину. Т. е. Украина, включаясь в эту «пищевую цепочку», определённым образом спонсирует развитие электромобилей в более развитых странах.

Таким образом, хвалёный украинский закон мог быть даже разработан не на Украине, а просто спущен ей кураторами. Что, кстати, объясняет, почему он в прошлом году относительно легко прошёл через парламент. Хотя обычно вопросы, связанные с изменением налогообложения, требуют более длительного согласования.

Слова Омельницкого подтверждаются, например, тем, что официальный импорт электромобилей на Украину начинается только теперь, и далеко не всеми производителями. Скажем, компания Renault начала поставлять своим украинским дилерам электромобили и предоставила право их обслуживать на официальных украинских сервисных центрах только в апреле этого года. Как уже отмечалось, отчасти это было вызвано тем, что ранее большое количество зарядных станций не соответствовало требованиям Renault. Однако, конечно, ещё и потому, что рынок Украины для автопроизводителей электромобилей — неприоритетный. Несмотря даже на красивые рейтинги.

Pxhere.com Зарядка элетромобиля

Кстати, Омельницкий считает, что заявленные в законе Омеляна сроки не будут выдержаны.

«Сейчас нет никаких предпосылок, но существует высокая вероятность отмены льгот на электромобили. Министерство инфраструктуры подало законопроекты, в которых льготы на электромобили будут отменены с 2019 года. Пока это просто законопроект, но он может попасть под рассмотрение», — заявил он корреспонденту Gazeta.ua.

Причину этого специалист видит в том, что рост регистраций и импорта есть, но ожидавшегося бума продаж не произошло: темпы роста те же, что и год, и два назад:

«Имея такую альтернативу, как полностью беспошлинный ввоз электромобилей, люди продолжают завозить машины на «евробляхах», которые не соответствуют экологическому стандарту».

Эйфорию по поводу электрокаров не разделяет, к примеру и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак. В недавнем интервью информагентству «Укринформ» он назвал электромобили «единственной угрозой для наполнения дорожного фонда» (фонд, в который поступают акцизы от импорта топлива, электромобилей, сверхплановые сборы таможни, а также платежи из иных источников; средства используются затем для финансирования дорожного строительства). Именно после интервью Новака в экспертной среде начали курсировать слухи о возможной отмене льгот на импорт электромобилей.

Цитата из м/ф «Леди и бродяга». Реж. Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки. 1955. США Бросили кость

Согласно данным Ассоциации автопроизводителей Украины, в январе — апреле было продано 1044 электромобиля (напомним, завезли только за январь — март 1744 шт). Из-за чего темпы роста продаж и импорта довольно сильно разнятся. «Укравтопром» утверждает, что в январе — апреле продали в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А согласно данным Владимира Омеляна, рост импорта — 217%. Т. е. предложение пока сильно обгоняет спрос.

Доля использованных электромобилей при этом выросла с 81% до 85%.

Лидирует на рынке по прежнему Nissan Leaf (723 шт.). Однако доля этой модели постепенно снижается. Сегодня она составляет 69% от всех продаж, тогда как в прошлом году превышала 90%. Тройка лидеров давно уже устоялась. На втором месте BMW i3 (58 шт.), на третьем — Tesla Model S (52 шт.). На четвёртом — Mercedes-Benz B (36 шт.), на пятом — Smart Fortwo Electric Drive (32 шт.).

Соотношение новых и бывших в употреблении электромобилей в зависимости от модели сильно разнится. Скажем, только 7% Nissan Leaf, зарегистрированные в этом году, — новые. Зато у BMW i3 — уже 32%, а у Tesla Model S — даже выше 34%.

Laitr Keiows Подержанные автомобили

То, что мода на электромобили на Украине — штука довольно хрупкая и предназначенная для крайне узкого круга людей, подчёркивают и сопутствующие проекты. Скажем, в «Киевтранспарксервис» собираются запустить сеть проката электромобилей. Однако нацелен проект будет в первую очередь на туристов, а сама сеть будет охватывать преимущественно центр Киева, где и собираются создавать необходимую инфраструктуру.

Да и географически мода распространилась по Украине не слишком однородно. Тройка лидеров — Киевская, Одесская и Харьковская области (2311, 1241 и 1021 шт. соответственно). Это ожидаемо: столичный регион плюс области с двумя сравнительно богатыми городами-миллионниками. Этими же областями исчерпывается перечень регионов, где количество электромобилей превышает 1000 шт. В Днепропетровской их уже всего 600, а во Львовской и вовсе 422. Хотя если сравнивать по стоимости жилья, то Днепр (бывший Днепропетровск) и Львов находятся в одной нише с Одессой и Харьковом.

Всего же на 1 марта на Украине было зарегистрировано 6613 электромобилей, с учётом темпов продаж, на 1 мая должно быть примерно 7100−7150. При этом львиная доля из них (6433) зарегистрирована всего в 10 областях.

«Евробляхи»

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина внезапно отказалась обсуждать с представителями общественности закон о легализации «евроблях» (завезенных на Украину без пошлин импортных бывших в употреблении автомобилей), выставив жёсткое условие.

«Мы заигрались, когда начали говорить лишь о необходимости решить проблему и растаможить «евробляхи». Кроме этого, нужно ответить еще на два вопроса: сможем ли мы позволить себе такую растаможку в будущем и как будем защищать собственный рынок? Когда я увидела, что все крутится вокруг одного вопроса, а именно как растаможить, то предложила активистам говорить о первых двух частях только после согласования по третьему вопросу», — приводит её слова издание «Зеркало недели».

Напомним, закон о легализации пытаются разработать уже второй год. И критично важно успеть подать его в этом году: льготный режим налогообложения на ввоз автомобилей с пробегом заканчивает действовать в этом году, после чего все автомобили, ввезённые под видом транзита с августа 2016 года, окажутся вне закона.

С 17 мая ввоз «евроблях» уже усложнили. Известно, что схема ввоза предполагает регистрацию автомобиля на иностранную компанию и выдачу её украинскому владельцу фиктивной доверенности (как «сотруднику» компании). Поэтому теперь таможенники начали требовать договор о трудоустройстве, а также разрешениена работу. Как видим, это закрывает обе вариации (автомобиль пересекает границу с драйвером иностранцем, автомобиль пересекает границу с украинским водителем).

В Ассоциации «АвтоЕвроСила» (сообщество, объединяющее владельцев «евроблях») до глубины души возмутились таким финтом:

«Никаким образом Гражданско-правовой кодекс [договор о трудоустройстве относится к сфере гражданско-правовых отношений — Ред] не относится к правилам пересечения границы. Таможенники не имеют права выполнять преступные приказы. Это будет зафиксировано обществом, и будем гнать вас, как бешеных собак», — пишет руководитель ассоциации Олег Ярошенко в Facebook.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко даже связывает нынешний упадок украинского автопрома именно с появлением «евроблях» на дорогах Украины:

«В 1998 году удалось избавиться от всего этого автохлама, и посмотрите, что сразу произошло — украинский автопром начал расти, удалось привлечь иностранных инвесторов — Daewoo, Skoda. А сейчас мы опять, как в Африке, куда свозят металлолом со всего мира», — анализирует экономист.

Эксперт возлагает ответственность за это решение на «Народный фронт» экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка («После победы Майдана хотели бросить народу кость, и «Народный фронт» предложил такое вот послабление») и уверен, что власти снова запретят ввоз таких автомобилей, просто будут делать это постепенно, чтобы не злить население. Впрочем, тут он лукавит: обвал автопрома на Украине начался задолго до начала ввоза евроблях. И инициативу «Народного фронта» скорее стоит считать coup de grace, а отнюдь не тем, что уничтожило производство автомобилей.

С другой стороны, впереди выборы (президентские и парламентские), и обещание не запрещать «евробляхи» приобретает политический вес. Поэтому пока власти тянут время, не говорят ни «да», ни «нет» — в этом солидарны почти все эксперты.

Согласно заявлению первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексея Белошицкого, на владельцев «евроблях» приходится 6% аварий (2017 год). В первом квартале 2018-го этот показатель и вовсе достиг 8,5%.

Руководитель Association of Troubleshooters Сергей Креймер рассказал UBR.ua о новой схеме ввоза «евроблях». По его словам, продавцы привлекают покупателей обещаниями ввоза автомобиля на пять лет, но не сообщают нюансов:

«В некоторых странах Европы, таких как, к примеру, Эстония и Литва, разрешается регистрировать авто на пять лет с условием гаражного хранения. То есть машина не может передвигаться по дорогам. Их завозят к нам и продают украинцам под соусом беспроблемного пользования. Вот только если что-то случится, такие автомобили сразу отберут».