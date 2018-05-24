«Ребрендинг» украинской морской пехоты пришелся не по вкусу военнослужащим: черные береты отказались снять и заменить голубыми морпехи 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты (ФОБМП) Украины. На День морской пехоты в Николаеве, где происходила смена цвета беретов и символики, они вошли в парадный строй в черных головных уборах.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты», — позже пояснил начальник пресс-центра ВМС ВСУ Олег Чалик.

Военнослужащие заявили, что традициям изменять не намерены.

«Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет», — заявил один из действующих военнослужащих батальона.

Navy.mil Морская пехота Украины

Отдельный батальон, передислоцированный из Крыма после его воссоединения с Россией, выступивший против беретов цвета морской волны, очевидно, выступил и против общего состояния украинских вооруженных сил. Одновременно они заявили и о верности советским традициям.

Черный берет морского пехотинца — такой же символ, как и голубой берет десантника, и краповый берет бойца внутренних войск. И морская пехота не стала отказываться от него даже для висящей перед носом морковки НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко не только «десоветизирует» вооруженные силы Украины, убирая оттуда, как и Ющенко до него, советскую символику, но и приводит армию к стандартам НАТО. Как по содержанию, так и по форме.

Эксперты давно отмечают, что идет копирование не только символики НАТО, но и фашистских знаков и символов — эмблема полка «Азов» прямо копирует символ дивизии СС «Дас Райх». А новые погоны ВСУ оказались очень похожи на погоны вермахта и петлицы СС.

Что логично, заменять одну идеологию можно только другой. И понятно, чьей — сегодня на Украине героями являются гитлеровские прихвостни из числа украинских националистов. Что видно и в вооруженных силах: введенные Порошенко кепи-«мазепинки» ВСУ чрезвычайно подобны тем, что были в Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Да и вскоре ВСУ прямо встанут под бандеровские флаги: Верховная рада Украины 29 марта предложила отмечать государственные национальные праздники под чёрно-красными флагами УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющейся боевым крылом Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.

Читайте также: Флаг карателя Бандеры станет официальным флагом Украины

Жертвы бандеровцев

Бандеровская идеология постепенно выходит из «серой» зоны сегодняшней украинской государственности и превращается в официально принятую национальную доктрину. Законопроект предусматривает, что под знамёнами садиста и гитлеровского приспешника Бандеры будут проходить День независимости Украины, День конституции Украины, День вооруженных сил Украины и так далее.

Соответствующая символика с момента принятия закона будет вывешиваться на зданиях госорганов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления в праздничные дни. Мы помним, что каратели из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), флаг которых Киев давно по факту поднял, были одними из самых жестоких.

На их счету — Хатынь, Бабий Яр, Львов и сотни других мест бесчеловечной резни. Бандеровцами замучены десятки тысяч мирных людей, преимущественно женщин, детей и стариков, в деревнях Белоруссии, Украины, Польши. На современной Украине они — «борцы за независимость» и «национальные герои.

А в Киеве и в других местах они герои совсем официально: 16 февраля 2018 года на сессии Киевского городского совета было принято решение приравнять чёрно-красный флаг ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к государственному штандарту и вывешивать его в определённые «памятные дни» вместе с государственным.

В Киеве это будет делаться 13 раз в году, в том числе и в день рождения Степана Бандеры. Ранее аналогичное решение приняли Львовский, Житомирский и Ивано-Франковский городские советы.

Другой вопрос, является ли демарш морпехов чем-то большим, чем просто отказом сдать свои символы. И является ли это выступление на глазах у Порошенко началом серьезной борьбы против стирания советско-российских символов и замены их фашистскими? Есть основания в этом серьезно сомневаться.