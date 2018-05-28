15 марта в Пермской художественной галерее открылась интересная фотовыставка «Пермь как Пермь». Заявленная цель мероприятия столь же амбициозна, сколь и лукава: исследование пермской идентичности через фотографию. Казалось бы, с момента открытия выставки прошло более чем два месяца, а значит, и внимание к ней привлекать уже поздно, но сложно молчать, когда в голову проникает печальная мысль, требующая своего разрешения.

Иероним Босх. Бесы

Данную выставку необходимо рассматривать в контексте события, которое приходится ровно на ее середину: это празднование очередной годовщины Победы. В этот раз праздник в Перми был омрачен гнусной выходкой организатора акции «Бессмертный полк» Анны Отмаховой, запретившей проносить на шествие Знамя Победы, как, впрочем, и любую другую государственную символику. Отговорка этой дамы была настолько же дерзка, как и абсурдна: знамена, флаги и прочая символика якобы заслоняют портреты ветеранов войны. Достаточно взглянуть на фотографии аналогичных мероприятий в других городах нашей страны, чтобы понять, что Отмахова просто лжет, лжет неубедительно и цинично, прикрывая истинные мотивы своего поведения.

Но вернемся к выставке. Она была подвергнута резкой критике со стороны деятелей культуры Перми, так как оскорбляет как сам великий праздник, так и людей, шествующих в колонне «Бессмертного полка».

Дело в том, что на одной из работ, представленных в экспозиции, демонстрируется фотография акции «Бессмертный полк» и шутовского «зомби-карнавала». В описании к работе можно прочитать:

«<…> Улица Куйбышева, пережившая в городской истории поистине гегелевскую трансформацию с начала XX века, следуя каждому пункту закона отрицания отрицания. Молодежный зомби-карнавал, сменившийся всенародной акцией «Бессмертный полк» <…>», — вот так, привлекая на свою сторону яркого представителя немецкой классической философии, авторы работы превращают священное действо в карнавал.

Гурьянов Павел Та самая фотография

Как известно, третий закон гегелевской диалектики говорит о переходе из одного состояния в другое посредством первичного преодоления, но затем вторичного принятия в новом виде того, что было явлено на предыдущей стадии, а следовательно, по логике автора работы, «Бессмертный полк» — это парад-зомби, перешедший в новое качество.

Так как я себя большим философом не считаю, то на всякий случай взял комментарий у преподавателя этой дисциплины в нашем Пермском классическом университете. Вот что он сказал по этому поводу:

«Закон отрицания отрицания предполагает, что всякое развитие проходит три этапа, которые можно обозначить как положение, отрицание и отрицание отрицания. Первичное отрицание понимается как борьба нового со старым, т. е. затрагивает такую категорию, как противоречие. Далее происходит отрицание отрицания — противоположность первичного отрицания имеет уже новое название — преемственность. (Но получается, что по отношению к первичному состоянию.) Таким образом, само по себе развитие не является полностью отрицанием всего старого, оно как бы выкидывает уже отжившее, при этом сохраняя значительную часть предшествующего состояния», — подчеркнул философ.

Чтобы у читателя не слишком болела голова, я попросил преподавателя высказать попроще и применительно к «шедевру» нашей галереи. Ответ, как мне кажется, получился исчерпывающим:

«Я так понимаю, в комментарии к фотографии, представленной в галерее, очень формальный подход: и в том, и в другом случае люди вышли на парад. Но за этим перформансом не видят никакой сущностной подоплеки. Еще и Гегеля в качестве аргумента привели зачем-то. Вообще развитие предполагает аккумуляцию опыта, то есть сохранение наиболее оптимальных условий для изменяющихся условий. А этот парад зомби — странное действо, не имеющее под собой реальных исторических и культурных оснований».

shakko Пермская государственная художественная галерея

Таким образом, банальная халтура, направленная на оскорбление памяти героев войны, а также их потомков, прикрывается высоколобыми рассуждениями со ссылкой на Гегеля с простой целью — замести следы своего преступления. При этом автор комментария к фотографии просто не потрудился разобраться в учении прославленного немецкого философа и использовал его диалектический закон по принципу «слышу звон…».

Вероятно, если бы не свинство, произошедшее в День Победы, то об этой «работе», представленной в галерее, мало бы кто узнал. Но она не может, а поэтому не должна, рассматриваться как отдельный эксцесс. Слишком уж много в Перми аналогичных эксцессов, слишком уж хорошо известна и очевидна связь организаторов одного эксцесса с организаторами другого. То, что может на расстоянии показаться глупостью или исключением из правил, на практике, для людей, погруженных в местную пермскую проблематику, является очевидной и печальной закономерностью. А значит, исследование этих закономерностей будет продолжено.