До выборов губернатора Новосибирской области больше трёх месяцев — назначены они на 9 сентября 2018 года. Но ощущение, что предвыборная кампания в регионе достигла своего пика. Эксперты, конечно, прогнозировали конкурентную кампанию, но тут, как говорится, реальность превзошла все ожидания — вместо конкуренции — конфликтность. В информационном поле сегодня два образа основных кандидатов: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который сравнил городской сайт с кокаином, и врио губернатора Андрей Травников, который только и может, что выполнять поручения федерального центра. Федеральные и региональные СМИ также разделились на два лагеря, где у каждого есть свой тайный или явный козырь.

Nso.ru Андрей Травников (слева) и Анатолий Локоть

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Таким козырем для Локтя мог быть Виктор Толоконский. Именно он, как это преподносилось, делал ставку на мэра Новосибирска в предвыборной гонке за губернаторское кресло.

Кассиус Марселлас Кулидж. Смелый блеф. 1903

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Что сегодня? «Ведомости» пишут, что Новосибирская область может стать «самым конфликтным регионом на осенних выборах». Как стало известно изданию, кандидатура бывшего губернатора Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпреда президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского отозвана правительством из списка кандидатов в совет директоров РЖД. Кроме того, он может быть исключён и из «Единой России». Причина — ситуация вокруг осенних выборов новосибирского губернатора.

«Неделю назад Толоконский в интервью «НДН.инфо» жёстко раскритиковал Травникова, заявив, что тот «не может принимать никаких решений, он может только выполнять», не нацелен на местных и постоянно советуется с Москвой. «Мы с ним не один раз разговаривали, он вроде бы слушать умеет, кивает, но последствий нет, реакции нет. Придумать ничего не может», — заявил советник мэра, пообещав, что осенние выборы будут «настоящими». Кроме давления на Толоконского (во вторник его уволили и из Сибирского института управления — филиала РАНХиГС, где он был штатным экспертом), началась кампания против Локтя в соцсетях», — пишут «Ведомости», отмечая, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг (24 мая — прим. ИА REGNUM ) встретится с Толоконским, потому как «на руководство партии идёт большое давление, в том числе касающееся финансирования».

Kremlin.ru Виктор Толоконский в Кремле

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На сайте «НДН. инфо» отмечается, что скандальная история с выступлением мэра Новосибирска Анатолия Локтя на сцене Оперного театра получила свое продолжение — в открытый доступ якобы попала переписка пиарщиков с предложением платного размещения дискредитирующего градоначальника поста.

«К вечеру страсти по Локтю в СМИ в основном улеглись. А позднее в Сеть попала переписка некой Лизы Зиминой из города Видное (как указано в её аккаунте в соцсети «Вконтакте») и пиарщика популярного новосибирского паблика «АСТ-54». Зимина интересуется стоимостью размещения поста о выступлении мэра Новосибирска в определённом контексте, предлагая тезисы будущего текста, в котором неназванный заказчик желает видеть Анатолия Локтя «явно обдолбанным торчком», который теперь точно «спалился». В «АСТ-54» принимать такой заказ отказались», — отмечает СМИ.

Специальный корреспондент «ГТРК «Новосибирск» Ольга Омелаенко с огорчением комментирует всю эту ситуацию.

«Вчера с интересом наблюдала за бурной дискуссией в сети, наблюдала с соблюдением политического нейтралитета и дистанции. По-человечески осталось странное ощущение. В зале оперного были жители одного Новосибирска, города с нормальным чувством юмора, откуда по всей стране пошла монстрация и где появилась на свет одна из лучших команд КВН. За стенами зала — жители другого города, серого и печального, для которого слово из трёх букв на заборе — повод для серьёзных разговоров о падении нравственности. И вот сегодня новый поворот в истории. Вопрос админа паблика «А мы для вас кто?», считаю, прямо в точку. И исключительно как обычный житель тяжело вздыхаю — это еще не август… Это пока лишь май…» — написала она в Facebook.

Не оставили без внимания СМИ и заявление врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которое он сделал на заседании президиума СО РАН. Травников сказал, что теперь проблемам новосибирского научного центра он будет уделять меньше времени, потому что политическая задача в ближайшее лето для него будет приоритетом номер один.

Kremlin.ru Андрей Травников

«Я уже объявил о своём участии в кампании по выборам губернатора Новосибирской области. Выборы будут высококонкурентные. Прошу относится с пониманием, политическая задача для меня в ближайшее лето будет приоритетом номер один», — цитирует Травникова портал «Sibnovosti».

На что сетевое издание «БК54.ru» написало статью под заголовком «Травников дал понять всем, зачем он послан на сибирскую землю».

В сети интернет уже появился смонтированный ролик с награждения победителей «Народной премии НГС», в котором показана «дуэль аплодисментов» выступлений Травникова и Локтя. Победа явно на стороне Локтя, если не учитывать, после чего зал аплодировал ему.

Kremlin.ru Владимир Городецкий

Управляющий партнер DSO Consulting СергейДьячков считает, что он живёт «в классном регионе».

«Один претендент в губернаторы на полном серьёзе говорит нам, что приоритетной задачей для него является участие в выборах (читаем: все остальное подождёт. Хорошо, мы поняли). Другой претендент говорит, что НГС — это кофеин, кокаин и стимулятор жизни (хотел молодежи потрафить — потрафил, ага… На всю Россию). Назовите мне второй областной центр страны, где можно так веселиться и потешаться над претендентами в губернаторы. Люблю тебя, Новосибирск. А ещё — люблю конкуренцию. И, думаю, мы много чего еще прикольного увидим и услышим до дня выборов. Короче, замечательное лето нам в Новосибирске предстоит. Погода не балует, ну так — зато какой выбор губернатора грядёт», — написал он.

Журналист Ирина Левит отмечает, что хотя в Новосибирске и всплеск разговоров о предстоящих губернаторских выборах, но «правы те, кто говорит: выборы-то выиграть можно, а вот что дальше?».

«Новосибирск ведь весьма специфичен. И здесь уместно вспомнить судьбы новосибирских губернаторов. Самый первый губернатор — Виталий Муха — был снят с должности президентом после октябрьских событий 1993 года. Иван Индинок из мэров Новосибирска перекочевал в губернаторы в 1993 году, но продержался на посту всего два года. В 1995 году он решил поучаствовать в недавно «разрешённых» выборах. И проиграл их поддержанному коммунистами Виталию Мухе. В 1999 году новые выборы — в битве прежде всего сошлись Виталий Муха и мэр Новосибирска Виктор Толоконский. Большинство аналитиков предрекали победу Мухе. Тем паче, что за пределами Новосибирска (где жила почти половина избирателей) Толоконского практически не знали. К изумлению большинства, Муха даже не попал во второй тур — проиграл в первом. Виктор Толоконский продержался дольше всех — почти одиннадцать лет: с 2000 по 2010 гг. Но до конца своего срока не доработал почти два года. Перестал быть губернатором в результате заговора своих же ближайших коллег. В кресло главы области был посажен бывший вице-губернатор Василий Юрченко. Но он продержался 3,5 года. Весной 2014 года был отстранён президентом от должности «по недоверию». Губернатором стал опять-таки бывший мэр Владимир Городецкий. Однако осенью 2017 года, тоже раньше срока, его отправили в отставку. Главой области, пусть и врио, стал теперь Андрей Травников, у которого выборы в сентябре и против которого, скорее всего, выйдет мэр Анатолий Локоть. Каков же главный вывод? Судьба новосибирских губернаторов никогда не была радужной. И победа на выборах никогда не была гарантией, что свой пост удастся удержать», — написала она на своей странице в Facebook.

Отметим, что накануне новосибирский политолог Сергей Бирюков ИА REGNUM объяснил участившиеся резонансные высказывания основных участников предвыборной кампании и стоящих за ними влиятельных фигур «качественно новой ситуацией, когда с представителями новосибирской элиты в качестве инкумбента конкурирует выходец из другого региона, поддерживаемый федеральным центром». Но, по его мнению, до ужесточения борьбы в рамках предвыборной кампании, вплоть до начала полновесной «войны компроматов» и неограниченного задействования «административного ресурса», всё же дойти не должно.

Выборы губернатора Новосибирской области были назначены после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. Основными претендентами на этот пост сегодня называются временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.