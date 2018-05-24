Отношения между ЕС и США переживают серьезный кризис. Хотя в прошлом были случаи ухудшения трансатлантических связей, нынешняя ситуация отличается от всех предыдущих. Если раньше противоречия возникали в отношении какого-то конкретного вопроса или проблемы, то в настоящий момент администрация президента США Дональда Трампа бросает вызов фундаментальным аспектам американской внешней и экономической политики в отношении Европы, на которых базировалась политика бывшего президента США Барака Обамы, пишет Джордж Тзогопулос в статье для государственного издания КНР The Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

Существующее отношение американской администрации к ЕС проистекает из проекта европейской интеграции. Трамп не верит в его необходимость. Его поддержка выхода Великобритании из ЕС и восхищение решением британских граждан свидетельствует о его настоящей позиции. Трамп предпочитает вести переговоры с отдельными европейскими странами, а не с ЕС как единым субъектом. Такая позиция созвучна его отрицательному отношению к соглашениям о свободной торговле, включая Транстихоокеанское партнерство, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство и НАФТА.

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U.S. Army Europe Американские и польские солдаты в ходе штатных учений стран-участниц НАТО. Польша, апрель 2014 года

Например, Трамп считает неприемлемым, чтобы европейские страны рассчитывали на поддержку НАТО без увеличения собственных оборонных расходов до 2% от ВВП. Таким образом, Трамп оказывает давление на европейских союзником, заставляя их увеличить свой вклад в военный альянс. Хотя большинство европейских стран согласилось с постепенным увеличением оборонных расходов до 2% от ВВП, они, конечно же, недовольны тем, что Вашингтон вынуждает их это делать.

Несмотря на жалобы в отношении Вашингтона, европейский блок не может предпринять решительных шагов по укреплению своей защиты от внешних угроз вне зависимости от военного присутствия США. Постоянное структурированное сотрудничество европейских стран представляет собой интересную инициативу, но ее объем будет носить ограниченный характер.

Более того, выход США из Парижского соглашения по климату представляет еще одно препятствие для трансатлантического партнерства. Вашингтон хочет наметить свой собственный путь даже в вопросах окружающей среды. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул европейскую многостороннюю позицию по этому вопросу в 2017 году. Тем не менее он не смог заставить своего коллегу из США отказаться от своего решения. При администрации Трампа в отношениях между Вашингтоном и ЕС никогда не будет царить согласие.

С экономической точки зрения Трамп считает неприемлемым то, что ЕС довольствуется торговым профицитом на протяжении многих лет. Трамп угрожает ввести пошлины на импортную продукцию из ЕС. Данные Европейской комиссии показывают, что профицит ЕС составил $143,5 млрд в 2015 году, но немного снизился в последующие годы. В настоящий момент Трамп намерен сократить торговый дефицит с ЕС. Вашингтон сообщил Брюсселю, что его временное освобождение от пошлин не будет длиться вечно. Решение об отмене временного освобождения от пошлин может быть принято к концу этого месяца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

Но и это еще не всё. США вышли из ядерного соглашения (СВПД) с Ираном, дополнительно обострив отношения с Европейским союзом, который считает, что ядерное соглашение, несмотря на все заявления Трампа о неэффективности СВПД, продолжает работать, поэтому его необходимо сохранить. Впоследствии США могут ввести санкции против европейских компаний, которые ведут бизнес с Ираном. Европейский блок должен либо принять меры для защиты своих компаний, либо согласиться на американские условия и потерять позиции на иранском рынке.

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На фоне этих событий председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что «с такими друзьями», как США, «и врагов не нужно».

Конечно, главная проблема ЕС — это не Трамп, а неспособность Брюсселя к самостоятельным действиям. Во времена Обамы ЕС мог получить практически всё, чего добивался от Вашингтона. Теперь ситуация поменялась. ЕС необходимо осознать свое положение и занять более сильную позицию. Как ни странно, отсутствие единства внутри ЕС иногда приносит больший вред, нежели напряженные отношения с США.