Представители США предложили внести в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) «положение об истечении срока действия». Если данный пункт будет принят, то соглашение автоматически прекратит свое действие через пять лет, если Соединенные Штаты, Канада и Мексика не предпримут позитивных шагов, направленных на его сохранение, пишет Мэттью Руни в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

Когда вы знаете о том, что конгресс, как правило, принимает собственный бюджет, не укладываясь в срок, стоит ли вообще говорить о предварительном планировании торгового соглашения, учитывая также возможные политические капризы со стороны США, Канады и Мексики. Положение об истечении срока действия создаст ситуацию, при которой каждые пять лет указанные страны будут оказываться в условиях, аналогичных остросюжетному триллеру, а миллионы рабочих и многочисленные компании, направившие многомиллиардные инвестиции, будут пребывать в состоянии паники.

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Даже если срок действия соглашения будет продлен, всегда будет присутствовать угроза того, что через определенный период времени оно может истечь. Политическая неопределенность принесет производителям одни издержки, снизит конкурентоспособность американской продукции и будет препятствовать созданию новых рабочих мест. Ни один инвестор или производитель не скажет, что это хорошая идея.

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Существует лучшее решение, и для этого не нужно ждать пять лет. Правительства могут сделать так, чтобы их федеральная политика и регулирующие органы были стратегически сфокусированы на экономике Северной Америки. В министерстве иностранных дел Мексики есть чиновник, единственной ответственностью которого является выстраивание отношений с Канадой и Соединенными Штатами. Канадское правительство создало команду в канцелярии премьер-министра, которая обладает широкими полномочиями для обеспечения того, чтобы сотрудники канадских агентств работали в тесном взаимодействии со своими коллегами из США.

США в этом плане значительно отстают от Мексики и Канады. Заместитель секретаря по международным делам в министерстве внутренней безопасности США отвечает за обеспечение безопасности сухопутных границ, но также должен решать проблемы безопасности во всем мире. В министерстве обороны США есть единое военное командование, ответственное за Северную Америку, но другие элементы политики национальной безопасности, такие как борьба с терроризмом и кибербезопасностью, контролируются министром обороны через другие структурные подразделения оборонного ведомства.

В государственном департаменте один единственный человек отвечает за поддержание отношений на политическом уровне с Канадой и Мексикой, а также имеет дело со всем Западным полушарием. Поэтому любой кризис в Венесуэле или Никарагуа часто полностью затмевает собой отношения с ближайшими соседями. В Совете по национальной безопасности есть чиновник среднего звена, который взаимодействует с Канадой и Мексикой, однако у этого чиновника нет полномочий на поддержание сотрудничества в других многочисленных областях внутренней политики, затрагивающих Канаду и Мексику.

Nicoguaro Логотип НАФТА

Наличие подобных разрозненных структур в администрации США стало одной из важных причин, которая привела к появлению сомнений в отношении НАФТА. Проблемы, с которыми сталкивается НАФТА не были решены в США, потому что в администрации просто не было лиц, имеющих в своем распоряжении все необходимые полномочия, чтобы их устранить. Аналогичные проблемы, пока еще не решенные в США, были успешно устранены в Мексике и Канаде. США могут исправить ситуацию без особых затрат, для этого нужно создать ключевые агентства, которые уделяли бы больше внимания Северной Америке как отдельному региону. У каждого чиновника должны быть все необходимые полномочия в рамках взаимодействия с Канадой и Мексикой.

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Впоследствии в Белом доме могут сформировать Совет по Северной Америке, который также как Совет по национальной безопасности и Национальный экономический совет будет подчиняться непосредственно главе аппарата Белого дома и президенту США. Такая реорганизация администрации может столкнуться со сложностями, поскольку бюрократия всегда сопротивляется изменениям, но это необходимо сделать.

Канада и Мексика — это крупнейшие экспортные рынки и ближайшие партнеры по обеспечению безопасности. Если Вашингтон действительно заинтересован в реальном использовании потенциала региональных экономических возможностей, ему стоит отказаться от положения об истечении срока действия НАФТА.