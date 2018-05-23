Когда я был в Палестине в 2012 году, то большую часть времени провел в городе Хеврон. Хеврон — это чисто палестинский город, выдержанный в стиле средневековой арабской архитектуры и культуры: мечети, арки, брусчатка, закрытые каменные проходы между домами, бурлящие яркие базарчики, очень гостеприимный и веселый народ, просто обожающий русских (в Иерихоне, кстати, имеется улица Дмитрия Медведева, названная в честь нашего премьера). В этом арабском городе имеется несколько еврейских квартальчиков, для охраны которых содержится армейское подразделение, сопоставимое по численности с еврейским населением города (166 000 палестинцев и 1200 израильтян).

Палестина

Так вот, каждую неделю в субботу в Хевроне проходит марш прибывающих из Европы и США еврейских поселенцев, которые идут по центральной улице города со своими флагами и песнями, и их охраняют тысячи вооруженных до зубов израильских солдат. Безусловно, эти марши вызывают естественное возмущение палестинцев, на чью территорию приходят иностранные оккупанты, и власти Израиля предоставляют этим «понаехавшим» евреям отнятые у палестинцев дома или строят новые здания на отбираемой у палестинцев земле на основании того, что якобы тысячи лет назад тут жили какие-то предки этих евреев (при этом даже хотя бы липовые справки не предоставляют!). Отмечу, что сами эти нелегальные поселенцы также вооружены стрелковым оружием и регулярно провоцируют стычки с палестинцами.

Зачем евреям, которые имеют хорошие работу, гражданство, семьи, личные дома и т.д. в наиболее богатых странах Запада, ехать на чисто палестинские территории, где их никто не ждет, и провоцировать там конфликты? Зачем Израиль нагло отбирает у палестинцев дома? Например, около Восточного Иерусалима произошел во время моего присутствия в Палестине такой случай. В газете «Иерусалим Пост» появилась статья о том, что земля, где стоит дом одного палестинца, в котором проживает его большая семья, якобы тысячу лет назад принадлежала какому-то еврейскому клану. И власти Израиля потребовали у этого палестинца в течение нескольких недель убраться из его дома, иначе это за него сделают израильские солдаты. Мы, международные активисты, члены организации ICM — защитники палестинцев, тогда остались дежурить возле этого дома, чтобы не позволить еврейским агрессорам выселить эту палестинскую семью.

Другой случай произошел в деревне Салфит. Там израильские власти потребовали у одного семейства убраться из своего дома, поскольку вся территория, на которой этот дом находился, объявлялась милитаризованной зоной. Но это хитрая уловка, дабы выселить людей! Через некоторое время такой дом обычно сносится, и на эту территорию заходят израильские солдаты. Потом там строится новый дом, и солдаты уходят, а в жилище израильские власти размещают нелегальных еврейских переселенцев.

Зачем этим переселенцам жить в палестинской деревне Салфит (израильтяне ненавидят палестинцев!), а не в Тель-Авиве, который находится в часе езды от Салфита? Все сводится к деньгам! Дело в том, что жилище в Тель-Авиве очень дорогое, но в этом городе, в отличие от палестинского Салфита, можно найти работу. Поэтому израильские власти делают своим прибывающим соплеменникам приятную услугу — селят их в дешевом месте, откуда они смогут быстро на машине доехать до рабочего места в Тель-Авиве! А палестинцев просто изгоняют военные.

Свидетелем еще одного казуса я стал в городе Наблус, где регулярно проходит интифада. Во время интифады, происходящей примерно один раз в неделю, палестинцы с флагами и плакатами в руках подходят к территориям, которые недавно у них отжали евреи, и протестуют, требуя вернуть их собственность. В ответ на это израильские солдаты стреляют по палестинцам резиновыми и боевыми патронами, иногда даже бьют по ним из танков, а также стреляют по ним снарядами со специальной вонючей жидкостью, разработанной Израилем специально против палестинцев. Если эта жидкость попадает в жилище палестинца или на тело, то вся одежда оказывается испорченной и воняет, дом начинает подгнивать, и также ужасный запах не выветрить оттуда — приходится все перекрашивать или перестраивать.

Так вот, в Наблусе находится то ли большая канава, то ли небольшая речка, в которой плавает всякая грязь, промышленные отходы и хозяйственный мусор. Цвет этого водоема серо-буро-малиновый, и пахнет он нефтепродуктами. Палестинцы им не пользуются и ничего туда не сбрасывают, но зато в этом районе отмечается просто высочайший уровень раковых заболеваний. Таким образом, Израиль, соблюдая у себя чистоту, сбрасывает отходы в речку, которая проходит по палестинской территории, показывая тем самым свое пренебрежительное отношение к палестинскому народу (некоторые палестинцы даже думают, что Израиль их специально травит).

После того как президентом США стал Трамп, нарушения Израилем резолюций ООН и прав палестинцев значительно углубились, поскольку Трамп после своей победы сразу же заявил, что Иерусалим будет столицей исключительно еврейского государства. Дело в том, что Трамп является членом протестантской пресвитерианской церкви и постоянно проводит пропаганду защиты христианства во всем мире перед различными евангелистскими аудиториями, которые традиционно поддерживают Израиль, придерживаясь так называемого христианского сионизма. Хотя в реальности в его поведении и политике не просматривается ничего христианского. Так, 19 февраля 2016 года сам папа Римский Франциск I заявил после обнародования планов Трампа о строительстве стены разделения на границе с Мексикой сказал о том, что Дональд Трамп не является христианином, поскольку «человек, который думает только о строительстве стен где бы то ни было, а не о наведении мостов, — не христианин, и это не по Евангелию». Многие христиане не верят, что бывший владелец казино, трижды женатый, гордящийся своими внебрачными отношениями и клевещущий на мусульман, мексиканцев и женщин, может быть христианином, а одержимость Трампа богатством и властью является скорее «воплощением ницшеанской морали, чем христианства». Учитывая вышесказанное, Трамп, скорее всего, просто выставляет себя в качестве ревнивого христианина и защитника Израиля, чтобы привлечь к своей персоне внимание многочисленной среди американского электората прослойки евангельских христиан и евреев.

Однако в реальности, делая ставку на поддержку Израиля, Трамп преследует геополитические интересы США. Согласно предварительному плану Трампа, Палестинское государство будет демилитаризованным образованием «с ограниченным суверенитетом», а Иорданская долина остается под израильским суверенитетом, равно как и поселенческие блоки на Западном берегу.

Я считаю, что Россия, которая оказывает политическую и гуманитарную поддержку народу ЛДНР и военную поддержку Сирии, должна также помочь Палестине, как это делал Великий Советский Союз.