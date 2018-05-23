По прошествии более двух месяцев после проведения парламентских выборов в Италии, наконец, сформировалось новое правительство. В новую коалицию войдет популистское «Движение пяти звезд» Беппе Грилло и правая политическая партия «Лига Севера», пишет Эмре Генен в статье для турецкого издательства Daily Sabah.

Нина Ватолина и Николай Денисов. 1941 год

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Новая итальянская коалиция представляет собой «чудовищное сочетание» двух сил, которые не способны к взаимодействию ни по одному вопросу или по крайней мере касательно большинства из них. Эти политические силы «выдвинули кандидатуру безызвестного адвоката и академика Джузеппе Конте на пост премьер-министра страны», заявил Джеймс Полити в The Financial Times. «Лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо и лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини заявили президенту Италии Серджо Маттарелле, что в ходе переговоров, состоявшихся в Квиринальском дворце 21 мая, было решено, что Конте — это компромиссная кандидатура на должность премьер-министра страны», — добавил Джеймс Полити.

Опасения, которые так пугали умеренных политиков и сторонников ЕС, воплотились в реальности, пишет Ариэль Дэвид в статье для издания Haaretz. По словам Дэвида, «новые народные избранники Италии с любовью относятся к Владимиру Путину, ненавидят мигрантов и смущены действиями Израиля». Это довольно исчерпывающее определение программы действий нового правительства.

Новая реальность, с которой столкнулся Европейский союз, особенно это касается нелегальной миграции, оказала сильное влияние на Италию. Практически все африканские мигранты, направляющиеся в ЕС из стран, расположенных к югу от Сахары, вначале проходят через территорию Ливии, где в настоящий момент отсутствует государственное управление, после чего пытаются добраться до небольшого итальянского острова Лампедуза.

Остров Лампедуза, площадь которого составляет всего 20 квадратных километров, расположен в 130 километрах от прибрежной полосы Северной Африки. Поскольку остров принадлежит Италии, то мигранты, достигшие его, попадают в ЕС и автоматически получают возможность попросить о предоставлении политического убежища. Руководству любой европейской страны очень сложно определить, на самом ли деле мигранты подвергаются преследованиям в своей собственной стране или просто пытаются проникнуть в еврозону. В результате процесс предоставления политического убежища может затянуться. Если в предоставлении убежища будет отказано, то в большинстве случаев у европейских властей нет морального права депортировать мигрантов обратно в страну их происхождения, поскольку там навряд ли придерживаются демократических ценностей.

Именно Италия вынуждена иметь дело с наплывом мигрантов, которые хотят использовать ее в качестве перевалочной базу на пути в другие европейские государства. Италия осталась один на один с этой проблемой. Конечно, поток мигрантов не привел к подрыву итальянской экономики, однако оказал влияние на позицию общественности и способствовал росту поддержки популистских движений.

Единственное, что объединяет «Лигу Севера» и «Движение пяти звезд» — это их ненависть к мигрантам. У Италии, в отличие от Греции и Болгарии, нет по соседству такой страны, как Турция, которая могла бы взять на себя решение проблемы нелегальной миграции. Итак, мы имеем очень странное коалиционное правительство в Италии. В отличие от фашистских движений, это правительство сформировалось в рамках демократических выборов, следовательно, получило власть совершенно законным путем.

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Популизм вновь вернулся на повестку дня. Потребуется провести детальные и длительные дебаты, а также многочисленные опросы, чтобы понять, почему популизм находится на подъеме. В мире можно найти разные варианты «популизма». «От европейского крайне правого, например, во Франции, Австрии и Нидерландах, и нелиберальных правительств в Венгрии и Польше — с одной стороны, до американского сенатора Берни Сандерса, левых популистских правительств в Латинской Америке и популизма на европейском Юге, который был вызван жесткими ордолиберальными методами урегулирования европейского кризиса», — заявил Яннис Ставракакис в статье для издательства Social Europe.

К сожалению, события в ЕС будут всё больше и больше зависеть от realpolitik. В этих условиях Турции следует проявить осмотрительность при выстраивании отношений с европейскими правительствами в ближайшие недели и месяцы.