Жестокое убийство на Кубани подростками 40-летней женщины, матери пятерых детей, всколыхнуло не только небольшой поселок Псебай — всю страну. Власти и силовики пытаются успокоить людей, обещая проведение самого тщательного расследования и наказание виновных. Жители пока не очень верят обещаниям.

Убийство

Тихий Псебай

Псебай — посёлок городского типа в Мостовском районе Краснодарского края, с населением, по данным на 2012 год, чуть менее 11 тыс. человек. Расположен на левом берегу реки Малая Лаба (составляющая Лабы), в горной долине. Поселок популярен у туристов, часто здесь останавливают любители пешеходного и велотуризма. Туризм да еще лесозаготовки — это то, чем живет поселок.

15 мая на сайте краевого СКР появилось короткое сообщение о том, что в Мостовском районе 16-летний подросток убил женщину и в отношении него возбуждено уголовное дело — по части 1 статьи 105. Сообщалось, что «со слов подозреваемого», вечером 13 мая «подросток вместе с местными жителями проводил свой досуг в одном из кафе в поселке Псебай, после чего предложил 40-летней знакомой провести ее до дома». Подросток сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Уже на улице, когда они отошли от кафе, между ними возникла ссора. «В ходе ссоры он нанес один удар камнем в область головы оппонентки, от которого она упала на землю». После этого злоумышленник задушил потерпевшую, спрятал тело рядом с местом убийства и скрылся.

Циата из кф «Страх» реж Джеймс Фоули. 1996. США Ужас

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Тело нашли местные жители, прибежавшие на крики и шум, они же вызвали полицию. Казалось бы, вполне обычный — хоть и с печальным итогом — конфликт. Но уже 17 мая краевое управление Следственного комитета сообщило об обнаружении «иных» телесных повреждений, о которых подросток следователям не рассказал.

Шокирующие подробности

Именно эти «иные» телесные повреждения, а также рассказы местных жителей (позже следователи обратились с просьбой ко всем, кто знает о каких-то деталях, имеющих отношение к преступлению, сообщить о них) свидетельствуют — это не просто ссора, не просто убийство. Позже следователи сообщат, что в отношении женщины, судя по всему, ещё живой, совершили «иные насильственные действия сексуального характера», а позже задушили. На теле нашли множественные ранения…

«Она была голой. Вокруг ноги была обмотана кишка. Много ранений на животе. Кровью залито все. Ни одежды, ни личных вещей рядом с ней не было. А потом, как оказалось, ей палку засунули во влагалище и все вытащили и вспороли живот. Рот у нее был порванный. На лице ножевые порезы. Отрезан кусочек уха. Вся голова, весь череп был изломан», — приводят СМИ слова родственницы убитой.

Хоронили погибшую женщину в открытом гробу — по словам родных, чтобы все видели, что с ней сделали те, кого и людьми-то сложно назвать. На похороны собрались сотни людей.

О Наталье ее друзья, знакомые отзывались как о бойкой, творческой женщине, любившей свою семью. У убитой остались родители, супруг, пятеро детей. Младшей, долгожданной дочке (до этого у Натальи рождались сыновья) всего два года.

Бунт в тихом Псебае

А после похорон, 18 мая, в поселке состоялся народный сход, который власти скромно назвали встречей, а в СМИ окрестили бунтом, настолько велико было возмущение людей бездействием местных властей. С людьми встретились руководители поселка, прокурор района, представители полиции — и районного отдела, и главка, СКР, пытались успокоить и объяснить.

Выяснились интересные подробности: например, что в кафе, где встретились подозреваемые (обвинение предъявлено 16-летнему подростку и его 20-летнему приятелю) со своей будущей жертвой, подростки регулярно употребляли спиртные напитки. Об этом в поселке знали все, а потому сложно представить, что ситуация не была известна, например, местным властям. Однако кафе спокойно работало, а проверить его решили лишь после трагедии — и оперативно закрыли.

Подростки

На сходе жители рассказали и о том, что в какой-то момент по всему поселку появилась реклама с телефонами продажи синтетических наркотиков. Выяснилось, что поселковые власти сообщали об этом в полицию, но никакой реакции тогда не получили. Убийцы Натальи, говорят жители, тоже могли их употреблять.

Более того, по словам людей, в поселке действует целая банда подростков, которая не один год буквально держит в страхе жителей, но также никаких мер не предпринималось — и полиция, и казаки игнорировали ситуацию. Начальник районного отдела полиции заверил, что все «должностные лица» наказаны, и попросил жителей сообщить фамилии участников «группы», заявив, что иначе установить их всех будет сложно.

«Люди боятся за себя, уже не первое нападение. На женщину напали, на пьяного мужчину — деньги отняли, избили, на 8 марта люди отдыхали — подростки пришли, избили три семьи, уже есть сведения, что избили велосипедиста — родители откупили, изнасиловали пятиклассницу… Люди знают, но дел нет. Здесь целая группировка — у них есть свое название, свой кодекс какой-то», — рассказала родственница убитой женщины.

Страх и ненависть

Трагедия в Псебае наглядно показала проблемы небольшого поселка, которые характерны, к сожалению, не только для него. Выяснилось, например, что на весь десятитысячный населенный пункт из представителей правоохранительных органов — всего четыре участковых. Отдела полиции нет: после оптимизации людей попросту не хватает. Казаки, которые также привлекаются к обеспечению правопорядка, по словам жителей, дежурят лишь днем.

Мвд.рф Полиция России

После громкого убийства начальник райотдела (назначенный на эту должность, кстати, на следующий день после громкого убийства) пообещал усилить меры безопасности, прислать сотрудников, пересмотреть кадровый состав.

Накануне, 22 мая, стало известно, что пост главы Псебайского городского поселения покинул Павел Жарков, который проработал на этом посту почти десять лет. Причиной стало состояние здоровья Жаркова — в администрации района заверили, что об увольнении его никто не просил. Обязанности главы пока исполняет его заместитель.

Отмажут?

Главное опасение людей — что убийцы уйдут от ответственности: жители поселка рассказывают, что отец одного из задержанных сказал, что его сыну ничего не будет, так как он «невменяемый». По слухам, сообщниками его могли быть дети высокопоставленных жителей района. На сходе представители Следственного комитета, полиции призвали людей писать заявления и не бояться.

«Слышал, что молодых людей могут «крышевать» сотрудники силовых структур, папа одного из них главный лесничий Мостовского района», — комментировали жители района в соцсетях задержание 16-летнего подростка.

Позже выяснилось, что отец юноши — начальник отдела на одном из деревообрабатывающих предприятий. Сам подросток, кстати, учился в одном классе с сыном убитой им женщины…

Тогда же, на сходе, представители силовых структур признали: возможно, к убийству действительно причастны не два и не три человека, и сообщили, что эта информация «проверяется».

Тюрьма

Но пока речь идет лишь о двоих обвиняемых: статью, по которой расследуется уголовное дело, переквалифицировали на более жесткую — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».

Более того, пока местный Следком не нашел подтверждения того, что в поселке действовала банда.

Московский контроль

В начале этой недели, 21 мая, Следственный комитет России сообщил, что расследование дела находится под контролем центрального аппарата.

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Но, похоже, этого оказалось недостаточно: вечером 22 мая пресс-служба СКР сообщила, что и расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета, а в Псебай для встречи с жителями отправится старший помощник руководителя СКР. Значит ли это, что местным следователям в Москве не доверяют и подозрения, что убийцы женщины могут уйти от наказания, имеют под собой основания?