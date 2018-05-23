2 мая 2018 года состоялись важнейшие испытания российского стратегического вооружения — с борта подводной лодки «Юрий Долгорукий», головной субмарины проекта 955 «Борей», был осуществлён залповый запуск сразу четырёх баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Р-30 «Булава». По сообщению пресс-службы Северного флота России, все тактико-технические характеристики, как ракеты, так и подлодки, были подтверждены. Для БРПЛ «Булава» и субмарин проекта 955 такой залповый запуск стал рекордным — ранее одновременно максимум применялись две ракеты. Чем же так важен успех этого испытания?

Mil.ru Пуск «Булавы»

«Булава» наконец-то обеспечивает ядерное сдерживание?

Известно, что разработка и испытания твердотопливной БРПЛ Р-30 «Булава» для новейших атомных подводных лодок стратегического назначения четвёртого поколения проекта 955 «Борей» шли с большими сложностями. В период с 2005 по 2017 год были запущены 27 ракет этого типа, из которых 10 оказались аварийными или частично успешными (37%). Такой уровень аварийности был недопустимым для комплекса, принятого на вооружение ещё в 2013 году. Если залповый пуск из четырёх БРПЛ «Булава» был действительно полностью успешным, то он заметно улучшит статистику, а также вселит некоторую уверенность в то, что проблемы с производством ракеты всё-таки начали эффективно решаться. Сам факт залпового запуска четырёх ракет также указывает на то, что в случае боевого применения, вероятнее всего, удастся реально отстрелять весь боезапас из 16 БРПЛ из подводного положения (каждая из них несёт 6 ядерных боеголовок — 96 боевых частей на одной подводной лодке проекта «Борей»), что является не такой простой задачей (достаточно представить, что лодка становится легче на 36,8 тонны после каждого запуска, которые следуют друг за другом с интервалом 5−7 секунд, — при этом необходимо постоянно удерживать достаточно узкий интервал стартовой глубины). За всю историю лишь один раз стратегическая подводная лодка на практике отстреляла весь запас из 16 БРПЛ — это была подводная лодка «Новомосковск» проекта 667БДРМ «Дельфин». Произошло такое уникальное событие в 1991 году, незадолго до распада СССР, во время операции, получившей название «Бегемот-2».

Что касается самой «Булавы», то ракета, разработанная Московским институтом теплотехники, который ранее никогда не занимался созданием БРПЛ, получилась достаточно спорной. По сравнению с основной американской БРПЛ Trident IID она имеет вдвое меньший забрасываемый вес, меньшую дальность полёта и, на данный момент, заметно менее надёжна. Надо сказать, что в целом у американских разработчиков было заметно больше положительного опыта в деле создания твердотопливных БРЛП, чем у СССР и России. Что касается «Булавы», то её однозначным плюсом, при сравнении с более надежными жидкостными ракетами Р-29РМУ2.1 «Лайнер» разработки ГРЦ им. Макеева, забрасывающими такой же вес, как и «американец», является более короткий активный участок полёта ракеты. Именно в этот период, пока у ракеты работают маршевые двигатели, она наиболее уязвима для средств противоракетной обороны (ПРО). Но реальных доводов, говорящих о том, что этот параметр у «Булавы» лучше, чем у Trident IID, на сегодняшний день нет. Низкий забрасываемый вес также снижает количество средств прорыва ПРО, которые можно разместить на ракете (тяжёлые и лёгкие ложные цели и т.п.).

Пуск ракеты из подводного положения

Тем не менее необходимость доведения «Булавы» «до ума» не оспаривается — ставка уже сделана на эту БРПЛ, под неё строятся новые подводные лодки проекта 955 — три уже в строю, ещё пять субмарин проекта 955А «Борей-А» находятся в постройке и по планам будут приняты на вооружение до 2021 года. После этого будет заложена ещё одна серия из шести подлодок такого же класса (из-за высокой стоимости постройка подлодок в модернизированном облике 955Б «Борей-Б» в рамках Государственной программы вооружения до 2027 года отменена). Даже с такой БРПЛ (при условии снижения её аварийности) «Бореи» будут способны надёжно обеспечивать ядерное сдерживание.