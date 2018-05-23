Представители правительства Грузии ожидают, что Европейский суд по правам человека вынесет решение по делу «Грузия против России» в пользу Грузии. Они также утверждают, что предоставили Европейскому суду все необходимые для этого доказательства и материалы.

Грузинская армия

Речь идет об иске, касающемся августовской войны 2008 года, которую, как сегодня считают представители нынешнего правительства Грузии, развязала именно Россия. Сегодня, потому что раньше заявления делались совсем иного рода. Но об этом чуть позже.

«Мы приняли все соответствующие меры для того, чтобы решение в Страсбургском суде было принято в пользу Грузии. Парламент, разумеется, будет следить за этим процессом», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с назначенным на 23 мая в ЕСПЧ заседанием. На нем состоится последнее слушание по делу «Грузия против России».

Djtm Зал ЕСПЧ

По словам спикера, парламент обсудил все детали этого дела с представителями правительства и считает, что все аргументы и доказательства правоты грузинской стороны Страсбургскому суду уже представлены.

Депутат парламентского большинства Георгий Вольский пояснил журналистам, что реальные доказательства и материалы представило суду именно нынешнее правительство, а не его предшественники, при которых эта война «произошла».

"Реально аргументы и доказательства были предоставлены суду начиная с 2013 года, и думаю, их достаточно для того, чтобы позиция Грузии одержала победу», — утвердительно заявил Вольский.

А председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Ираклий Сесиашвили подчеркнул, что «оккупацию и агрессию» России в этой войне против Грузии признал весь «цивилизованный мир», а теперь осталось лишь получить ее правовое подтверждение и обоснование. Это должен сделать именно ЕСПЧ.

В том, что Грузия выступит перед ЕСПЧ с уверенных, подтвержденных доказательствами позиций, убеждена министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

«У нас много доказательств, что в тот период в грузинском воздушном пространстве летали российские самолеты, а грузинских подразделений там (на территории Южной Осетии) вообще не было. Наше воздушное пространство каждый день нарушалось российскими военными самолетами. Нужно быть слепым, чтобы всего этого не видеть. У нас есть официальная нота, которая была отправлена МИД России, о том, что Грузия прекратила огонь 10 августа», — сообщила в одном из телеинтервью министр юстиции.

Отметим, что нынешние заявления представителей правительства и их оценки событий начала августа 2008 года резко расходятся с теми оценками и заявлениями, которые давали августовским событиям и прежним властям эти же люди, будучи в оппозиции к правительству Саакашвили.

European People's Party Михаил Саакашвилли

Хотя до конца Россию в Тбилиси никто не оправдывал, но и с Саакашвили и его правительства вины за войну тоже никто тогда не снимал.

Еще в апреле 2013 года, будучи премьер-министром, учредитель победившей на выборах 2012 года коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сказал: «Тема войны покрыта мраком. Мы должны жить объективными фактами, правдой. Наша ежедневная жизнь должна быть основана на реальности. У меня лично много вопросов. Я считаю, что наше правительство во главе с президентом поступило в той ситуации неадекватно. Я считаю неоправданным то, что воинские подразделения были приведены в готовность и начали военные действия до того, как Россия пересекла границу».

На виновности Саакашвили и его правительства в войне с Россией строила «Грузинская мечта» и свою предвыборную кампанию. О его виновности говорили представители коалиции уже будучи у власти. Но продолжалось это недолго. Очень скоро тон заявлений изменился, начались оправдательные объяснения, и от обвинений Саакашвили перешли к прежней, инициированной правительством Саакашвили теме — войну начала Россия, а Грузия лишь поддалась на провокации.

Вскоре после прихода к власти правительство Иванишвили даже инициировало расследование событий августа 2008 года и пыталось вызвать тогда еще президента Михаила Саакашвили на допрос, на что он ответил: «Иванишвили повторяет то, что говорят русские. И это расследование — русская игра». От сотрудничества со следствием он отказался. (Впрочем, следствие ничего нового о войне и не сказало. Повторило лишь старую, разжеванную версию).

CryKitten Калька грузинской учебной карты 2006 года

На это заявление Саакашвили ответила пресс-служба Бидзины Иванишвили, которая распространила его разъяснения. В специальном заявлении бывший премьер отмечал, что он никогда не говорил о том, что Грузия была агрессором и начала войну. Он пояснил, что предыдущие его оценки были конкретным ответом на конкретный вопрос журналиста и не были нацелены на нанесение ущерба имиджу Грузии и тем более на оправдание «агрессии» России.

«Мы должны расследовать и установить истину, что, я уверен, ни в коем случае не нанесет ущерба имиджу нашей страны и никак не затронет ее территориальную целостность, потому что как бы ни действовало правительство нашей страны, это нисколько не оправдывает агрессию России», — пояснил Иванишвили.

Разрушенный грузинский танк в Цхинавале

Факт начала войны именно со стороны Грузии в свое время установила комиссия ЕС во главе с Хайди Тальявини. Это же подтверждается резолюцией ПАСЕ от 2 октября 2008 года, в пункте 5-м которой говорится, что воинские подразделения Грузии 7 августа 2008 года без предупреждения начали бомбардировку Цхинвали, что привело к новому уровню эскалации — открытым боевым действиям.

Но, видимо, и международные документы были преданы забвению, и сейчас все надежды возлагаются на Страсбургский суд, который должен вынести приговор против России. Тем более что он внесет свой вклад в общий настрой на мировой арене и добавит к имиджу России очередные «черты агрессора».