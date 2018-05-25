С момента начала демонстраций в секторе Газа в конце марта 2018 года, израильские солдаты убили более 100 палестинских демонстрантов недалеко от пограничного забора безопасности, отделяющего сектор Газа от Израиля. В ответ на международную критику убийств палестинских демонстрантов Израиль задействовал всё те же аргументы, которыми он пользовался с 2007 года, когда ХАМАС установил контроль над сектором Газа. Израиль заявил, что сожалеет о случившемся, но подчеркивает, что это было неизбежно, поскольку ХАМАС установил полный контроль над сектором Газа, поэтому нельзя бороться с ХАМАС, не нанося ущерб протестующим, пишет Сари Баши в статье для американского издания The Foreign Policy.

Питер Рубенс. Избиение младенцев. 1612

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Точно такие же аргументы Израиль использовал в 2010 году для ограничения поставок товаров, включая некоторые продукты питания, в сектор Газа. Эти аргументы используются для оправдания блокады палестинцев и блокирования доступа сектора Газа к внешним рынкам. Блокада привела к росту безработицы в секторе Газа, которая сейчас достигла 49%. Эти же аргументы Израиль озвучил, чтобы оправдать убийство более 100 палестинцев и увечья нескольких тысяч человек, пострадавших в течение семи недель с момента начала демонстраций.

Justin McIntosh На палестино-израильской границе

В пятницу, 18 мая, совет по правам человека ООН проголосовал за проведение независимого расследования событий в секторе Газа. Резолюция была отвергнута Израилем, указавшим на ее антиизраильский характер. В правительстве Израиля заявили, что демонстрации в Газе «не были спонтанной акцией протеста», добавив, что «эти насильственные беспорядки были организованы ХАМАС, террористической организацией, принимающей участие в вооруженном конфликте с Израилем». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах быстро подхватил аргумент Израиля, заявив на прошлой неделе: «Ответственность за эти трагические события лежит на плечах ХАМАС».

Безусловно, ХАМАС поддержал протесты в Газе. Критика политики ХАМАС может грозить жителям сектора Газа арестом и пытками. ХАМАС проводило проповеди в мечетях Газы, призывая присоединиться к демонстрациям на границе с Израилем. Обычно полиция ХАМАС запрещает демонстрантам приближаться к израильскому забору безопасности ближе чем на 300 метров, поскольку Израиль объявил, что эта зона является запретной. Однако с 30 марта доступ к забору безопасности был открыт, даже были наняты автобусы для перевозки людей.

Некоторые демонстранты заявили, что представители ХАМАС призывали женщин присоединиться к протестам возле израильской границы. Старший лидер группировки ХАМАС Махмуд аль-Захар хвастался тем, что демонстрантов поддержит оружие ХАМАС.

Hoheit (Â¿!) Активисты ХАМАС

И всё же массовые протесты организовывались не только движением ХАМАС. Все началось с постов, размещенных в Facebook, которые призывали людей принять участие в демонстрациях по случаю 70-й годовщины Накбы (Великой катастрофы), когда были изгнаны более 700 тыс. палестинцев в момент создания Израиля. Комитет, который несет ответственность за организацию демонстраций, включает в себя неправительственные группы и представителей основных политических группировок в Газе.

Протестующие сообщили Human Rights Watch о том, что на демонстрациях было замечено небольшое количество вооруженных людей, большинство людей бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

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Тем не менее в соответствии с международными стандартами даже использование камней или бутылок с зажигательной смесью в ходе демонстраций не оправдывает использование в отношении протестующих огнестрельного оружия, если нет непосредственной угрозы для жизни сотрудников правоохранительных органов. Не важно, кто поддержал протестующих или кто подталкивал их к проведению демонстраций. Огонь на поражение можно открывать только тогда, когда имеет место очевидная и неминуемая угроза для жизни силовиков.

T S Поджигатель конфликта

Израиль признает, что его сотрудники правоохранительных органов должны придерживаться международных стандартов, но одновременно с этим заявляет, что огонь на поражение будет открыт еще до того, как возникнет непосредственная угроза для жизни израильских силовиков, поскольку, по мнению Тель-Авива, ХАМАС может использовать многотысячные демонстрации для прорыва забора безопасности. Израиль должен был использовать нелетальные средства для защиты границы, такие как слезоточивый газ, водометы, резиновые пули. Даже если эти нелетальные средства окажутся малоэффективными, Израиль сможет открыть огонь на поражение только в том случае, если нарушение границы сопряжено с непосредственной угрозой для жизни военнослужащих. В настоящее время израильские войска и снайперы стреляют из хорошо укрепленных позиций, расположенных на территории Израиля. С тех пор, как начались протесты, только один-единственный военнослужащий Израиля получил травму.

Демонстранты заявили Human Rights Watch, что они пришли на акцию в знак протеста против переноса посольства США в Иерусалим и были обстреляны снайперами, хотя забор безопасности так и остался нетронутым. Многие демонстранты — это молодые люди, которые выступают против блокады, введенной Израилем в отношении сектора Газа. Израиль контролирует большинство пограничных переходов в Газе, территориальные воды и воздушное пространство, он заблокировал переходы, позволяя проезжать людям только при возникновении «исключительных гуманитарных обстоятельств». Израиль блокирует исходящие грузы и ограничивает поставки в сектор Газа. Египет также закрыл большую часть пограничных переходов на границе с Газой.

Navoine.info Колючая проволока

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Израильское правительство заявило, что оно ведет «экономическую войну» за счет ограничения поставок жителям сектора Газа и блокирования производства и торговли, чтобы ослабить ХАМАС. Однако такие действия оказали противоположный эффект: движение ХАМАС консолидировало власть в своих руках. Представители ХАМАС раздавали еду и наличные деньги голодающим, безработные получали должности государственных служащих. Также ХАМАС создал прибыльную торговую систему, проведя тоннели под границей с Египтом.

Израильское правительство ошибочно рассматривает всех протестующих против блокады в качестве агентов ХАМАС и открывает огонь на поражение, когда нет непосредственной угрозы для жизни военнослужащих. Нахождение ХАМАС в секторе Газа может представлять угрозу для безопасности Израиля, но это обстоятельство не может оправдать незаконные действия Израиля против гражданского населения сектора Газа.