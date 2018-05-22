На предстоящем саммите с КНДР администрация президента США Дональда Трампа будет стремиться «не повторить ошибок прошлых администраций». Очень важно до того, как состоится саммит между Вашингтоном и Пхеньяном, определить ошибки, допущенные ранее, и понять, как их можно избежать, пишет Фрэнк Аум в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

Белый дом уже озвучил две предыдущие ошибки. Во-первых, санкции против КНДР не будут сняты до тех пор, пока северокорейское руководство не предпримет конкретные шаги в направлении денуклеаризации. Во-вторых, нельзя допустить затягивания переговорного процесса, что позволило бы КНДР выиграть дополнительное время. Однако помимо двух перечисленных ошибок существуют еще несколько дополнительных, повторение которых Вашингтон также должен избежать.

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Например, администрация должна обеспечить высокий уровень координации своих действий. Плохая координация часто подрывала дипломатический прогресс. Санкции в отношении банка в Макао, введенные минфином США в сентябре 2005 года, привели к замораживанию средств КНДР в размере $25 млн, однако они подорвали эффективность прорывного соглашения о денуклеаризации, которое государственный департамент США согласовал через несколько дней. Даже сегодня противоречивые заявления представителей американской администрации в отношении денуклеаризации КНДР могут в конечном итоге сорвать саммит КНДР-США, запланированный на 12 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Во-вторых, нужно избегать двусмысленных условий соглашения. Прошлые сделки с КНДР потерпели крах, потому что США не уделили должного внимания деталям. В соглашении от 2012 года переговорщики от администрации предыдущего президента США Барака Обамы заявили, что замораживание испытаний ракет дальнего радиуса действий включало в себя и блокирование запуска спутников. Однако данное условие не было прописано в соглашении, вследствие чего Пхеньян получил место для маневра и позднее осуществил запуск спутника. Нынешние переговоры включали в себя много двусмысленных моментов касательно масштабов денуклеаризации и дальнейшего режима проверок. Язык формулировок должен быть предельно четким и ясным.

В-третьих, администрация США должна заручиться сильной двухпартийной поддержкой. Внутриполитические разногласия в отношении КНДР могут подорвать способность США придерживаться взятых на себя обязательств. Если Трамп хочет получить устойчивое соглашение, ему следует задуматься о том, как добиться поддержки и своей электоральной базы и Демократической партии. Ситуация с иранской ядерной сделкой не должна повториться в отношении соглашения с КНДР.

Следующее, на что нужно обратить внимание — это дипломатия. Для разрешения споров необходимо опираться на возможности дипломатии. В 2002 году администрация бывшего президента США Джорджа Буша использовала доказательства о наличии секретной программы КНДР по обогащению урана для расторжения Рамочного соглашения 1994 года. В ответ Северная Корея вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году, проведя свой первый ядерный тест в 2006 году. Некоторые эксперты считают, что Вашингтон должен был попытаться решить проблему дипломатическим путем, не разрушая Рамочного соглашения. Необходимо разработать механизм, который бы препятствовал выходу той или иной стороны из достигнутого ранее соглашения.

Также администрации США нужно проявить длительную политическую волю. Предыдущие администрации рассматривали Северную Корею в качестве третьесортной угрозы безопасности. Администрация бывшего президента США Билла Клинтона отказалась направить значительный политический капитал на реализацию Рамочного соглашения с КНДР, надеясь на то, что режим вскоре рухнет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На равных

Аналогичным образом администрация Буша сосредоточилась на предотвращении разработки Ираком оружия массового уничтожения, несмотря на более убедительные доказательства наличия запрещенных программ в Северной Корее. Трампу стоит отдать должное, он сделал КНДР главным приоритетом внешней политики США, но продолжающиеся внутриполитические скандалы могут превратить Северную Корею во второстепенную проблему.

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И последнее, что стоит учесть — это то, что Вашингтон должен вести переговоры напрямую с КНДР. Идут споры о том, должны ли переговоры носить двухсторонний характер или проходить в многостороннем формате. Ставку нужно сделать на двусторонние переговоры.

Считается, что двусторонняя встреча между бывшим президентом США Джимми Картером и бывшим северокорейским лидером Ким Ир Сеном в 1994 году создала фундамент для последующего соглашения. Однако администрация Буша отвергла этот подход, полагая, что двусторонний характер сделки не учитывает интересы Южной Кореи, Китая и Японии.

Предотвращение предыдущих ошибок еще не гарантирует того, что администрация Трампа не совершит новых, однако это позволит увеличить шансы на то, что Вашингтону удастся достигнуть устойчивого соглашения с Пхеньяном.