Екатеринбург 22 мая снова оказался в федеральной повестке. Глава города — председатель городской думы Евгений Ройзман отказался включать в повестку заседания вопрос о поправках в устав муниципалитета, а затем объявил о том, что уходит в отставку.

Egd.ru Евгений Ройзман

Громкое заявление

Напомним о том, как развивались события. Изначально к 80-му заседанию городской думы была разработана повестка, в которой значилось восемь пунктов. Вопросы вполне мирные: от исполнения бюджета муниципального образования до награждения почётной грамотой и благодарственным письмом.

Некоторые депутаты хотели, чтобы в ней был и вопрос о внесении в устав Екатеринбурга поправок, которые отменяют прямые выборы главы и возвращают городу сильного, но назначаемого по конкурсу мэра. Но этот вопрос накануне зарубила думская комиссия по местному самоуправлению. Тем не менее 22 мая при обсуждении повестки депутат Владимир Крицкий всё же предложил рассмотреть этот вопрос. Своих коллег он этим не удивил, шаг был ожидаемым. Но Ройзман отказался это сделать, ссылаясь на необходимость соблюдения правовых норм.

Далее депутаты перешли к голосованию по утверждению повестки заседания. И не смогли принять её без вопроса о поправках в устав города. А раз повестка не утверждена, то и заседание городской думы, по регламенту, нужно закрыть. Что и было сделано.

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Затем депутаты перешли к взаимным выпадам и обвинениям. В конце концов Ройзман объявил о том, что уходит со своего поста. И покинул зал заседаний. Позднее он заявил журналистам, что решение созрело в тот же день. По его словам, он не хотел участвовать в утверждении поправок, против которых последовательно выступал.

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Новость об уходе Ройзмана взорвала информационную повестку. Одни восприняли её с радостью, другие же выражают искреннее сожаление. Последние отмечают, что политик привнёс во власть долю человечности, не прятался от людей, пытался помогать тем, кто к нему обращался.

«Видимо, не вписался человек в систему», — полагают некоторые граждане.

Те же, кого эта новость порадовала, припоминают ему свои несбывшиеся ожидания. Кроме того, вспоминают о его бывшем помощнике, который оказался причастен к убийству пенсионерки, о разрыве со своими теперь уже бывшими соратниками по фонду «Город без наркотиков».

Активно обсуждают граждане и мотивы, которые побудили Ройзмана на такой шаг. Некоторые наблюдатели полагают, что своей отставкой он надеялся заблокировать рассмотрение злополучных поправок. Впрочем, мнение экспертов едино: если такая попытка и была, то она обречена на поражение. Устав всё равно изменят. Тем более что областной закон о новой схеме назначения главы города вступил в силу ещё в апреле. Поправки, которые приводят устав города в соответствие с региональным законодательством, уже успешно одобрены на публичных слушаниях. Остался последний шаг — провести их через гордуму.

Город без выбора

В любом случае, можно смело сказать, что городскую власть покидает незаурядный человек. Его будущее в целом понятно. Он въехал в мэрию на белом коне и покидает её в образе героя, который предпочёл уйти, чем ломать свои принципы. Чем вызвал бурю оваций, в том числе и от некоторых тех граждан, которые ему не симпатизируют.

В своём дальнейшем будущем Ройзман уверен. Заняться ему есть чем — хоспис, фонд Ройзмана, другие проекты. Также он полагает, что всегда будет востребован. Правда отметим, что в ближайшем будущем ему вряд ли удастся занять государственную должность. Некоторые местные наблюдатели «сватают» его на разные государственные посты. Однако очень сомнительно, что его ждут на госслужбе. За почти пять лет в должности главы города он так и не сумел стать для чиновников своим человеком.

А что теперь ожидает Екатеринбург? Сегодня, 22 мая, на этот счёт звучат разные версии. 9 сентября горожанам предстоит избрать депутатов городской думы. Кроме того, так и не утверждены поправки в устав города. То есть прямые выборы главы города до сих пор прописаны в уставе.

Здание мэрии Екатеринбурга

Некоторые наблюдатели полагают, что своей отставкой Ройзман открыл дорогу проведению прямых выборов главы города. Однако стоит отметить, что они вряд ли будут назначены. Областной закон их не предусматривает, а муниципальное законодательство не может противоречить региональному. А поправки всё равно примут. Городская дума продолжает свою работу. Обязанности главы города возложены на заместителя Ройзмана Виктора Тестова.

25 мая гордума рассмотрит заявление Ройзмана о его отставке. Скорее всего, удовлетворит. В тот же день будет рассмотрен вопрос об изменении устава. Об этом заявлено официально, на сайте думы.

У оппозиции, правда, есть вопросы по поводу законности столь скорого их рассмотрения. Депутат Константин Киселёв отмечает, что оно будет противоречить регламенту, так как вносить поправки должна комиссия по местному самоуправлению, которая ранее их зарубила. Поправки может и примут. Но затем возможны суды по признанию их незаконными.

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Впрочем, юристы думы наверняка что-то придумают. В худшем для сторонников поправок случае их примет уже новый состав думы. Итог в любом случае будет один. Двуглавая система окончательно уйдёт в прошлое, нового главу города с полномочиями и руководителя администрации назначат по конкурсу. А на заседаниях городской думы уже станет не так интересно, как было при Ройзмане.