Великобритания больше не в моде, теперь поляки, которые хотят выехать за границу в поисках работы, предпочитают Германию и Голландию, сообщает Dziennik Wschodni (Люблин). Об этом говорят итоги исследования «Рабочая миграция поляков VIII», подготовленного компанией Work Service. Они показывают, что Германию в качестве места заработка сегодня предпочитают 31% поляков, Голландию — 15%, Великобританию — 6%, Австралию и Норвегию — 2%, Испанию, Швецию, Австрию и Канаду — 1%. Падение интереса к британскому направлению, очевидно, вызвано Brexit, а рост популярности немецкого связан с географической близостью и очень хорошей ситуацией на рынке труда западных соседей поляков. Так, минимальная заработная плата в Германии составляет 8,84 евро, то есть почти 38 злотых в час, что почти в три раза выше, чем в Польше. Исследование также показывает уверенность респондентов в необходимости присоединения к еврозоне, если будет поставлена цель облегчения миграции. За евро против злотого выступают 36% поляков, противоположного мнения придерживаются 22%.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Партия Кукиз'15 (Kukiz'15) выступила с призывом к министру сельского хозяйства Польши Кшиштофу Юргелю защитить интересы польских фермеров, передает Gazeta Współczesna (Белосток). По словам представителя партии Кшиштофа Толвиньского, проект бюджета Европейского союза на 2021—2027 годы не может устроить польских фермеров, поскольку дискриминирует их по сравнению с фермерами Западной Европы, которым планируют выделить больше средств. Европейская комиссия предполагает в обозначенную «семилетку» направить на нужды сельского хозяйства 365 миллиардов евро, что на 5% ниже, чем в этой «семилетке». Толвиньский обратил внимание на то, что польские фермеры с 2004 года получали драматически низкие доплаты по сравнению с предыдущими годами. Уровень доплат так и не выровнен, «наши хозяйства неизменно подвергаются дискриминации, они поставлены в неравные конкурентные условия». Он напомнил, как в 2015 году за несколько месяцев до своего назначения Юргель говорил, что «Польша является слишком большой страной, чтобы лишь пассивно исполнять директивы ЕС. Мы должны совместно работать над европейской сельскохозяйственной политикой. Ключевой вопрос заключается в прекращении дискриминации польских деревень и польских фермеров». Kukiz'15 в этой связи призывает министра сельского хозяйства сформулировать для совета министров Польши позицию, которая должна быть представлена Еврокомиссии относительно условий, определяющих поддержку польского сельского хозяйства из бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Она должна включать в себя следующее: повышение субсидий для Польши в данном вопросе до 32,6 млрд евро и предоставление польским фермерам равных условий конкуренции. Толвиньский напомнил о механизме вето, который можно использовать, если будет невозможно обеспечить интересы польских фермеров. Тогда бюджет не смогут принять. «Мы считаем, что это единственный эффективный инструмент в этой ситуации», — сказал он.

Жан Франсуа Милле. Сеятель. 1850

Поморский совет предпринимателей (PRP) пожаловался премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому на главу Поморского воеводства Дариуша Дрелиха, информирует Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). PRP считает, что воеводство задерживает выдачу разрешений на работу для иностранцев, что наносит ущерб местной экономике. Согласно данным управления труда в Гданьске, время ожидания разрешения на работу для иностранца составляет около 5−6 месяцев. Это, по мнению бизнесменов, очень долго. Члены Совета надеются, что премьер решит эту проблему. «В некоторых регионах, например, Мазовии, Великопольше, Нижней Силезии и Малопольше разрешения на работу для иностранцев выдают в течении месяца, максимум двух, но не так как у нас, полгода, — говорит маршал Поморского воеводства Мечислав Струк. — Нам нужно, чтобы иностранцы работали во многих отраслях промышленности, например, в строительстве или общественном питании в прибрежной зоне. Ускорение процедур в интересах всего региона. В противном случае украинцы и белорусы могут исчезнуть из нашей провинции. В письме премьер-министру мы также предлагаем рассмотреть возможность продления разрешения на работу для иностранцев на срок до 12 месяцев без позволения воеводы». В свою очередь представитель Поморского воеводства Малгожата Своробович сообщила изданию, что заявки на получение разрешений на работу для иностранцев, поданные до конца апреля этого года, уже рассмотрены. Готовые разрешения ждут заявителей или отправляются им по почте. Заявки, поступившие в воеводство с 14 мая этого года, будут рассмотрены в течение примерно двух недель. Ранее имевшие место быть задержки связаны с организационными изменениями в департаменте по делам граждан и иностранцев. Что касается действий PRP и маршала Поморского воеводства, которые вышли на Моравецкого с письмом, добавила Своробович, то они либо «не имеют знаний о текущей ситуации», либо «руководствуются злой волей».

Работники учреждений культуры в Ночь музеев устроили в Кракове забастовку, пишет Dziennik Polski (Краков). Многие из них в месяц получают всего около 1800 злотых и такими низкими зарплатами уже сыты по горло. Музейщики вышли на манифестацию и предупредили, что если их требования не будут выполнены, то заблокируют входы в музеи. «Мы протестуем против маленькой заработной платы и долгосрочной финансовой дискриминации сотрудников учреждений культуры», — заявил Анджей Рыбицкий, председатель Национальной секции музеев и защиты памятников профсоюза «Солидарность». Он пояснил, что в Кракове и Малопольше туризм и музеи являются одними из влиятельных отраслей. И привел в пример ситуацию с забастовкой в Лувре, когда власти Парижа попросили решить проблему, поскольку туристы отменяли бронирование гостиниц и визиты во французскую столицу. По словам Рыбицкого, «в Кракове может случится нечто похожее, потому что управление маршала предлагает нам голодать на наши зарплаты». Демонстрация состоялась у входа в Археологический музей Кракова. Сначала участники акции хотели перекрывать вход в него, но потом решили не мешать людям, которые в рамках Ночи музеев хотели осмотреть его. В демонстрации также приняли участие сотрудники учреждений культуры Малопольского воеводства. Они подчеркнули, что средняя заработная плата (без учета зарплат руководства) не превышала 3000 злотых до вычета налогов. С 1 января 2018 года они требуют повышения жалования на 500 злотых. В протесте участвуют также представители Воеводской публичной библиотеки, Королевского замка Вавель, Национального музея, Музея Татр в Закопане, Музея соли в Величке.

Оппозиционная партия «Гражданская платформа» (РО) критиковала в эфире Radio Szczecin (Щецин) политику правительства в отношении восстановления судостроительной промышленности в столице Западно-Поморского воеводства. По их словам, в действиях правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) прослеживается бесхозяйственность и отсутствие прозрачности. Недоволен и Артур Помяновский из партии «Современная» (Nowoczesna): после 2,5 лет правления PiS многие заявленные инвестиции находятся в фазе прожектов. Он отметил, что есть серьезные инфраструктурные проекты, которые требуют планирования, но непонятно, какие будут предприняты конкретные действия. Им парировал депутат PiS Артур Шалабавка. Он заявил, что щецинская судоверфь начинает восстанавливать свои позиции, которые были до того, как ее попыталось уничтожить предыдущее правительство. Оборот в порту падал, а теперь растет, Польское морское пароходство (PŻM) было на грани краха, шли увольнения сотрудников, а теперь развивается и получает прибыль, подчеркнул депутат правящей партии.

Большое месторождение газа было обнаружено вблизи Жешува в Будах Глоговских, рассказывают Super Nowości (Жешув). Ежегодно оно может давать до 20 миллионов кубических метров. Государственная нефтегазовая компания (PGNiG) уже получает промышленные поступления газа из скважины в Будах Глоговских. Скважина пробурена на глубину в 1350 метров. Газ имеет высокое содержание метана. PGNiG намерена ввести скважину «Королевская гора-1 K» в эксплуатацию через соединение с центром в Колбушове. Это произойдет в конце 2019 года. Генеральный директор компании Петр Вожняк подчеркивает, что положительный результат, который дала новая скважина в Подкарпатье, подтверждает потенциал региона. Недавно обнаруженное месторождение является активом фирмы Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów, единственным акционером которой является PGNiG. Предварительные оценки показывают, что месторождение содержит до 20 миллиардов кубометров. Но позволит ли его эксплуатация снизить цены на газ для закарпатцев? Как объясняют эксперты, нет. Независимо от того, откуда поступает сырье, применяются общенациональные цены, которые устанавливаются управлением по регулированию энергетики.

На днях состоялось заседание Союза немецких социальных и культурных ассоциаций в Польше (VdG), сообщает Wochenblatt (Ополе). Его президентом был переизбран Бернард Гайда. С приветственным словом к собравшимся обратилась консул Германии в Ополе Сабина Хаак. Она говорила не только о том, как VdG лоббирует интересы в Польше и Германии, но и о положении немецких меньшинств в нынешней политической ситуации. Она отметила, что Берлин не может полностью финансировать их проекты. В Польше это делать еще труднее из-за реформы избирательного законодательства в части проведения местных выборов или судебной реформы, следствием чего стало то, что судьи не могут иметь двойного гражданства. По словам консула, в генеральном консульстве во Вроцлаве получено 15 заявлений от людей, которые отказываются от своего немецкого гражданства, потому что хотят остаться судьями в Польше. Как заметила Хаак, «это контрпродуктивно», особенно если немецкое меньшинство всё еще хочет создать свою собственную элиту. Консул призвала делегатов «жить немецким языком». Она считает, не должно быть так, что активисты на сцене на немецком языке подчеркивают его важность, а затем дома быстро переходят на польский язык или верхнесилезский диалект. Подумайте о том, какой пример вы подаете «своим детям и внукам», заметила представитель Германии.

Николай Рерих. Идолы. 1901

Во Вроцлаве начинается строительство языческого капища, передает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Оно станет первым местом поклонения древнеславянским божествам в Польше за последние тысячу лет. Язычники из Фонда славянской культуры «Ватра» (Watra) намерены устроить место своего поклонения в Ковалах, на реке Одра вблизи Ягеллонских мостов. Это будет маленькое деревянное здание, стилизованное под капища древних славян, площадью около 150 квадратных метров и высотой 6 метров. «Ватра» приступил к сбору денег на строительство, если смогут найти необходимую сумму (осталось найти семь тысяч злотых), то начнут уже в июне. Вместе с тем, как заверяет руководство Фонда, капище не станет местом поклонения, а будет использоваться в качестве центра славянской культуры, где желающие смогут увидеть, как жили наши предки.