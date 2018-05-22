В Екатеринбурге разразился очередной политический скандал: глава города и председатель гордумы Евгений Ройзман подал в отставку прямо во время юбилейного 80-го заседания представительного органа областного центра. И назвать данный демарш совсем уж непредсказуемым вряд ли возможно.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Ройзман

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Формально конфликт начался после отмены прямых выборов главы Екатеринбурга. Законопроект был внесён администрацией губернатора Свердловской области, и в начале апреля Законодательное собрание одобрило его почти единогласно. Следом за этим из серого дома (так называют в Екатеринбурге здание городской администрации и думы) стали звучать заявления, что внести необходимые поправки в городской Устав будет непросто — депутаты и председатель гордумы сделают всё, чтобы этого не произошло. Кто-то скажет, что политический конфликт вошёл в острую фазу, а на мой взгляд, это новый акт старого спектакля.

При этом надо понимать, что за всем этим был скрыт факт того, что прямые выборы мэра отменены в Екатеринбурге ещё с 2010 года. Именно тогда была введена двуглавая система, когда глава Екатеринбурга — политическая фигура, а сити-менеджер (глава администрации) — на хозяйстве. То есть очевидно, что при такой системе горожанам отдали право выбирать мэра, в функции которого входит представлять город и «резать ленточки», открывая новые объекты, а все финансовые потоки сосредоточены в руках главы администрации Екатеринбурга, которого назначают. И как мне кажется, в мире капитализма глава не тот, кого так назвали, а тот, кто реально распределяет и осваивает бюджет.

Но вернёмся к «спектаклю». Он начался ещё в 2013 году, когда в Екатеринбурге прошли выборы председателя городской думы. В тот год традиционно конфликтующие администрация города и администрация губернатора Свердловской области неожиданно договорились о едином кандидате на пост главы Екатеринбурга. Им стал на тот момент вице-губернатор и руководитель администрации главы региона Яков Силин. Его оппонентами были известные в Екатеринбурге политики, такие как Андрей Альшевских (ныне депутат Госдумы), Евгений Артюх (ныне сопредседатель партии РОС), Александр Бурков (ныне врио губернатора Омской области) и Евгений Ройзман. Всего в списке было 12 человек, и учитывая то, что весь админресурс был направлен на поддержку Якова Силина, то «ничто не предвещало беды».

Однако что-то пошло не так (как проводилась компания Силина — отдельная песня, есть версия, что его просто слили члены команды), и неожиданно для всех победил Евгений Ройзман, набрав 33% голосов пришедших к урнам избирателей. Яков Силин — 29%. Причём горожане расценивали Ройзмана как оппозиционного кандидата, который «наведёт порядок в сером доме». Однако уже через несколько месяцев романтически настроенным избирателям стало ясно, что никакой борьбы не будет. Все чиновники серого дома, которые обосновались там ещё во времена правления первого и бессменного до 2010 года главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого (ныне член Совета Федерации), остались.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города. Екатеринбург.

Избиратели Ройзмана уповали на то, что, став мэром, он начнёт непримиримую борьбу со «старцами» серого дома, но Евгений Вадимович неожиданно для своего электората подружился с главой администрации и его заместителями. И очевидно, что такое развитие событий не могло не принести репутационных издержек.

Второй конфуз произошёл на выборах губернатора Свердловской области. Ещё в конце 2015 года Евгений Ройзман заявил, что пойдёт в качестве кандидата на выборы (и выиграет их), если в них примет участие Евгений Куйвашев (на тот момент и ныне губернатор Свердловской области). Однако в 2017 году этого не произошло. Можно сколько угодно уповать на муниципальный фильтр, но факт остаётся фактом: обещание не выполнено, а это вновь издержки в репутации политика.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

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И в этих условиях история с отменой прямых выборов, которые были проведены через Заксобрание, и формально гордума уже ничего не решает, а просто должна привести городской Устав в соответствие с региональным законом, как нельзя кстати. Евгений Ройзман заявляет, что даже если гордума примет поправки, он как председатель не подпишет их. Однако профильный комитет гордумы и вовсе не предложил внести вопрос в повестку дня, и его «с голоса» предложил внести депутат Владимир Крицкий, на что получил жёсткий отказ главы Екатеринбурга. Ну, а далее заседание и вовсе пришлось прекратить, так как большинство депутатов отказалось голосовать за повестку без «мэрского» вопроса.

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Теперь, после скандального демарша Ройзмана, выходит всё как в поговорке: «Всем сестрам по серьгам». Администрация губернатора получит изменения в Уставе Екатеринбурга, а Ройзман получил порцию елейного пиара, удовольствие от самолюбования и покидает «тёмное царство» серого дома на «белом коне», формируя о себе образ «непримиримого борца» за права екатеринбуржцев. На самом деле именно жители города в проигрыше от всей этой истории, так как есть ощущение, что именно на них наплевать всем участникам конфликта, в том числе и Ройзману.

Убеждён, что большинство горожан не питают иллюзий насчёт работы демократических механизмов в нашей стране и соответственно в Екатеринбурге. Они, конечно, существуют и работают, но ровно так, как это позволяют им делать власти предержащие. И «голосование» ногами показывает: чем ниже уровень выборов, тем меньше доверия к ним. Судите сами: на выборы президента России пошли голосовать более 50% жителей Екатеринбурга, а на прошлые выборы мэра — 33%. Как видим, две трети горожан просто не участвовали.

Так что вне зависимости от того, по какой системе будут избирать градоначальника в Екатеринбурге, заинтересованные лица приложат все усилия, чтобы мэром стал «правильный» кандидат. В одном случае его просто назначат и проведут через лояльную гордуму (дёшево и сердито), в другом случае до выборов будет допущен такой список кандидатов, который даст гарантированный результат (а это более расходное мероприятие). Вот почему подавляющее большинство горожан не ходят на выборы — люди просто не видят в списках «своего» кандидата.

Тем не менее видимость демократии правящие элиты обязаны создавать, в первую очередь для самих себя. Ведь этим элитам так важно казаться своим западным партнёрам «демократичными». Вот потому шоу по проведению-отмене прямых выборов будет продолжаться, и, видимо, уже продолжается, так как сегодня председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина уже сделала заявление о том, что региональный парламент может вернуться к вопросу о выборах мэра Екатеринбурга.

Так что созерцателям только и остаётся, что запастись попкорном…