



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне, обозначил комплекс мер, которые американцы намерены осуществить в отношении Тегерана. Эксперты их называют «самыми жесткими в истории санкций». При этом Помпео уточнил, что «американская стратегия по Ирану будет отныне реализовываться вне рамок ядерного соглашения 2015 года», подчеркнул необходимость заключения новой «ядерной сделки» с Тегераном, однако для этого тому «нужно выполнить 12 условий США».

По словам госсекретаря, «у Ирана есть право защищать свой народ, но не на действия, представляющие опасность для граждан других стран мира». В изложении «Голоса Америки» претензии таковы: в рамках любого нового соглашения Тегеран должен бессрочно прекратить разработку ядерного оружия, отказавшись от обогащения урана и никогда не предпринимая попыток обогащать плутоний, а также предоставить инспекторам ООН доступ к ядерным объектам по всей территории страны. Иран также должен прекратить распространение баллистических ракет и «дестабилизирующую деятельность» на Ближнем Востоке. Кроме того, освободить всех граждан США и стран, являющихся партнерами и союзниками США.

Moqawama.org Хезболла

Помпео потребовал, чтобы Тегеран прекратил поддерживать вооруженные группировки на Ближнем Востоке, в том числе «Хезболлу» в Ливане, палестинскую группировку ХАМАС, повстанцев-хути в Йемене и силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Если же Иран не изменит курс, Вашингтон окажет на него беспрецедентное финансовое давление. При этом госсекретарь отметил, что реализация этого плана «будет проходить в тесном сотрудничестве с Пентагоном и региональными союзниками США в целях сдерживания иранской агрессии». Сразу отметим, что эти условия напоминают скорее всего ультиматум, граничащий с объявлением американцами боевых действий на всех фронтах Тегерану. Это первое.

Второе. Сам пакт требований/условий носит настолько всеохватывающий характер, что их реализация, как справедливо замечает президент Национального ирано-американского совета Трита Парси, «нереалистична», а предложенная Помпео стратегия нацелена скорее на «провал, чем на успех: это рецепт войны, а не переговоров». Сразу отметим принципиальную позицию — намерение проводить реализацию заявленного плана в тесном сотрудничестве с Пентагоном (военный сценарий, — С.Т.) и региональными союзниками (дипломатический сценарий, — С.Т.). Такая конкретизация исключает привлечение американцами других участников «ядерной сделки», Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП): России, Китая, Великобритании, Франции и Германии.

Бензоколонка Total

На наш взгляд, вряд ли можно считать случайным хронологическое совпадение анонса плана Помпео и намерения Еврокомиссии применить ранее не использовавшееся «блокирующее постановление» от 1996 года, запретив европейским компаниям выполнять санкции США против Ирана. «Если это станет необходимо, мы готовы», — заявил еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Тем не менее очевидно, что Вашингтон на иранском направлении способен начать войну санкций против Европы. И не только против нее. Компании — нарушители санкционного режима могут облагаться штрафами в случае их работы на американском рынке. По сути, фирмы оказываются перед выбором, какой рынок сбыта — американский или иранский — им предпочтительнее. Несколько европейских гигантов уже ушли из Ирана, в частности французские нефтяная компания Total и энергетическая Engie. Так что открытым остается вопрос о возможностях Евросоюза блокировать негативный эффект от санкций США, чтобы усложнить экономическое давление Вашингтона на Иран и ЕС.

На этом пока играет Тегеран, заявляя, что если европейские участники «ядерной сделки» не выполнят ее условия по развитию торгово-экономического сотрудничества, то Иран примет «вынужденное решение», то есть возобновит свою ядерную программу. Это одна сторона американской операции «Клещи». Вторая касается подключения к операции региональных союзников США. Речь идет главным образом о Саудовской Аравии и Израиле, которые являются наиболее ярыми оппонентами «иранской сделки». При этом Эр-Рияд и Тель-Авив в разной форме вовлечены в ближневосточные конфликты. Израиль за исключением процесса палестинского урегулирования действует на других направлениях пока опосредованно.

Mohammad Agah Иранская ракета

Однако признание американцами Иерусалима столицей Израиля и перенос туда посольства сужают возможности Саудовской Аравии для геополитического маневра в кампании против иранской «ядерной и других угроз». Поэтому новые условия Вашингтона увеличивают риск большой войны на Ближнем Востоке. Но не между США и Ираном, а между Ираном и Израилем. И это уже сейчас, поскольку по всем признакам Вашингтон запускает на Ближнем Востоке сценарий долгосрочного действия, когда по ходу его реализации будут меняться комбинации и соотношение сил в регионе. Игра США рано или поздно вынудит ближневосточные страны, а вслед за ними Закавказье, особенно Азербайджан, сделать выбор.

Размышляют также Россия и Китай, пытаясь угадать конечную цель игры. Она может заключаться в пересмотре условий ядерной сделки с Тегераном, и тогда президент США Дональд Трамп заявит, что это он договорился и достиг новых соглашений. Но в ответ на требования Вашингтона президент Ирана Хасан Рухани говорит, что «эра риторики угроз окончательно ушла в прошлое». Он обращается к американцам: «Кто вы такие, чтобы принимать решения за Тегеран и весь мир? Сегодня мир не мирится с тем, что США принимают решения за него. У стран есть независимость». По словам Рухани, «мировое сообщество не допустит того, чтобы США составляли предписания для остальных стран мира». И еще он отметил, что Иран не покинет Сирию.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Реакция Тегерана понятна и предсказуема. Но это пока только первая негативная эмоциональная реакция. Все впереди, ведь Вашингтон потребовал от Ирана изменения фундаментальных основ его региональной политики. Риски большой войны на Ближнем Востоке заметно возрастают.