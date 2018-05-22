Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Харьковский завод «Турбоатом» (одно из крупнейших на Украине предприятий энергетического машиностроения) продадут, но контрольный пакет акций останется у государства. Такое соломоново решение принял премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, цель продажи пакета акций — не столько выручить денег, сколько поиск иностранного партнёра, который бы смог дать толчок развитию завода.

Avaness Памятный знак у завода «Турбоатом». Харьков

Также глава правительства заявил, что за последние 26 лет на Украине не было «честной приватизации», что звучит несколько странно, учитывая, сколько, в пересчёте на валюту, удалось выручить за госактивы в 2015—2017 гг. Даже во времена Виктора Януковича бывали годы, когда удавалось наторговать до 1,5 млрд долл. «Честной» постмайданной приватизации о таких результатах остаётся только мечтать. Об этом напомнил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак:

«Т.н. большая приватизация уже идет не один год. Планировали получить доход от приватизации в 2015 году 17 млрд грн., получили несколько сотен миллионов. Те же 17 млрд грн. перекочевали в бюджет 2016 и 2017 годов. в 2017 году удалось собрать 3 с лишним миллиарда гривен только благодаря продаже трех облэнерго.

На 2018 год уже есть расчет для бюджета получить от приватизации 21,3 млрд грн. Это абсолютно нереалистично, учитывая то, что правительство, которое выставляет на приватизацию эти объекты, идет на конфронтацию с потенциальными покупателями, которые хотят забрать их за бесценок. И то, что постоянно изменяется дата начала большой приватизации, постоянно изменяются объекты, которые должны выставляться, говорит о том, что еще до сих пор не пришли к соглашению, не заключили подковерных договоренностей, кто какой объект забирает и за какую сумму. Так как у нас проводилась приватизация — все промышленные предприятия разошлись по нашим же промышленно-финансовым группам по предварительным договоренностям. Думаю, что, к сожалению, несмотря на принятый закон о приватизации, который как бы должен сделать ее прозрачной, эта большая приватизация у нас в Украине пройдет по нашему классическому украинскому приватизационному сценарию, когда объекты разойдутся между нашими промышленно-финансовыми группами по предварительным договоренностям. Если так, то как насобирать такую большую сумму, 21 млрд грн., я не вижу».

Углегорская ТЭС

Первым активом, который продадут в рамках т.н. большой приватизации», похоже станет «Центрэнерго» (энергогенерирующая компания, три ТЭС суммарной мощностью порядка 7,66 ГВт). И.о. главы Фонда госимущества Валерий Трубаров в интервью «112.ua» подтвердил, что и т.н. малая приватизация также стартует в июне. Напомним, термины «малая» и «большая» приватизация не имеют отношения к размеру актива, а подразделяют государственное имущество на группы по величине стартовой стоимости (больше 250 млн грн. или меньше).

А вот многострадальный госконцерн «Укрспирт» пока продавать не собираются.

«На сегодняшний день «Укрспирт» находится в перечне объектов, запрещенных к приватизации. Я пока не вижу политических перспектив вывода его из данного списка, по крайней мере, в текущем году», — заявил Трубаров в эфире радио «Новое время».

Со стороны может показаться довольно необычным, что уникальный даже по мировым меркам «Турбоатом» в перечне запрещённых к приватизации предприятий не находится. Зато спиртзаводы (часть из них уже давно безнадёжно устарела и не будет интересна даже производителям водки) продавать до сих пор нельзя. Объясняется это тем, что «Турбоатом» один, а спиртзаводов много (как минимум 20−25, которые можно продать «водочникам, до 80, если считать вместе с теми, что могли бы производить непищевой этиловый спирт). Сегодня любой из них — источник спирта, в т.ч. для теневого рынка алкоголя. Это серьёзные деньги и обороты, примерно равные легальному рынку. Именно поэтому, надо полагать, «Укрспирт» остаётся в перечне запрещённых к приватизации компаний.

Валюта

По состоянию на 21 мая доллар на Украине стоил 26,14 грн. (-0,08 грн. с 10 мая). Евро продолжает дешеветь — до 30,80 грн (-0,81 грн.). Тут Украина ничем не отличается от прочего мира, где доллар также укрепляется к евро. Рубль также укрепился на фоне роста нефтяных котировок — 0,422 грн. (+0,05 грн.).

Курс межбанка продолжает следовать за официальным, поэтому за прошедшие дни также снизился: 26,11−26,14 грн./долл. (-0,11 грн.). Чёрный рынок продолжает сильно отставать и от официального, и от межбанковского курсов, однако он тоже отреагировал на снижение курса НБУ: 26,02−26,06 грн. (-0,07 грн.).

Torange.biz Гривны

Чистые валютные резервы Нацбанка на 1 мая составляли 6,6 млрд долл. Таким образом, за год НБУ удалось накопить 2 млрд долл. Впрочем, до показателей 2013 года (15,2 млрд долл) Нацбанку пока ещё далеко.

Укрепление гривны к середине мая банкиры объясняют уплатой квартальных налогов — под неё экспортёры заводили и реализовывали валютную выручку. Однако теперь налоги уплачены и ожидается откат к значениям начала месяца:

«Думаю, 21 мая межбанковская торговля будет начинаться в рамках 26,13−26,17 грн./долл., а после будем смотреть на объемы продаж. На будущей неделе они будут сильно зависеть от активности Госказначейства по выплатам в рамках возмещений НДС. Пока гривна будет заходить на счета в небольших объемах — доллар не будет сильно дорожать. Но как только пойдут крупные зачисления, межбанк может направиться к 26,25−26,28 грн./долл.», — поясняет корреспонденту UBR начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко.

Его точку зрения разделяют и другие банкиры, также ожидающие разворота курса.

Пока гривна ещё находится далеко от этих значений, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко советует пользоваться моментом:

«…Можно продать доллары и положить на гривневый депозит на пять месяцев, заработать процентный доход, а потом снова уйти в доллары. Кто боится флуктации, должны понимать, что к концу года гривна всегда слабее», — советует он в эфире «Факты-ICTV».

По его мнению, к концу лета курс может опуститься до 25,5 грн./долл., а к концу года снова вырастет до 27−28 грн.

Неконтролируемо вырасти доллар может только в том случае, если Украина не будет исполнять требования МВФ, считает депутат парламента Виктор Балога.

«МВФ — это такой полицай, который ходит и постоянно «подбивает» к изменениям, к реформам, такую функцию сейчас выполняет МВФ. В тех условиях, в которых оказалась Украина, они должны выполнять все. Если мы сейчас не будем выполнять условий МВФ, то завтра доллар будет уже по 50 гривен», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Верховная рада приняла закон о валюте, внесённый в парламент президентом Украины Петром Порошенко.Основной смысл закона — внедрение принципа «разрешено все, что не запрещено» в торговлю валютой.

МВФ

16−22 мая на Украине работает очередная техническая миссия МВФ. В частности, представители МВФ намерены изучить работу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Кроме того, приезд миссии приурочен к завершению текущей программы сотрудничества с МВФ (формально завершилась 17 мая).

В Минфине уже говорят о новой программе.

«Думаю, будет еще одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать… Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа», — цитирует министра финансов Александра Данилюка издание «Новое время».

Главное здание МВФ в Вашингтоне

Забавно, что ещё год назад министр был активным противником продолжения сотрудничества с Фондом, подчёркивая это во всех интервью. Теперь же он говорит о том, что необходимо всё равно выполнять указания МВФ, поскольку требования всё равно перекочуют из старой программы в новую:

«…Первым вопросом будет то, что не выполнено в этой программе. Так всегда делается. Поэтому давайте сфокусируемся на том, чтобы сейчас выполнить свои обязательства».

Вообще говоря, требования Фонда уже «перекочевали». Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман в ходе открытой лекции для студентов Тернопольского национального экономического университета перечислил восемь реформ, которых он ждёт от Украины. В перечень вошли: реструктуризация центробанка; очистка финансового сектора; перестройка системы управления государственными финансами и налоговой администрацией; реформа пенсионного обеспечения; реформа энергетического сектора; приватизация; борьба с коррупцией; открытие рынка земли.

Любопытно, что ряд этих требований, как нам казалось, давно уже выполнен, скажем реформа пенсионного обеспечения. Очисткой финансового сектора НБУ занимался с 2014 года — оказывается, не дочистил. Снова возник в перечне рынок земли — год назад в МВФ отказывались от этого требования, чтобы перечень невыполненных Украиной требований не выглядел уж слишком провально.

Что же касается борьбы с коррупцией (тут имеется в виду антикоррупционный суд), то Украина традиционно пробует задурить руководству Фонда голову.

«У нас предложения — несколько альтернатив — на счет роли международных экспертов. Мы сделали два или три альтернативных решения для того, чтобы прийти к консенсусу, и ждем ответ на это. Мы ждем ответ со стороны МВФ. Сейчас мяч на стороне МВФ», — рассказал во время общения с журналистами директор Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Он не уточнил, что это за предложения. Однако известен опыт подобных альтернативных предложений в других сферах: Украине почти никогда не удавалось доказать представителям Фонда свою точку зрения. Возьмём пример украинской модели изменения срока выхода работников на пенсию. МВФ предлагал повышение пенсионного возраста, Украина — увеличение трудового стажа. Принципиальной разницы нет, в обоих случаях выходить не пенсию придётся позже, но вариант украинского правительства меньше раздражал избирателя. Чтобы доказать это представителям МВФ, Киеву понадобилось около полутора лет. Вывод — альтернативными предложениями Кабмин банально тянет время.

Аналитики Института международных финансов обнародовали свой прогноз для украинской экономики, в котором говорится, что в ближайшие несколько лет правительству Украины не справиться с экономическими проблемами без поддержки со стороны МВФ. Согласно прогнозу экспертов IIF, к дальнейшему сотрудничеству с МВФ Украину побудит неутешительное состояние дел в экономике страны — нынешние реальные объемы экспорта составляют примерно половину от показателей 2008 года, а темпы экономического роста не превышают 2,5−3% в год, негативно на экономической ситуации в стране сказывается и нынешняя динамика цен на нефть и газ, отмечают аналитики. Только в течение ближайших трех лет (2019−2022 годы) недостаток финансирования Украины составит около 16,5 млрд долларов, что составляет около 90% имеющихся на сегодня валютных резервов страны, делают вывод в организации.

Топливо

По состоянию на 18 мая за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,32 грн. (+0,21 грн. со 2 мая, +0,91 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,37 грн. (+0,2 грн. +0,7 грн. с начала года), за дизтопливо — 26,89 грн./л (+0,23 грн., +0,89 грн. с начала года).

Литр пропан-бутановой смеси с прошлой недели подорожал до 13,11 грн. (+0,2 грн. с 9 мая. Собственно рубеж в 13 грн/л автогаз преодолел где-то 10−11 мая. Последний раз автогаз стоил дороже 13 грн за литр ещё в начале марта.

Заправка автомобиля топливом

Но это только начало, предупреждают эксперты.

«Это объясняется ростом мировых котировок, так как цены на сжиженный газ хоть и опосредованно, связаны со стоимостью нефти. К этому фактору вскоре подключатся и перебои с поставками из Беларуси, связанные, как и в случае с бензином и дизелем, с остановкой на плановый ремонт тамошних НПЗ. Но верхней точки, как и в прошлом году, газовые цены достигнут к середине — концу лета. В этом году цены могут даже превысить прошлогодние. 18 грн./л будет точно, а может и больше, особенно, если гривна начнет обесцениваться», — рассказал корреспонденту «Страна.ua» эксперт газового рынка Михаил Шубан.

Остальных нефтепродуктов это тоже касается.

«Вероятность того, что нефть начнет дешеветь, менее 10%. Кроме того, ожидается, что рост мировой экономики в 2018—2019 ускорится на 0,2 процентного пункта по сравнению с 2017 годом. В результате увеличится спрос на энергоресурсы, что соответственно усилит «бичи настроения» на рынке нефти. Повышение цен на нефть в мире вызывает в Украине рост цен на бензин и имеет, как правило, две волны. Первая — повышение стоимости горючего в результате прямого влияния роста стоимости импортного бензина; вторая — повышение с определенным временным лагом (как правило, в 3−6 месяцев), которое формируется в результате роста курса доллара из-за увеличения расходов валюты на закупку тех же импортных энергоносителей. В целом, по результатам двух волн, до конца года можно ожидать роста стоимости топлива в Украине на 15−20%», — поясняет инвестаналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась изданию «Сегодня».

Т. е. примерно до 32,6−34 для А-95 и до 30−32 грн. для дизельного топлива.

Разное

«Киевводоканал» анонсировал повышение тарифа на холодную воду с июня с 15,5 до 16,7 грн./кубометр. Повышение уже утвердила Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

«Среди причин — повышение стоимости электроэнергии, рост затрат на ремонты, топливо, реагенты для очистки воды, повышение рентной платы за воду и другие», — пояснили в пресс-службе коммунального предприятия.

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Сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам I квартала получилось отрицательным (-135 млн долл.) — даже рост экспорта не смог этому помешать. Ещё год назад в I квартале сальдо было положительным (+126 млн долл.).

Правительство передало в Верховную раду проект бюджетной резолюции на 2019−2021 гг. Среди прочего в документе указано, что в Кабмине ожидают среднегодового курса 30,5 грн./долл. (2019 год). На 2020 и 2021 гг. — 31,4 и 31,8 грн./долл. соответственно. Кроме того, в бюджетной резолюции указано, что в будущем году экономика вырастет на 3,5%.

Глава Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Иван Миклош считает, что такого результата не удастся достичь без инвестиций.

«Я уверен, что Украина имеет потенциал для высокого и устойчивого роста экономики 6−7%. Нет ни одной страны в мире, кроме стран, у которых экономика основана на нефти и газе, ни одной такой другой страны нет, которая бы достигла более чем за десять лет более 6 или 7% роста ежегодно. Каждая такая страна имела долю инвестиций в ВВП более 25%. Какая доля сегодня в Украине? 15%. Что это значит в долларовом выражении? Это значит, что нам надо будет еще 10%, это на сегодня 10 млрд долл. Украине надо 10 млрд долл. инвестиций ежегодно по сравнению с сегодняшней ситуацией. Почему недостаточно инвестиций? Есть три главных ресурса инвестиций. Первый — публичные инвестиции… Сегодня публичные инвестиции в Украине составляют 1,5%… Второй ресурс — это банковская система. Проблема защиты прав кредиторов и прочее… Есть только один ресурс, где можно быстро увеличить количество инвестиций, — это прямые зарубежные инвестиции. И тут я говорю о доверии. Почему не приходят зарубежные инвестиции? Потому что нет доверия», — констатировал Миклош.

Такие мысли он озвучил на III Открытом экономическом форуме «Экономический рост и создание рабочих мест: повестка дня для Украины».

Транснациональная корпорация Peter Cremer GmbH собирается выйти из состава учредителей «Терминал-Укрпищесбытсырье» (портовый комплекс по перегрузке наливных пищевых грузов на территории в Николаеве). В качестве причины такого решения в компании называют коррупцию.

«На отведение земельного участка под подъездную железнодорожную ветку у нас ушло семь лет! У меня есть подписи всех премьер-министров и исполняющих обязанности за этот период, включая Владимира Гройсмана. Следующей инстанцией может быть только президент Украины Пётр Порошенко. О каком строительстве может идти речь, когда в XXI веке нужно потратить 6−7 лет на оформление земли?» — задаётся вопросом глава компании «Терминал-УПСС» Дмитрий Фалько.

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Генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко обещает замедление инфляции как минимум до сентября:

«Теперь наперед можно спрогнозировать курс. Если до середины мая курс доллара оставался достаточно стабильным при всех макроэкономических рисках, значит, мы до осени как-то добарахтаемся на этом запасе прочности, соответственно, цена на продукты не будет расти из-за роста валютного курса. Это ключевой фактор, который влияет на рост продуктовых цен».

Действительно, в прошлые годы для украинской экономики была характерна такая особенность: летом наблюдалась даже небольшая дефляция. Однако как раз прошлый год эту традицию поломал: +1,7% инфляции за лето. Причём перед летом 2017 года не было такого активного дорожания нефти, а ведь это обязательно отразится на ценах нового урожая, на который как раз и рассчитывает эксперт.