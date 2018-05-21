Новый государственный секретарь США Майкл Помпео сделал заявление о новой политике Вашингтона в отношении Ирана. Не случайно, что местом для столь значимой декларации он выбрал известнейший институт стратегических и политических исследований консервативного направления Heritage Foundation. Этот мозговой центр президента Рейгана сыграл важнейшую роль в выработке победородной стратегии восьмидесятых.

Иранская ядерная программа

Госсекретарь повторил, что дано уже указание по возобновлению старых санкций против Ирана и введению новых. Требования к Ирану отныне самые жесткие. Помимо отказа от любого вида обогащения урана и плутония и от производства баллистических ракет, Вашингтон требует полного прекращения поддержки и финансирования террористов Хезболлы, Хамаса, Исламского джихада (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каеды (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помпео говорил о том, что Тегеран предоставляет убежище и скрывище некоторым матерым террористам Аль-Каеды (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мало того, администрация Трампа требует от Ирана полного вывода войск из Сирии и прекращения вмешательства в дела Ирака, а также прекращения враждебных действий по отношению к Саудовской Аравии. Однако самое болезненное и невыполнимое требование — это соблюдение прав человека, включая равноправие женщин.

Gage Skidmore Майк Помпео

Риторика нового госсекретаря включала и попытку несколько задобрить руководство Ирана: дескать, выполните наши требования, поможем вам поднять ваше хозяйство и стать частью международного экономического сообщества. Он также не поскупился на добрые слова в адрес иранского народа и провел ясное разграничение между властями ИРИ и ее гражданами. Такого мы не слышали от предыдущей администрации даже в пору массовых протестов против фальсификации выборов там в 2009 году. Тогдашний президент Барак Хуссейн Обама помог в те времена удержаться режиму аятолл.

Российские государственные каналы с их многочасовыми ежедневными толковищами обсуждают ситуацию с выходом США из соглашения с Ираном, убеждая телезрителей в несуразности и проигрышности американского шага. Эксперты, так сказать, убеждены, что страны ЕС не расторгнут соглашения и будут его выполнять и далее вместе с Ираном.

Интересно, что нечто подобное можно было услышать неделю назад даже от таких компетентных и опытных американских аналитиков, как бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл и бывший посол США в Турции и Ираке Джеймс Джеффри. Они сошлись на том, что президент Трамп сделал слишком резкий шаг, не оглянувшись на европейских партнеров. Оба они признали, что соглашение во многом не оправдало себя и не отрицали наличия в нем серьезнейших изъянов. Однако оба били в колокола в связи с возможным продолжением действия соглашения между европейцами, Россией и Ираном, но без участия США и в ущерб их интересам.

Однако подобные мысли можно объяснить только некомпетентностью или тенденциозностью. Вскоре после декларации Помпео выступил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш с полной поддержкой заявления главы госдепа. Саудовская Аравия, Бахрейн, как и прочие суннитские арабские страны, тоже считают политику Трампа приветственной. В отличие от некоторых европейских лидеров. Трудно переоценить важность позиции арабского мира в такой ситуации.

Американский президент выбрал самый жесткий сценарий по отношению к Ирану и некоторым его европейским доброжелателям. Он сказал это прямо и жестко:

«Вы можете продолжать отношения с Ираном, но тогда вы потеряете Америку».

Так он объяснил крупным европейским компаниям, что в случае неприсоединения к санкциям им придется забыть об американском рынке.

И крупнейшие корпорации поняли намек Трампа незамедлительно. Французская Total поспешила заявить, что прекращает все дела с Ираном. Также датская Maersk, итальянская Eni умыли руки спешно. И такие корпорации, как Airbus, Boeing, Engi, Renault, Citroen и немецкий банк DZ. Можно сказать, что Европа уже пошла с Трампом, хоть и безрадостно.

Утверждавшие, что Трамп «не знал, что делает», видимо, сами не знали, что говорили. Они были настолько заняты саботажем отношений России с Израилем (после участия израильского премьера в акции «Бессмертный полк» с Георгиевской лентой), что мимо них прошло важнейшее заявление спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, прямо сказавшего, что весь иностранный контингент должен быть выведен из Сирии, в том числе и США, и Турция, и Иран, и Хезболла. Продолжение присутствия Ирана на территории Сирии стало для России такой же проблемой, как присутствие этих назойливых людей в Ираке для США. Иранские военные и шиитские ополченцы вели бои против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке при поддержке американцев с воздуха и также в Сирии — при поддержке России с воздуха. Но настало время, когда они стали очевидной помехой и для США, и для России.

Cc Reza Dehshiri Армия Ирана

Мало того, что критики Трампа не учли важности для крупных корпораций американского рынка, так они не поняли и главной задачи нынешней американской администрации. Советник по национальной безопасности Джон Болтон сказал недавно и не для красного словца, что до конца года в Иране сменится режим. И протесты в Иране уже усилились. Сообщается о расширении столкновений на юге страны, в Казеруне, где свидетельствуют о двух погибших и пятидесяти раненых. Движение женщин за расставание с хиджабами набирает оборот. А власти Ирана выглядят как боксер после очередного нокдауна. Чувствуется безысходность. Пойти навстречу Трампу — отречься от основ исламистской диктатуры и потерять власть. Отказаться — обречь страну на экономический крах и массовые беспорядки с неизбежным падением режима.

Есть ли у Ирана третий путь? Есть ли альтернатива?

Иерусалим