Санитар 337-го полевого госпиталя армии США Годфри Андерсон в воспоминаниях об отступлении американского гарнизона из Усть-Паденьги к Шенкурску писал: «Примерно в 7 часов утра 23 января 1919 года почти окоченевшие уставшие до смерти, измотанные дорогой и голодом войска наконец достигли деревни Шолоша. Здесь было решено остановиться на дневку, чтобы, хоть сколько-то отдохнув, в сумерках вновь двинуться в путь. Утомленные солдаты набились в деревенские дома, где каждый съел по порции консервов и ту же шлепнулся на пол, чтобы забыться в чуткой дремоте. Казаки были беспокойны, шумны и склочны… они категорически отказывались хотя на время, грубо говоря, прижать задницу… звучали самые дикие слухи. Они передавались из уст в уста. А затем какой-то пьяный идиот начал бабахать из винтаря, вообразив, что нас окружили красные. …Капитан Оджард увидел лучший способ успокоить парней в том, чтобы построить их и, несмотря на наступающую темноту, продолжить марш в направлении деревни Спасское, что была в четырех милях пути. Отдых перед этим был коротким, дорога между тем шла в гору — путь предстоял трудный. Временами были заметны признаки того, что красные патрули сумели обойти колонну с обеих сторон Ваги, на церковных колокольнях то тут, то там вспыхивали сигнальные огни. Колонна проходила через несколько небольших деревень, миновать которые строем удалось без каких-либо инцидентов. Вероятно, часовые врага в ночной темноте принимали нас за своих. Колонна достигла Спасского в четыре часа утра…» (1).

Интервенты в лесу. Зима 1918-1919 года

Он ошибался про «пьяного идиота», красные действительно в Шолоше догнали американцев и белых и докладывали: «Противник, отступивши с Высокой горы, расположился в д. Большая и Малая Шолоша. Позиция заранее подготовлена. Есть проволочные заграждения. Верхосуландский партизанский отряд и лыжники вошли в соприкосновение с противником, остальные части района переходят в дер. Летний Плес и Поперехино» (2).

Деморализованный противник в ночном марше на малоизвестной местности представлял более удобную цель для атаки, чем в Шенкурске, укрепленном двумя блокгаузами, 14 дзотами и двумя рядами колючей проволоки. Красные знали, что бывший гарнизон Усть-Паденьги — как минимум треть защитников Шенкурска, что численность интервентов в три раза меньше их численности (3), и что их уничтожение полностью деморализует гарнизон города.

Владимир Станулевич Церковь Петра и Павла в деревне Шолоша, мимо которой в ночь с 22 на 23 января 1919 года отступали интервенты и белых с Усть-Паденьги

Но имел ли М. С. Филипповский возможность уничтожить американцев и белых в окрестностях Шолоши? Имел. Направленные в преследование Верхнесуландский партизанский отряд насчитывая до боев 87 человек сохранивший силы, а три отделения лыжников в 30−40 человек передвигаясь быстрее пешей колонны. Красноармейцы 160 полка после захвата Высокой горы несколько часов отдыхали, после чего также двинулись в преследование. Обойди партизаны, или одни лыжники с пулеметами Шолошу — а обходы были их специализацией, и американцы отрезаны, а с подходом 156 полка уничтожены.

Но Филипповский не делает этого. Он просто докладывает наверх что «Верхнесуландский отряд и лыжники вошли в соприкосновение с противником». Как бы гонит американцев перед собой к осажденному городу. «Только пройдя 12 верст, удалось нашим частям снова войти в соприкосновение с противником, который после короткого боя продолжал свое паническое бегство» (4).

В приказе №1 Филипповского от 16 февраля 1919 года, где перечисляются части красных и действия каждой из них, не ставится задача по уничтожению противника — целью обозначается «занятие г. Шенкурска» (5). И в разговоре по прямому проводу с командармом Самойло, за пару дней до наступления, об уничтожении врага ни слова. Последняя фраза Самойло: «Всего наилучшего. Бог даст, выгоним их ко всем чертям» (6). «Выгоним», а не «уничтожим», «перебьем», или «разгромим». Более того, в разговоре-инструктаже начальника штаба 6 армии Н.Н. Петина с непосредственным начальником Филипповского Н.В. Лисовским звучит: Петин: «Сейчас посылается Филипповскому приказание, в случае успеха, не спешить с дальнейшим наступлением, а первым делом закрепить за собой захваченные позиции». Лисовский настаивает на сохранении боевого контакта: «Если у Филипповского будет неудача, то крайне необходимо, чтобы он не прекращал боя». Петин закрепляет Лисовскому другое: «Вполне согласен, что в случае успеха, он не должен торопиться» (7). Фактически не должен преследовать отступающего врага.

Значит не было задачи уничтожить интервентов — хотя такая возможность имелась. Почему? Представляется, что в Усть-Паденьге, в Шолоше и затем в Шенкурске их «выгоняли», а не уничтожали по внешнеполитическим соображениям. 2 декабря 1918 года правительство В. Ленина обратилось к президенту США В. Вильсону и премьеру Великобритании Д. Ллойд-Джорджу с предложением мирных переговоров. 23 декабря 1918 года последовало такое же обращение от члена коллеги НКИД М. Литвинова. Реакции нет. 2 января выходит приказ №1 по 6-й армии о взятии Архангельска в ближайшее время, шенкурская операция в нем только эпизод большого наступления. С 12 по 16 января 1919 года в Стокгольме проходят неофициальные переговоры посланника президента США У. Баклера и М. Литвинова. В эти дни к позициям американцев в Усть-Паденьге выдвигается Вельская колонна М. Филипповского. 21 января Баклер докладывает Вильсону, что большевики готовы к мирным переговорам, готовы обсуждать выплату долгов царского правительства, предоставить концессии на территории РСФСР, а также прекратить пропаганду мировой революции. В это день колонна Филипповского штурмует Усть-Паденьгу.

Владимир Станулевич Нынешний центр культуры деревни Шолоша

Ленин и Троцкий понимали, что сотни погибших под Шенкурском американцев и англичан, удар по национальному честолюбию, усилят позиции сторонников открытого вторжения в Россию — военного министра Великобритании У. Черчилля и бывшего Верховного главнокомандующего войсками Франции маршала Ф. Фоша. Но и заморозка боевых действий с интервентами вела к сохранению «статус кво», которое складывалось не в пользу большевиков. Москва решила «поджать» ситуацию там, где интервенты наиболее уязвимы — на Севере. Филипповский, который «не должен торопиться», и не торопился, шел по пятам.

В тот же день, 21 января 1919 года, когда Баклер делает свой доклад, Вильсон и Ллойд Джордж, спешно обращаются ко всем противоборствующим сторонам в России с предложением собраться на Принцевых островах и при посредничестве США и Англии создать общую российскую делегацию на Парижскую конференцию по послевоенному миру, военные действия на это период предлагается остановить. Большевики собираются приехать на Принцевы. 23 января Вильсон готовит радиобращение ко всем противоборствующим сторонам — как будто торопится показать свою готовность к переговорам, только бы не скандальное поражение. Отступающая из Шолоши колонна шла к Шенкурску…

Примечания: