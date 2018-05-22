В конце прошлой недели и минувшие выходные, как и ожидалось, в Екатеринбурге прошло несколько мероприятий, посвящённых сохранению памяти о последнем императоре Российской империи Николае Александровиче Романове (Николае II). Наиболее значительным из них стал прошедший 18 мая 2018 года форум «Царский», приуроченный к 150-летию со дня рождения Николая II.

Николай II

Год 2018 объявлен в России Годом писателя Александра Солженицына. И потому необходимо подчеркнуть, что с начала года (а на самом деле большая активность наблюдалась и в 2017 году) в Екатеринбурге постоянно проводятся мероприятия, посвящённые либо Николаю Романову, либо ему и его семье. Прошу прощения, но Годом Солженицына в городе даже не пахнет. Зато о Николае II в Екатеринбурге более чем…

Начнём с того, что ещё в начале сентября 2017 года в городе начал работать мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история», на открытии которого присутствовал митрополит Тихон (Шевкунов). Именно он в первый день работы мультимедийного парка прочитал «историческую лекцию» о состоянии Российской империи перед её крахом (причём сравнивая её с СССР), Февральской и Великой Октябрьской социалистической революции. То есть, по сути, речь шла о Николае II и «достижениях его эпохи», которая завершилась трагически из-за «заговорщиков и смутьянов, обманувших народ». То есть, резюмируя смысл почти трёхчасовой лекции, в развале «благостной» империи виноват в первую очередь народ, а вовсе не Николай II.

Myhistorypark.ru Мультимедийный парк «Россия—Моя история» в Екатеринбурге

На данный момент мы не станем разбирать те исторические фейки, которые отец Тихон приводил в качестве доказательств, тем более что отдельные уже ранее были опровергнуты. Тут важен посыл высокопоставленного в церковной иерархии священнослужителя, а он, по всей видимости, таков: Николай II — самый просвещенный и благороднейший правитель в истории страны — стал жертвой заговора либералов, промышленников, интеллигенции и прессы. Более того, начиная лекцию, Тихон «оппонировал» советской пропаганде о Николае II (какова она была на самом деле — предмет особого разговора), которой уже практически 30 лет как не существует в природе. Не существует просто по факту развала СССР в 1991 году и предшествующей этому перестройке, которая сопровождалась как раз таки антисоветской оглушительной пропагандой, не чуравшейся не только манипуляций, но и прямых подлогов и лжи.

Читайте также: Кому и зачем нужен миф о 80% грамотных детей в царской России?

Помимо этого Екатеринбургская епархия открывает в 2017 году сайт, посвящённый семье Николая Александровича Романова, где публикуются дневники и переписка, а на улицах города появляются рекламные стенды с перепиской последнего императора России и его супруги Александры Фёдоровны. Всё это также должно создавать впечатление того, что семья Романовых, как видимо и вся страна, представляла собой некоторый идеал, который часто именуют как «Россия, которую мы потеряли». Констатация этого «прекрасно огранённого бриллианта» как бы говорит окружающим, что в 1917 году в России завершился чуть ли не «золотой век», к которому надо стремиться (видимо, предварительно покаявшись? Этакое «покаяние-2.0»).

Читайте также: Школьник из ЯНАО — феномен поколения, воспитанного на покаянии

Я не буду перечислять все мероприятия, которые проводились и будут проводиться в 2018 году в рамках празднования (да, именно так говорили некоторые одиозные участники форума «Царский») 100-летней годовщины расстрела Романовых. Важнее то, что мы услышали на форуме по случаю всё-таки действительно праздника для тех, кому дорог Николай Романов, в день 150-летней годовщины дня его рождения.

Читайте также: На Урале отмечают 150-летие Николая II

Дело в том, что всё происходившее мне напомнило поздний СССР с «единственно верной линией партии» и отштампованными речами первых секретарей, которые в том или ином виде полностью повторяли доклады «дорогого Леонида Ильича». Все эти доклады были посвящены величию СССР (о недостатках, недоработках и проблемах если и говорилось, то как-то походя, — мол, легко справимся), величию вождя и «скорой победе коммунизма». Кончилась эта патока позорной сдачей КПСС своих позиций и унизительным развалом СССР, в результате которого миллионы советских граждан были ввергнуты в нищету, русский народ стал самым разделённым народом, а также возникновением локальных вооружённых гражданских конфликтов и гибелью миллионов бывших советских граждан.

Танки на Красной площади во время августовского переворота за четыре месяца до распада СССР. 1991 год

Судите сами, со вступительной речью на форуме «Царский» выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный). В ходе выступления он посетовал на то, что «наши соотечественники» ставят Николаю Романову «в вину то, что он был честен, великодушен и добр, называя такое поведение слабостью и ошибкой. И Господь попустил нашему народу то, что мы хотели. Мы сами выпросили себе камень вместо хлеба, а змею вместо рыбы: вместо скипетра, увенчанного Крестом, — железную палку, вместо земли — раскулачивание, вместо свободы — ГУЛАГ, вместо братства — недоверие и предательство, возведенное в норму».

Здесь, помимо чуть ли не прямых цитат из Шевкунова (который также заявлял и о ритуальном характере расстрела Николая Романова), есть нечто странное.

Читайте также: Чем опасна для России версия о ритуальном убийстве Николая II

Заключается оно в том, что мы вряд ли найдём соотечественников, которые поставят Николаю II в вину то, что «он был честен, великодушен и добр». Я подозреваю, что в России есть сумасшедшие, для которых эти человеческие качества являются отрицательными, но для абсолютно подавляющего большинства русских всё наоборот. Также абсолютно подавляющее большинство жителей России не являются слабоумными, чтобы спутать честность, великодушие и доброту со «слабостью и ошибкой» (видимо, всё-таки «ошибками»). Так о ком говорит митрополит Кирилл?

Далее на форуме произошло то, что в своё время литературный критик Николай Добролюбов назвал «лучом света в тёмном царстве» в своей статье о героине пьесы Александра Островского «Гроза». Следом за Кириллом с приветственной речью выступила председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Отдав дань смерти семьи Николая Романова, она, сославшись на высказывание патриарха Кирилла (Гундяева), призвала не совершать ошибок прошлого и взвешено оценивать прошедшее столетие и предостерегла от исключительно отрицательных оценок государственных деятелей и широких народных масс. Более того, она сделала дипломатический реверанс, напомнив, что именно при Николае II в Российской империи впервые появилась Государственная дума (решения которой, правда, как и публичные слушания в современной России, носили рекомендательный характер) и теперь наша страна ведёт отсчёт «парламентаризма» именно с эпохи правления Николая Александровича.

Тем контрастнее выглядело выступление члена совета «Двуглавого орла» Петра Мультатули, которого зачастую представляют как историка. Он ничтоже сумняшеся заявил, что Госдума Российской империи — навязанное России западное веяние (от которого, по всей видимости, в его версии необходимо избавиться). Более того, он назвал тех, кто боролся против власти Николая Романова (а это деятели, которые осуществили Февральскую революцию 1917 года, в том числе многочисленные представители «дома Романовых»), «детьми сатаны» и заявил, что «сегодня их имена уходят и уйдут несомненно». Их духовным потомкам Пётр Мультатули вменил в вину «ненависть» к Николаю Романову и назвал ее «инфернальщиной». Вообще накал ненависти выступающего заставлял сомневаться в том, что форум проходит 18 мая в годовщину дня рождения Николая II, а не 18 июля в годовщину расстрела гражданина Советской республики Николая Романова и его семьи.

Иван Владимиров. Снятие царских гербов («Долой орла!»). 1917

Как бы то ни было, и его выступление, и речи последующих спикеров сводились к тому, что «жил да был мудрый и прекрасный Николай II», при котором Российская империя процветала и крепла, народ был счастлив и…

А вот то, что «и», прошло мимо данного форума. Не было сказано о том, что после начала Первой мировой войны и вступления в неё Российской империи рост промышленного производства практически прекратился и начал падать, города страны оказались под угрозой надвигающегося голода, нерешённый земельный вопрос становился причиной крестьянских выступлений. А самое главное, Николай II не обеспечил политическую стабильность во время войны (которая была в годы Великой Отечественной войны, раз уж все эти люди любят сравнивать эпоху Николая с эпохой Сталина), без которой страна в начале 1917 года посыпалась, как карточный домик.

Этих и других многочисленных «и» не было. Все произнесённые речи и то, как они были произнесены, говорят только об одном: в словах спикеров нет ни любви, ни даже жизни. Либо ненависть, либо «мертвечина» образца позднего СССР, которая закончилась крахом державы, смертью и унижением миллионов наших сограждан.

А самое грустное, что на наших глазах формируется даже не культ Николая Романова, а культ его смерти. Имеет ли всё это отношение к русскому православию, в котором испокон веков главный праздник — во имя Сына Божьего и Сына Человеческого, Который «смертью смерть попрал»? В котором Бог — это истина, любовь и красота одновременно?

История — это не наука о прошлом. История — это строгий учитель, который за невыученные уроки отправляет в небытие не то что целые народы, но и самые великие империи. За попытки манипулировать «правильными ответами» или подменять их, лгать последует страшная расплата. Надежды на тех, кто пытается подать нам Николая Романова как «величайшего и прогрессивного императора» нет, надежда только на наш мудрый народ, который очнётся от морока, взвалит на свои могучие плечи груз навалившихся проблем и в очередной раз в истории совершит Великое русское чудо.