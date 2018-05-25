Воссоединение Крыма с Россией не повлияло на прежний неолиберальный курс так называемого развития страны, несмотря на все вызванные этим событием противоречия с Западом. Отдельные прорывные проекты не получают системного развития, а носят скорее «вынужденный» характер. Причина в том, что отечественная экономика и общественная жизнь во многом являются продолжением той политики, которая была заложена в 1990-е годы: отрицание всех изменений мироустройства в попытках оставить всё по-прежнему. Но социальные противоречия и конфликты, которые накапливаются и усиливаются, не могут быть позитивно решены в рамках неолиберального капитализма. Подробнее об этом — в беседе корреспондента ИА REGNUM с политологом, доцентом НИУ ВШЭ Павлом Родькиным.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Переходный период интеграции полуострова пройдён сравнительно легко и безболезненно. Серьёзных шоковых потрясений он не вызвал. Достаточно оперативно были приняты меры по исправлению той ситуации, которая сложилась за время нахождения полуострова в составе Украины: в первую очередь они касались энергообеспечения, безопасности, пенсионного обеспечения, автотранспорта, перехода на российские государственные стандарты. Был принят ряд экстренных мер по инфраструктуре, например, начало реконструкции трассы «Таврида», строительство современного симферопольского аэропорта; наконец решена проблема с крымскими татарами… Сейчас наступил новый этап существования и уже системного развития Крыма, от которого, собственно, и зависит жизнеспособность региона и его будущее.

Безусловно, коммуникативная связанность с материковой частью России окажет позитивное влияние на экономику региона в целом, особенно когда будет запущена железнодорожная часть моста. Крымский мост значительно способствует туристической логистике. Огромное значение имеет вопрос безопасности движения грузов и людей, даже чисто психологически мост является зримым символом независимости и самодостаточности от тех деструктивных процессов, которые происходят на Украине. При этом в рамках капиталистической системы как таковой все эти позитивные факторы не означают, например, автоматического изменения цен на товары и услуги — ни в ту, ни в другую сторону, — разрыв и противоречие между бизнес-показателями и социальными показателями эффективности в этой системе имеет тенденцию к постоянному увеличению.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Побережье

Об этом: Крымский мост: ближе друг к другу

Мнение Бориса Кагарлицкого отражает критический взгляд на всю социально-экономическую систему современной России, когда стратегический уровень управления экономикой и страной в целом, каким он был сформирован ещё в 1990-е, полностью поглощает проектный, сводит на нет все результаты от отдельных правильных и нужных проектов. С этой точки зрения любое прогрессивное действие власти не приводит к требуемым результатам, система постоянно возвращает нас к исходной точке стагнации и деградации. Проблема заключается даже не в отсутствии комплексных подходов, а в том, что вся комплексная стратегия развития страны продолжает реализовывать курс на вхождение России в западный мир на условиях неолиберального глобализма. В этом смысле возвращение Крыма никак не повлияло на этот курс, даже несмотря на все вызванные этим событием противоречия с Западом. Отдельные прорывные проекты не получают системного развития, они носят скорее вынужденный характер. С другой стороны, отсутствие подобных проектов объективно было бы ещё хуже.

Оценивая эффективность расходования средств на Крым, не следует забывать о чисто политических задачах превращения Крыма в «витрину» российской государственности. При этом направленность этой витрины сфокусирована не только на Украине, но и на всём постсоветском пространстве. В этом случае точно оценить эффективность вложения средств в развитие региона невозможно без учёта этой имиджевой составляющей, которая вносит в оценку определённую сложность и противоречивость.

Марина Каширская ИА REGNUM Керчь

Крым — это часть России, теперь уже с одинаковыми для всей страны системными проблемами. Своя специфика, которая так или иначе присутствует в каждом регионе, качественно не влияет на ситуацию в целом, она является прямым отражением всех противоречий существующей социально-экономической системы. В этом смысле сегодня в России нет региона, который бы принципиально выделялся или отличался от этой системы и не был бы её продолжением.

Современная Россия заняла полупериферийное положение в мир-системе современного капитализма, причём не вполне законное с точки зрения этой системы. Собственно, это то же самое положение, которое занимала в своё время царская империя. Современную Россию отличает упрямая идеологическая верность идеалам неолиберального капитализма и глобализма. Тенденции к полному демонтажу социального государства не только не ослабли в контексте конфликта с Западом, но системно продолжаются и, очевидно, будут только усилены. При этом общество продолжает мечтать о «левом повороте» и принимать за действительное любую патриотическую или антизападную риторику, символические жесты, «сигналы» и намёки власти.

Определённую опасность представляет перекос в сферу исключительно сервиса, хотя сегодня она и наиболее экономически привлекательна. Чрезвычайно важным для Крыма является развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, встраивание его в цепочки добавленной стоимости, внутренних источников инвестиций и т.д. Проблема снова заключается в том, что в России в целом такие цепочки и ресурсы не созданы, не развиты или существуют в искажённом и извращённом виде.

Марина Каширская ИА REGNUM Приморская трасса. Крым

Безусловно, нет. Существующие диспропорции в развитии российских регионов и так очень чувствительны для общества и несут негативный эффект экономике в целом. Такой путь потенциально ведёт к катастрофическим социальным и экономическим последствиям.

Во многом критика России за её нерешительные действия, за медлительность, за отсутствие стратегической инициативы в целом ряде внешних и внутренних направлений основана на недооценке той реальной ситуации и тех ограниченных возможностей, которыми она в действительности обладает.

Экономически, политически и идеологически Россия обладает ограниченными ресурсами, не позволяющими ей реализовывать собственные национальные интересы, учитывая, что само понятие вернулось в официальный и медийный дискурс совсем недавно. Сама управленческая система, некритически построенная на копировании экспортного варианта западных технологий и будучи глобалистской и неолиберальной по содержанию, была настроена на решение совсем других задач, не связанных с внутренним развитием.

Политика и экономика — явления связанные. Политика, не опирающаяся не реальность, превращается в популизм, в шоу-политику, которая в итоге приводит к неизбежному кризису, но и экономика, не имеющая ясной цели, обречена на провал. Российская экономика и общественная жизнь во многом являются продолжением той политики, которая была заложена в 1990-е — она отрицает все изменения мироустройства и пытается оставить всё без изменений. Это вызывает в обществе недовольство. И как показывает история России, опасность представляет не экономика, а социальные противоречия и конфликты, которые накапливаются и усиливаются, потому что не могут быть позитивно решены в рамках неолиберального капитализма.