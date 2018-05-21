



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 14 — 20 мая 2018 года стали: папа Франциск призвал к миру на Ближнем Востоке; открытие посольства США в Иерусалиме — протесты и смерть; Израиль в пику Турции готов признать Геноцид армян; российские католики боятся за себя на фоне ухудшения отношений России с Западом; украинские униаты и «автокефалисты» будут строить единый храм и другое.

Папа Римский Франциск призвал к миру на Ближнем Востоке, передает Radio Vaticana (Ватикан). В конце общей аудиенции 16 мая на площади святого Петра понтифик выразил обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, в особенности в секторе Газа, где в очередной раз пролилась кровь. Спираль насилия «всё дальше уводит от путей мира, диалога и переговоров», подчеркнул папа. Он также обратился с сердечным приветствием к мусульманам по случаю начала месяца Рамадан: «Да поможет это важное время молитвы и поста следовать по Божьему пути, который является дорогой мира».

Открытие посольства США в Иерусалиме: протесты и смерть. Об этом пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Церемония состоялась в понедельник, 14 мая. К собравшимся обратились Иванка Трамп и ее муж, Джаред Кушнер, которые от имени 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа официально приветствовали их пребывание в посольстве США в Израиле, впервые в Иерусалиме. На мероприятии присутствовало более 800 гостей. Как заявил Кушнер, «когда Трамп дает обещание, он держит его». Затем настала очередь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: «Помните этот момент, эту историю — самая могущественная страна в мире сегодня открыла свое посольство в Иерусалиме. Мы были в Иерусалиме и мы здесь, чтобы остаться». Премьер в прямом эфире поблагодарил американского президента за то, что он «проявил смелость выполнить свое обещание», подчеркнув, что «у нас нет лучших друзей в мире, чем США». И к этому времени десятки палестинских демонстрантов уже были убиты на границе с сектором Газа. А перед посольством собрались две группы — одна под израильскими флагами радовалась открытию его. Другая — выражала возмущение, в ней были преимущественно палестинцы, но нашлись и несколько израильтян, выступавшие «против оккупации». Из соседних домов отдельные женщины плескали воду и зловонные жидкости. Затем во второй группе раздались громкие аплодисменты. Так они приветствовали группу ультраортодоксальных евреев, которые присоединились к протесту против открытия посольства США в Иерусалиме. «Государство Израиль не представляет еврейский мир», — говорили эти ультраортодоксы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нетаньяху хочет Великий Израиль (Большой Израиль), считает немецкий эксперт по Ближнему Востоку Удо Штайнбах, которого цитирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Штайнбах считает, что решение ближневосточного конфликта заключается в создании двух государств. Однако «правительство Нетаньяху не хочет двух государств, а хочет своего рода Большого Израиля, старой сионистской мечты». Вот почему оно продолжает продвигать строительство израильских поселений на палестинской территории. Между тем, по словам эксперта, даже Саудовская Аравия будет готова признать Израиль, если он согласится на «справедливое территориальное размежевание». И такое соглашение скажется на «ненавистниках Израиля — «Хезбалле» и ХАМАС». Говоря о ситуации в Германии, принявшей сотни тысяч мусульман, Штайнбах уверен, что это положительно влияет на репутацию Берлина в арабском мире. Работает и образ Германии — друга ислама, который существовал со времен кайзера. На этом фоне Берлин мог бы играть сильную политическую роль в регионе, особенно в мирном посредничестве. Но, говорит эксперт, «в настоящий момент немцы предпочитают оставлять поле для других».

Голодные дети. Геноцид Армян

Напряженность с Турцией из-за негативной реакции Анкары на открытие посольства США в Иерусалиме и обострение конфликта в секторе Газа вызывает ответ Израиля, отмечает Agenzia Fides (Ватикан). А именно — возможность рассмотрения в кнессете Израиля законопроекта о признании Геноцида армян. Инициативу проявил левоцентристский депутат Ицик Шмули, член «Сионистского лагеря», которого поддержали не менее 50 парламентариев, принадлежащих как к правящим партиям, включая «Ликуд», так и к оппозиционным. Проект, представленный Шмули, предусматривает установление ежегодного дня поминовения Геноцида армян в Израиле. В интервью местным СМИ депутат заявил, что нет никаких оснований «относиться к туркам с особой деликатностью, учитывая подстрекательские действия против государства Израиль, развязанные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом». Председатель кнессета Юлий Эдельштейн сообщил, что сделает всё возможное для принятия законопроекта. При этом агентство напоминает, что три месяца назад израильский парламент фактически провалил предложение председателя партии «Еш Атид» Яира Лапида о признании «Геноцида армян» со стороны Израиля. Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели сказала тогда, что Израиль не будет занимать официальную позицию по вопросу Геноцида армян «в свете его сложности и дипломатических последствий».

Американские католики и евангелисты придерживаются различных политических и богословских взглядов на Израиль, констатирует National Catholic Register (Айрондэйл, США). Во время частной молитвенной службы в новом посольстве США в Иерусалиме телеведущий Роберт Джеффрис, который в Далласе руководит Первой баптистской церковью в Техасе, поблагодарил Бога за то, что «Он дал нам такого президента, который смело стоит на правильной стороне истории, но, что более важно, стоит справа от тебя, Господи, когда речь идет об Израиле». Речь о Трампе и его решении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, которое спровоцировало беспорядки на границе Израиля и сектора Газа и привело к гибели палестинцев. Образы убитых будут рассматриваться Ватиканом и многими католическими лидерами как трагическое воплощение неоднократных предупреждений папы Франциска против переноса посольства, которое может привести к дальнейшему насилию в секторе Газа и дестабилизировать усилия по возобновлению мирных переговоров в регионе. Палестинские протесты вызвали реакцию со стороны понтифика и апостольского администратора Латинской патриархии Иерусалима архиепископа Пьербаттисты Пиццабаллы, которые призвали к миру и осудили насилие. Поразительный контраст между молитвой Джеффриса и мрачным тоном заявлений Франциска и архиепископа Пиццабаллы усилил резкий разрыв между многими американскими евангелистами и католиками в данном вопросе. Как отмечает профессор Института мировой политики Джозеф Вуд, те, кто выступал против перемещения посольства США в Иерусалим, утверждали, что это предрешит перевес Израиля на переговорах о двух государствах. Ведь теперь Иерусалим признан де-факто неделимой столицей Израиля. Американские евангелисты придерживаются иной позиции в конфликте из-за статуса Иерусалима. Отчасти потому, что у них меньше возможностей напрямую общаться с христианской общиной на Святой земле, которая критикует то, как Израиль обращается с палестинцами на спорных территориях. Кроме того, у евангелистов нет такого центрального органа, как Ватикан, чтобы выработать конкретные цели для достижения мира на Ближнем Востоке. Большинство евангелистов считают Израиль другом США, который имеет право определять свои границы и суверенную столицу. Один из самых влиятельных американских лидеров евангелистов Рассел Мур подчеркивает, что поддержка Израиля «не означает, что мы обязательно соглашаемся с каждым решением, которое принимает правительство, но мы поддерживаем право этого демократического государства на существование и процветание, свободное от террористических угроз против него. С этим мы все должны согласиться».

На церемонии открытия посольства США в Иерусалиме не было ни одного католического сановника, напоминает Crux (Денвер, США). Существует множество факторов, определяющих позицию Ватикана в этом вопросе. Но начать надо с резолюций ООН 1947 и 1948 годов, призывающих к особому международному статусу Иерусалима. Ватиканские дипломаты в то время играли ключевую роль в продвижении данной формулировки, рассчитывая на поддержку «католических стран» Европы. Иерусалим виделся в духе Corpus separatum («разделенного тела»), хотя эта концепция так и не была реализована. Надо понимать и то, что по умолчанию для большинства дипломатов Святого престола главным являются интеллектуальные установки ЕС, а не США. Будущие посланцы Ватикана, которых направили учиться в Рим, как правило, посещали одни и те же школы, читали одни и те же книги и вращались в одних и тех же кругах, что и их светские европейские коллеги, что вызывает схожесть мировоззрений. А в Европе настроения не так в пользу Израиля имеют место быть, как в Соединенных Штатах. Более того, Ватикан считает себя самым маленьким государством в мире, поэтому он ощущает естественную близость с другими маленькими государствами, особенно думает, что крупная мировая держава — в данном случае США через свою поддержку Израиля — ставит маленькое государство в невыгодное положение. Так что Святой престол в ближайшее время не присоединится к американскому «посольскому ряду» в Иерусалиме.

Глава Конференции католического епископата Европейского союза (COMECE) архиепископ Люксембургский Жан-Клод Холлериш рассказал в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) об озабоченности папы Франциска распространяющимся в Европе евроскептицизмом и предстоящими выборами в ЕС. «Я боюсь, что люди не понимают, чем их страны будут без Европейского союза, — отметил монсеньор. — Возьмем Италию. Представьте себе Италию, которая покидает ЕС и еврозону. Это вызвало бы беспорядок. Преимущество оказалось бы очень краткосрочным, потому что возвращение Италии к лире закончится сильной нестабильностью и слабой валютой. Всё будет намного хуже. Политики, которые выдвигают подобные предложения, должны быть честными, должны говорить, что это не Европа создает проблемы. Мы живем в сложной исторической конъюнктуре, в которой многие проблемы вызваны появлением нового глобального капитализма, новых несправедливостей». Но и идеализация Евросоюза была бы большой ошибкой. Архиепископ подчеркнул, что страны Центральной и Восточной Европы опасаются «франко-германской линии». Поэтому нужен консенсус.

Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре заявляет: «Государство должно признавать роль Церкви в обществе». Об этом монсеньор, как передает Radio Vaticana, говорил в Санкт-Петербурге на встрече по вопросам взаимоотношений государства, общества и религиозных организаций. Дебаты состоялись в рамках VIII Международного юридического форума, который проходит в городе на Неве с 15 по 19 мая. Принцип свободы вероисповедания противостоит старинному желанию государств вмешиваться в дела религии; тот же принцип требует юридического признания Церкви и ее институтов со стороны государства. Нунций представил «точку зрения Католической церкви на отношения между Церковью и государством», обозначив их эволюцию от государственных религий и до документов II Ватиканского собора «Dignitatis Humanae» и «Gaudium et Spes», в которых изложены принципы независимости и автономии между политическим обществом и Церквами. Монсеньор Мильоре подчеркнул, что в наше время государственное устройство как таковое достигло абсолютного приоритета и всё меньше значения придает церковному и монашескому устройству. В частности, «в рамках европейских международных организаций и в национальном законодательстве» существует тенденция «признавать и гарантировать прежде всего индивидуальные права и в меньшей степени — права общинные и корпоративные». Церковь, «состоящая из отдельных верующих, по существу является и общиной в конкретных институциональных, общинных и правовых рамках. Это требует определенного признания, уважения, а также помощи» в соответствии с принципом субсидиарности. В наши дни Церковь и «многие другие ассоциации и социальные силы» заявляют «о необходимости правовой определенности в отношении собственного облика, самобытности и социальной цели». По словам апостольского нунция, «государство должно гарантировать в обществе свободное исповедание религии, воздерживаясь от какой-либо дискриминации», но также «создавать условия для эффективной реализации свободы вероисповедания. Эта свобода может ограничиваться лишь особыми правомочиями государства, а именно защитой порядка, безопасности, общественной морали и прав третьих лиц».

Со встречи в Гаване в феврале 2016 года папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло два года, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Принесла ли новая близость между двумя Церквями какие-либо реальные выгоды для российских католиков и что с ней будет на фоне спада в отношениях России с Западом? По словам генерального секретаря Конференции католического епископата России отца Игоря Ковалевского, «наша собственная Церковь сама по себе маленькая и слабая». Если контакты со Святым престолом помогут российским католикам решить их проблемы — это хорошо. Однако, говорит Ковалевский, похоже, что всё «происходит над нашими головами без особого упоминания местных условий». Некоторые региональные власти в России выдают визы священникам, приезжающим из-за границы; другие отказывают. В апреле в Рязани архиепископ Паоло Пецци заново освятил храм Непорочного зачатия, который был закрыт в течение последних восьмидесяти лет и сегодня нуждается в реконструкции. А в Кирове отец Григорий Зволинский начал голодовку в знак протеста против отказа вернуть здание католической церкви его общине. Ковалевский остается осторожным: «По крайней мере, мы должны надеяться, что не будем наказаны в случае какого-либо ухудшения ситуации с Западом и сможем продолжить нашу миссию примирения, какими бы ни оказались практические результаты».

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) возглавил Псковскую митрополию Русской православной церкви, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Издание называет его «скорее, консервативным» и утверждает, что он «является противником реформистской линии московского патриарха». Отсюда вопрос, что стоит за его перемещением в Псков: шаг вперед к патриархату или шаг назад? Патриарх Кирилл возвел Тихона в сан митрополита, за ним оставлена должность председателя Патриаршего совета по культуре. Переезд его в Псков, престижную и богатую митрополию, но периферийную, провоцирует противоречивые комментарии. С одной стороны, митрополия откроет путь к будущим выборам патриарха, что было бы невозможно, оставайся Тихон епископом. С другой стороны, «реформистская» линия Кирилла не всегда совместима с «радикальным консерватизмом» Тихона, который стремится усилить роль Церкви в обществе. Возможно, «последней каплей стало вмешательство Тихона в отношения с Украиной: кажется, он сам вел переговоры с «отлученным от Церкви патриархом» Филаретом (Денисенко), злейшим врагом Кирилла», ради примирения последнего с Москвой, но это не привело к каким-либо результатам.

Katolik.ru Святослав Шевчук

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заложил и освятил в Полтаве камень под строительство общего храма Украинской автокефальной православной церкви и УГКЦ, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Вместе с ним на церемонии от УАПЦ присутствовал архиепископ Харьковско-Полтавской Игорь (Исиченко). Шевчук подчеркнул, что «мы закладываем, возможно, первый на Украине совместный храм, который будут строить дети единой Киевской церкви, которая сегодня, к сожалению, разделена и существует в разных конфессиях». Он считает, что «мы сегодня имеем очень глубокий символ — начало настоящего единения. Единения двух общин — Украинской греко-католической церкви и Украинской автокефальной православной церкви в Полтаве, которые совместно закладывают свой храм, потому что хотят вместе идти к единству… Мы хотим, чтобы эти две стены украинского христианства киевской традиции наконец нашли точку опоры и место единства, которые так нужны сегодня для христиан Украины». Глава украинских униатов поблагодарил архиепископу Игоря «за открытость и предложение, чтобы мы этот храм строили вместе».

Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) сообщает о визите кардинала Герхарда Людвига Мюллера в Преображенскую епархию. Для него это не первое посещение Екатеринбурга. В июле 2010 года монсеньор приезжал вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Но сейчас монсеньор обещал посетить несколько приходов Преображенской епархии. Он побывал в храме святой Анны, помолился с прихожанами и провел с ними встречу. В своем вступительном слове выразил радость от того, что в России существуют активные католические общины, несмотря на пережитые в прошлом гонения на христиан в годы Советской власти. Затем посетил монастырь Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме, а также провел встречу с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Еще до получения титула кардинала Мюллер являлся председателем Экуменической комиссии Конференции католического епископата Германии и отвечал за укрепление связей между Церквами. «Встреча с митрополитом Кириллом связана и с годовщиной гибели царской семьи. Также этот визит станет очередным шагом к укреплению отношений между Западной и Восточной Церквами. Мы уже давно дружим. Мне очень запомнилось первое посещение того места, где уничтожали останки царской семьи. У меня визит в Екатеринбург оставил очень большой след», — отметил кардинал.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.