В выходные на Украине опять праздновали. Майданная власть ввела множество новых торжеств, почти каждую неделю есть что праздновать. По случаю очередного праздника Петр Порошенко сказал очередную речь. На нее можно было бы не обращать внимания, большая часть представляла собой обычный набор слов о «последнем прощании с империей» и «евроатлантическом выборе». Однако к привычным словам он добавил кое-что интересное.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

За 11 месяцев до президентских выборов Порошенко сформулировал свою цель: сделать так, чтобы Украина «безвозвратно вышла из зоны тяготения» к России.

Он, конечно, выразился более цветасто: и миссию-де «поддерживает народ», и зона тяготения-де «смертельно опасная», и вместо России — «империя». Но содержательная часть проста: его цель — оторвать Украину от России.

Не то чтобы это было новостью. Целеполагание понятно еще с зимы 2013−14 годов. Новость только в том, что Порошенко стал формулировать это прямо. Цель — не благосостояние Украины. Цель — антироссийская Украина.

Для благосостояния и мира Украине нужно быть в контакте с Россией: экономическом, культурном, языковом. Если цель — антироссийскость, то придется пожертвовать и экономикой, и миром, и культурным естеством. Такова цена.

Важно, что за эту цену покупается только антироссийскость, больше ничего. Не будет никакого «членства в ЕС». Там никому не нужна Украина. Не будет никаких инвесторов и никакой сильной экономики. Кооперация была нужна только России, Европе нужна колония. Не будет независимого государства и сильной культуры. Культура не вырастет, если ее оторвать от источника, государство не станет независимым, обслуживая чужие интересы.

Но всё это не имеет значения, потому что задача у них одна — ту, которую сформулировал Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

После победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года западные политики поняли, что честным путем им Украину не получить. Власть можно было перехватить только в результате майдана, как оно уже случалось однажды в 2004 году.

«Оторвать Украину от России» — это цель западных политиков. На Украине им понадобились исполнители. Они были найдены в диапазоне от нацистов до олигархов. Контроль над медиасферой, плюс недостойное поведение Януковича, плюс отсутствие у России внятной политики помогло в нужный момент воспользоваться подходящим поводом и снести законно избранную власть почти без сопротивления.

Но даже западной колонией можно быть без русофобии. Однако майдан и его кураторы целенаправленно раздували агрессию. Отчасти потому, что таков дискурс нацистов. Не в меньшей степени — потому, что Украину забрали не для смены грабежа Януковича на грабеж Порошенко. Ее забрали для создания очага напряжения для России.

Большинство населения Украины и почти все майданные политики думают по-русски, но это не мешает им бороться с русским языком. Записанная в новых учебниках «история Украины» — ложь от начала до конца. Слова о том, что «путь Украины к Богу лежит не через Москву» — просто богохульство. Чествование бандеровцев — плевок на могилу собственных отцов и дедов. Разрыв экономических контактов с Россией — это спиливание сука, на котором висит страна. Можно было не начинать гражданскую войну, жители Донбасса не требовали ничего сверх того, что им принадлежит по праву: язык, история, экономика, — но целью был не мир, а война; протест стал поводом не для переговоров, а для атаки.

Все это знают, все это понимают, но всё это не играет никакой роли, потому что цель — не процветающая Украина, не независимая Украина, не спокойная Украина. Цель — агрессивная Украина как источник постоянной головной боли для России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Западу всё это нужно из своеобразно понимаемых геополитических соображений. Всем тем, кто зарабатывает на майдане, это нужно ради заработка. Есть только одна категория граждан, которой всё это не нужно. Она называется «остальные тридцать пять миллионов граждан Украины».

У Украины было всё для процветания: лучшее на континенте географическое положение, богатейшие ресурсы, образованное население. Зарабатывать на транзите, пить из двух источников, быть посредником и переводчиком — плохо ли?

Но мы живем не в то время, когда возможны идиллические сценарии. Равновесной гармонии быть не могло, вопрос был только в том, кто выиграет и где граница.

Инициативу отдали выходцам из ивано-франковских схронов, потому что какую «украинскую» инициативу могли предложить двадцать пять миллионов русских, «забытых» на Украине в суете распада СССР? А выходцы из схронов в силу унаследованной идеологии умеют только грабить, запрещать и прислуживать. Когда же нужно прислуживать методом запретов и грабежей, это в точности совпадает с их призванием.

Теперь экономика Украины на пороге дефолта. Инфраструктура — на пороге обрушения. Футбольные фанаты обещают «жечь мусоров». Квартплата выросла вчетверо. Порошенко отдыхает за полмиллиона долларов на Мальдивах. Бесплатная медицина отменена. Детей в школе собираются учить лживой истории на чужом языке. Гражданскую войну собираются продолжать. Мужчины бросают семьи, чтобы мыть туалеты в Польше. Женщины бросают семьи, чтобы выносить «утки» за итальянскими старушками. Вся территория западнее Киева — территория сплошной социальной катастрофы. Восточнее — не намного лучше. Таковы основные итоги евроатлантического выбора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Россия в должное время со всеми козырями на руках не сумела ничего сделать на Украине. Теперь все карты на руках у Запада, но у него нет цели делать для Украины что-то хорошее. Украина для них просто инструмент. Тридцати пяти миллионам граждан рассчитывать не на кого.

Порошенко заговорил прямо о своей цели (оторвать Украину от России) потому, что считает: почва уже подготовлена. О войне рассказывают четыре года. Четыре года Россию называют врагом. Четыре года на нее списывают свое воровство и остальные проблемы. Конечно, мало кто верит. Но ведь не сопротивляется вообще никто.

Вся активность майдана сводится к как можно более быстрому выкапыванию могилы для страны. Разрыв природной связи с собственной культурой и историей. Разворовывание. Неконтролируемая агрессия. Лживая картина мира. Антисоциальная политика с многомиллионной миграцией, проституцией и продажей почек.

Плохо? Значит, надо копать еще быстрее.