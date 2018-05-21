В Московском музее современного искусства на Петровке (ММСИ) открылась выставка «Генеральная репетиция», являющая собой более масштабное мероприятие, нежели тривиальное экспонирование предметов искусства. Это междисциплинарный проект, объединивший работы из коллекций фондов V-A-C (РФ), KADIST (Париж/Сан-Франциско) и произведения из собрания ММСИ. Выставка будет длится пять месяцев, разделенные на три акта с изменением экспозиции. Группу кураторов возглавил Франческо Манакорда — в прошлом директор Ливерпульской галереи «Тэйт». Организаторы ставили задачу привлечь на выставку тех, кто редко ходит в музеи, но чаще — в кино и театр. Поэтому в залах можно увидеть около 40 видеоработ, в том числе известных кинематографистов Харуна Фароки и Апичатпонга Вирасетакуна.

Mmoma.ru На выставке «Генеральная репетиция»

Mmoma.ru На выставке «Генеральная репетиция»

В основе «Генеральной репетиции» лежит смелый эксперимент, призванный сломать границы привычного восприятия современного искусства. 200 работ таких известных художников, как Альберто Джакометти, Амадео Модильяни, Энди Уорхол, Луиза Буржуа, Виктор Пивоваров, Владислав Мамышев-Монро представлены не как отдельные экспонаты, но как части тематических зон или формаций. Параллельно один из трех этажей здания отдан театрализованной инсталляции, в которой произведения искусства обретают новое прочтение. Пьеса Чехова «Чайка» разыгрывается посредством картин и прочих предметов, изначально не связанными с комедией русского классика. Например, писатель Тригорин, о котором известно, что он любит рыбачить, представлен летающими рыбами французского художника Филиппа Паррено. Чеховская стареющая актриса Аркадина описывается на «Генеральной репетиции» четырьмя произведениями искусства: портретом Модильяни «Девушка на фоне камина», что объясняется, по замыслу кураторов, театральными пробами, в другом случае — работой Алигьеро Боэтти «Костюм Анако», так как героиня пьесы постоянно говорила про наряды. Экспонаты для интерпретации «Чайки» заимствованы из залов, где остались пустые места, которые в следующих актах выставки будут восполнены.

Mmoma.ru На выставке «Генеральная репетиция»

«Генеральная репетиция» может быть сложна для обычного зрительского восприятия, не отягощенного пониманием концепций современного искусства. Для более качественного погружения в материал в ММСИ предлагают осмотр в компании арт-медиатора, задачей которого является не просто проведение экскурсии, но налаживание взаимодействия между посетителями и работами на выставке.

Среди тем (формаций) основного хранилища произведений искусства на «Генеральной репетиции» нет одной — «Политика», хотя экспонатов, которые связаны с этой проблематикой, вполне хватило бы на один зал. Присутствует много попыток осознания советского прошлого, предпринимаемых не только российскими деятелями искусств, но и представителями стран бывшего соцлагеря. В фильме Давида Мальковича иллюстрируется коллективная память переходного периода Хорватии от социализма к капитализму. Короткое действие, напоминающее амнезию у группы лиц, разыгрывается на фоне заброшенных зданий, где была в 1960-х — 1970-х годах Загребская международная ярмарка. В документальной работе Фила Коллинза «Марксизм сегодня» исследуются перемены в немецком обществе. Автор интервьюирует трех специально отобранных женщин, которые преподавали в ГДР марксистско-ленинскую философию. Получасовая беседа касается изменений в обществе после падения Берлинской стены. Действие сопровождается кадрами выступлений восточногерманских спортсменов и хроникой времен ГДР.

Mmoma.ru На выставке «Генеральная репетиция»

Российский художник Михаил Толмачев, живущий в Лейпциге, представил ряд фотогравюр под общим названием «Линия места». Кадры, выкупленные у информагентств и взятые из частных блогов, демонстрируют войну на Донбассе, снятую с разных сторон конфликта. С изображений удалены следы вмешательства артиллерии, и на снимках в итоге остается лишь пейзаж. Работа «Булыжник — орудие пролетариата» известного молодого российского художника Арсения Жиляева представляет собой красную пятиконечную звезду с застекленным верхом. В пяти отделениях находятся предметы, с помощью которых человечество совершало революции в разные периоды развития цивилизации — от примитивных орудий до гаджетов.

Немецкий кинорежиссер индийского происхождения Харун Фароки представлен на выставке документальным фильмом «Серьезные игры 3: Погружение» (2009). Картина рассказывает об исследовательском центре рядом с Сиэтлом. Местные ученые моделируют виртуальную реальность для ветеранов боевых действий на Ближнем Востоке. Показан сеанс, сродни психотерапевтическому, где бывший военный в специальных очках проходит задание, подобное тому, что он делал в Ираке. Эмоции бьют через край, что, по всей видимости, должно восстановить психику, травмированную войной.

Mmoma.ru На выставке «Генеральная репетиция»

Обладатель Каннской «Золотой пальмовой ветви» тайский кинорежиссер Апичатпонг Вирасетакун создал видеоработу «Дома с привидениями», состоящую из пересъемки нескольких эпизодов местного популярного телесериала «Искрящееся золото». Кинематографист задействовал 66 непрофессиональных актеров из 6 деревень, находящихся рядом с его домом. Мыльная опера становится невыносимо абсурдным зрелищем, и это перекрывает изначальную концепцию демонстрирования множественной реальности.

В рамках выставки постоянно будут проходить различные мероприятия: концерты, перформансы, ридинг-группы, беседы, лекции, а также кинопоказы. Бальный зал, где проводятся театрализованные представления, оформил художник Андреас Ангелиадакис, вдохновленный планом рассадки народного собрания в Древней Греции.