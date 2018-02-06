Сегодня, 21 мая, на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мост» — адаптации известного шведско-датского детектива Bron/Broen, заслужившего рейтинг IMDb 8.60.

PR-отдел телекомпании НТВ Мост афиша с анонсом

Это один из новых сериалов собственного производства компании НТВ, на протяжении последних двух лет расширяющей ассортимент передач, адресованных молодежи, в том числе отечественных сериалов. Эти многосерийные телефильмы имеют успех не только у российской, но и у зарубежной публики. О продажах сериалов за границу НТВ договаривается на международных медиарынках, крупнейшим из которых является MIP (Marché International des Programmes de Communication), проводимый компанией Reed Midem ежегодно в Мексике (MIPCancun), в Китае (MIPChina) и дважды в год — во французских Каннах (осенью — MIPCOM, весной — MIPTV).

Кинообозреватель ИА REGNUM во время проведения международного рынка телевизионного контента MIPTV встретился на стенде НТВ с генеральным продюсером компании Тимуром Вайнштейном, с приходом которого около двух лет назад в команду в компании начались перемены.

PR-отдел телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн

Мы работаем в двух этих направлениях. Вообще очень правильный вопрос. Телевидение — это международный бизнес, так что для развития, конечно, нужно охватывать зрителей не только той страны, в которой работаешь. Я очень давно работаю с международным рынком и, исходя из опыта, прекрасно понимаю, что может быть интересно публике во всем мире. Поэтому, когда мы обсуждаем новые проекты для канала, то на самой ранней стадии я стараюсь сразу понимать, будет ли он интересен международному зрителю. Есть сериалы, которые создаются только для российского, внутреннего потребления, ведь для выхода на международный рынок нужна оригинальная идея. Странно представлять иностранным партнерам для закупки банальный, пусть и по-своему замечательный проект (например вертикальный детектив, который, в принципе, в каждый стране есть свой). Мы такие сериалы даже особо не продвигаем за рубежом, хотя они у нас есть в каталоге. Для большого хита, настоящего блокбастера нужна оригинальная идея. Иногда ее можно продать в форме готового продукта — снятого сериала, а можно — как формат: сценарий, режиссерские разработки, творческие решения по визуализации и проч. Во втором случае зарубежные производители покупают права на создание своей национальной адаптации нашего сериала и переснимают его со своими актерами, с некоторыми сценарными изменениями. Это возможно, если в сериале есть крючок, способный зацепить зрителя в любой точке мира. Примером может послужить наш сериал «Шуберт».

Совершенно верно. «По ту сторону смерти» тоже продаем и как готовый продукт, и как формат. Мы, в свою очередь, когда приезжаем на рынок, смотрим другие сериалы и ищем истории, которые можем адаптировать под нашего зрителя.

Дело в том, что наш зритель давно не смотрит зарубежные сериалы по телевизору, за исключением мощных проектов типа «Шерлок» или Lost. Он предпочитает оригинальный продукт. Поэтому мы занимаемся собственным производством: достигая баланса между покупкой форматов и оригинальным контентом, создаваемом по своим сценариям.

Вообще, главное — хорошо реализовать идею. Придумать что-то интересное — это не ключевая задача, ведь хорошую задумку по дороге можно исказить, расплескать и в итоге плохо сделать. Нам, например, совершенно неважно, откуда пришла идея. И мы счастливы, если появляется возможность воплотить талантливый сценарий или адаптировать готовый сериал.

«Мост» — адаптация известного скандинавского сериала. Мы приобрели права на «Хорошую жену», которую сейчас снимаем. В прошлом году выходили «Бесстыдники». Это нормальный процесс: ты просто используешь классно написанную историю. И здорово, если понимаешь, как ее правильно адаптировать. Смысл покупки форматов в том, чтобы не переписывать всё. Нужно только добиться, чтобы зрители, которые не смотрели оригинальный сериал (а это 90%, а во многих случаях — 99% аудитории), не поняли, что это адаптация; чтобы у них не создалось это ощущение, что это не наше, чужое. По большому счету, всё равно, кто написал сценарий — американский драматург или российский. Если сериал нравится, если смотреть интересно — разницы нет. Так же и с телевизионными программами. Каждый сам адаптирует известный формат: так работают во всем мире, этим и живет рынок. Поэтому не надо относится к адаптациям негативно или снисходительно, как к чему-то вторичному.

PR-отдел телекомпании НТВ Стенд НТВ

Что касается своего оригинального контента, вы активно продвигаете за рубеж основанные на драматичных событиях нашей истории сериалы. Например «Хождение по мукам» и «А.Л.Ж.И.Р.». Понятно, что эти истории привлекают русскую публику, но насколько они интересны зарубежной?

Знаете, во всем мире любят смотреть исторические сериалы про большие страны, окунаться в большую историю. Сюжет «Хождения по мукам» обращен к событиям русской революции, а «А.Л.Ж.И.Р.» посвящен сталинским репрессиям: это известные события, о которых все знают. Поэтому во всем мире они вызывают большой интерес.

По крупным проектам мы разговариваем с международными дистрибьюторами, которые осуществляют мощное продвижение и достигают договоренностей со множеством телеканалов по всему миру. И они видят большой потенциал в наших сериалах.

Это очень важно. На самом деле, все основные сделки оговариваются при личных встречах. И сюда приходишь, как на обычный продуктовый рынок: у тебя большой список, что нужно купить, и в одном месте можешь не только достать всё, но и сравнить качество, цены: «Здесь вкусные помидоры, но пойду еще посмотрю — может, там вкуснее и дешевле». Выбор огромный, много участников. Мы приезжаем большой командой, у каждого в день проходит немыслимое количество встреч, и все мы ищем хороший продукт или предлагаем наш товар. В любом случае именно на MIPCOM и MIPTV совершаются основные и главные сделки.

Потом, здорово, что здесь можно заявлять о себе: проводить презентации, как мы делали в прошлом году. Очень важно показывать, с какими партнёрами работаешь. Многие игроки рынка, кстати, объединяются для совместного и более эффективного продвижения продуктов своей страны. Так было в свое время со скандинавскими странами, которые стали делать совместный павильон. Так было с Израилем и Турцией. В этом году очень активны китайцы и корейцы: они сделали замечательную презентацию, о которой многие говорят исключительно положительно.

Если у кого-то с российского рынка будет мощный прорыв за рубеж, это поможет всем игрокам. И будет не важно, кто именно прорвет. Главное, что придет мода на национальный продукт. Знаете, когда вышел «Великолепный век» из Турции, то сразу пошла мода на турецкие сериалы: начали скупать всё, даже на уровне сценариев. До этого была мода на израильские, скандинавские, латино-американские сериалы… На международном рынке уже знают, что российский продукт качественный, интересный, но должна возникнуть мода, а пока мы можем похвастаться только единичными случаями. К сожалению, громких продаж, о которых можно говорить как о прорывных, у российского продукта пока нет, но у меня сформировалось ощущение, что это должно произойти очень скоро. Мы очень надеемся, что прорыв произойдет и с нашей помощью. Хотя, повторюсь, не важно, кому удастся достигнуть признания. Людям всё равно — этот отличный сериал сделан на «НТВ», «России» или на «Первом канале». Им безразличен конкретный производитель, главное, что они скажут: «Смотри-ка, российский продукт какой хороший! Давайте еще посмотрим, что у них есть?» И всё, дальше —будет автоматически.

PR-отдел телекомпании НТВ Стенд НТВ

Рынки MIPCOM и MIPTV отлично организованы благодаря профессиональной компании Reed Midem. Для осуществления комфортной и эффективной работы не требуется никаких особых преференций. Всегда хочется найти самую простую дорогу, иногда — зайти через каких-то знакомых, а не со всеми в общем потоке, словом — как-то изловчиться. Тут это совершенно не нужно. Люди профессиональные, если ты тоже профессионально подходишь к делу — все работает отлично. Хорошо работать в чистом бизнесе.

Действительно, остросюжетные сериалы популярны, но не только сейчас — они всегда были и остаются в топе. Большой зритель любит острый сюжет, ему нужно испытывать яркие эмоции. Есть теория, что людям, живущим спокойной, размеренной жизнью, необходимы переживания, которые они находят у телеэкрана.

Совершенно верно. Поэтому слава богу, что большинство людей не существуют в остросюжетном мире, а живут спокойно, поэтому им хочется получать такие эмоции. При этом свои зрители есть у любовных мелодрам, семейных или молодежных комедий, зачем нам с ними соревноваться? У нас есть свой зритель, которого мы ценим. Другое дело, что остросюжетный сериал не значит — криминальный, про маньяков и ментов. Жанр гораздо шире, остросюжетными могут быть и комедии, и даже мелодрамы.

Все наши проекты мне близки и дороги, конечно, но из новых я бы порекомендовал посмотреть «Мост». Не только потому, что это адаптация, которая, как мы надеемся, смотрится как оригинальный продукт, но и потому, что очень любопытно, как она будет воспринята в нынешней политической ситуации. Вторая рекомендация — историческая драма о подвиге военно-духового оркестра в период распада СССР «Медное солнце» с Владимиром Машковым — выдающимся артистом, работы которого всегда интересны. И еще — сериал «Победители», действие которого происходит в Санкт-Петербурге 1895 года, с Никитой Памфиловым, Никитой Ефремовым и замечательными актрисами Анной Чиповской, Ириной Антоненко, Юлией Пересильд.