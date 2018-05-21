У меня в руках книга «Вооруженное восстание в Монголии в 1932 г.» российского и монгольского авторов С. Л. Кузьмина и Ж. Оюунчимэг. Книга затрагивает малоизвестную, драматическую и очень болезненную для монголов тему — историю. Историю восстания как обычных монголов, так и монголов-аристократов против той власти.

Обложка книги «Вооруженное восстание в Монголии в 1932 г.». С. Л. Кузьмина, Ж. Оюунчимэг

Непосредственной причиной восстания был «левый курс», проводившийся Монгольской Народно-революционной партией (МНРП) под влиянием ВКП (б) и Коминтерна. Восстание охватило четыре аймака северо-западной Монголии и продолжалось с апреля по ноябрь 1932 года. Руководителями восстания в основном выступали представители духовенства. Основную часть рядовых повстанцев составляли миряне, преимущественно простые араты, а также многочисленные представители МНРП и местной бюрократии. Специальное исследование показало, что это восстание соответствовало всем критериям гражданской войны. Предположения о том, что оно было инспирировано Японией или Панчен-ламой IX, не подтверждаются документами.

Что касается самой книги, то она — результат упорного труда авторов и их кропотливого исследования. Это чувствуется сразу.

Если не вспоминать прошлое, история вскоре превращается в пустую легенду или вообще забывается. Забытая история иногда опускается до уровня анекдота. Не последнюю роль в сохранении истории страны играют действия властей или же их бездействие. Например, в памяти современного населения Монголии об этой драматичной для малочисленного народа трагедии остался только один анекдот о том, как жители сомона и участники восстания привязывали танк на кожаный ремешок, а одна мудрая старушка посоветовала им поджечь танк с помощью топленого масла. Однако благодаря этому анекдоту сегодня ясно, какое оружие применяли стороны. Если у повстанцев оружие было примитивным, например, лук и стрелы, копья, кремнёвые ружья и в лучшем случае винтовки Бердана или, как тогда говорили монголы, — «бярдаан», то на стороне власти была бронетехника и даже аэропланы. Авторы опубликовали фотографии этих боевых машин, и читателям сразу становится понятно, насколько мощная техника была использована против народных повстанцев.

Танки, переданные в помощь СССР правительством Монголии, перед отправкой на фронт Великой Отечественной войны

Если честно, молодые и даже зрелые люди Монголии знают об этих событиях только по вышеупомянутому анекдоту. И это — настоящая трагедия. Хотел бы подчеркнуть, что эта книга стала бесценным подарком для народа Монголии и не только. Она дает людям возможность узнать об этих трагических событиях и ликвидировать белое пятно в знаниях истории своей страны.

Авторы исследовали использовали многочисленные исторические документы, привели множество фактов и источников. Книга написана ясным языком фактов того времени, события изложены в строгой исторической последовательности. Таким образом, их книга-исследование стала документальной, но это не мешает ей оставаться очень интересной и познавательной.

Ответственный редактор книги — доктор исторических наук, зав. сектором Монголии отдела Кореи и Монголии ИВ РАН В. В. Грайворонский подчеркнул, что сам факт возникновения открытых вооруженных антиправительственных выступлений, мятежей и восстания, организованных феодалами и ламами и поддержанных аратами-скотоводами в ряде аймаков Монгольской Народной Республики, по существу свидетельствовал о серьезном провале, крупном поражении внутренней политики «левацкого» руководства Монголии того времени. отмечу, что эта внутренняя политика была разработана при непосредственном участии Коминтерна и руководства СССР. Руководство Коминтерна и ВКП (б) основную вину за этот провал и временное поражение возложило на руководство МНРП, которое допустило «левацкие» ошибки в ходе реализации совместно разработанного политического курса, направленного на конфискацию имущества феодалов и экономическое ослабление ламства.

Авторы в первую очередь поставили цель — проанализировать ход и последствия восстания, методы борьбы, соотношение сил сторон. А также попытались выяснить причины этого восстания. В книге авторы подробно описали события того времени.

Кроме того, эта книга должна быть очень интересна для бурят и калмыков — народов монгольского происхождения, проживающих в РФ. У бурят сложилось неверное представление о том, что среди монгольских народов репрессиям подверглись лишь буряты, а халхасцев репрессии почти не задели, и они остались почти нетронутыми властями «красных». Именно эта книга и развеет данную иллюзию, и докажет, что в Монголии не только буряты были репрессированы. Репрессии коснулись всех слоев общества и всех монгольских народностей. Все прошли через эти муки. Повстанцы жестоко обращались с пленными, использовали древние монгольские методы казни, например вынимали сердце у живого человека для «туг тахих» — обычая «чествовать» или радовать сердцем боевое знамя. Представители власти тоже не церемонились. Например, отряд Улзийбата взял в плен 1500 повстанцев и казнил на месте 285 из них. В бою с ними было убито 615 повстанцев. Суд Завханского аймака взял в плен 600 человек, 242 из них были казнены. ГВО Хубсугульского аймака взяли в плен 2117 повстанцев, из них было казнено 260 человек.

Francisco Anzola Улан-Батор вечером

Хотя долгое время считалось, что восстание было инициировано Панчен-ламой IX, Японией и Китаем, но, по словам авторов, это не подтверждено. И. В. Сталин издал указ: «…ЦК и правительство МНРП должны объявить, что главари повстанцев являются агентами китайских и особенно японских империалистов, стремящихся лишить Монголию свободы и независимости, что они ввиду этого будут вести с ними непримиримую борьбу до полного уничтожения…» Эти ужасающие слова повлекли за собой не менее страшные последствия. Именно так начались репрессии — репрессии в Монгольской Народной Рреспублике (Их Хэлмэгдүүлэлт или «Великие репрессии») — массовые репрессии конца 30-х годов XX века, затронувшие всё население Монголии, включая высших руководителей МНРП и руководство МНРА, буддийское духовенство, интеллигенцию и зажиточных аратов. Проводились они параллельно с «Большим террором» в СССР, при участии советских органов НКВД и в соответствии с личными указаниями И. В. Сталина.

В этом восстании приняли участие почти 10 000 монголов, и до сих пор никто из них не реабилитирован. По всем признакам, по масштабу и количеству участников это было не просто восстание, а самая настоящая гражданская война. Авторам можно было смело назвать книгу «Гражданская война Монголии ХХ века». Восстали против правительства МНР наиболее населённые аймаки страны: Хубсугульский, Архангайский, Увэрхангайский, Завханский, Дербет, отчасти Алтайский и Южно-Гобийский аймаки. Сведения о потерях в разных источниках сильно различаются. Предполагается, что было убито до 8−10 тыс. человек, причем число убитых повстанцами во много раз меньше общего числа жертв восстания. Начавшаяся 11−12 апреля 1932 года гражданская война пришла, чтобы в течение нескольких лет собрать урожай из 40 тысяч жертв — монголов.

Книга Сергея Кузьмина и Жугдэрнамжилын Оюунчимэг стала бесценным историческим документом по истории Монголии, когда-либо опубликованным на русском языке. Каждый, кто чтит историю и считает себя частью своей Родины, кто готов восстанавливать и беречь память о своих предках, обязан прочитать эту книгу.