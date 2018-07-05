В Свердловской области создаются всё новые условия для детей. Создана Академия единоборств, действует Уральская футбольная академия. Строятся новые объекты. В 2017 году было возведено и реконструировано 77 спортивных сооружений. Консолидированные бюджетные расходы на развитие физической культуры и спорта достигли 11,4 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт. Беговая дорожка

За последние годы Свердловская область сделала, без преувеличения, рывок в создании инфраструктуры для гармоничного развития детей. Впрочем, обо всём по порядку.

Футбольная школа

4 мая в городе Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что для России важно оставить очень позитивное, большое наследие чемпионата мира по футболу. Это и сооружения, здания, инфраструктура, это логистика и детский спорт.

«Мы сегодня уже имели возможность об этом поговорить, нужно сделать толчок в развитии детского спорта. Так что впереди большая, но очень позитивная и интересная работа», — сказал глава государства.

Pixabay.com Мальчик гоняет мяч

Об этом же Владимир Путин говорил и 3 октября 2017 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Главной целью проведения крупных международных мероприятий он назвал формирование задела на будущее.

«Привлечение внимания людей, молодёжи прежде всего, к спорту, к здоровому образу жизни, эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры. Прошу доработать документ с учётом позитивного опыта программ наследия Универсиады в Казани в 2013 году и Игр в Сочи в 2014-м и утвердить на уровне правительства, при этом в обязательном порядке отразить меры развития футбола в России в целом, прежде всего для детей и юношества», — заявил президент России.

Отметим, ещё до этого важного заседания в Свердловской области была разработана программа использования спортивных объектов после чемпионата мира по футболу, матчи которого уже совсем скоро примет Екатеринбург. Все тренировочные площадки передадут в пользование горожанам и детским спортивным школам.

Уже известно, что стадион «Калининец» будет предоставлен в пользование футбольной школе «Урал», где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион «Исеть» передадут в пользование детским-юношеским спортивным школам «Буревестник» и «Локомотив», где сейчас занимаются 250 детей. Парк-стадион «Ермак» в режиме наследия будет передан детско-юношеской школе олимпийского резерва № 18. Стадион футбольной академии «Урал», который был открыт после реконструкции в июле 2015 года, сегодня принимает домашние матчи футбольного клуба «Урал», а после окончания соревнований станет площадкой для детских команд футбольного клуба «Урал» в структуре Уральской футбольной академии, где сейчас занимаются 200 воспитанников.

Игорь Полуэктов Юные футболисты

Планы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о передаче всех спортивных объектов Екатеринбурга после чемпионата мира по футболу в пользование детским юношеским спортивным школам получили поддержку президента России.

«Спортивная инфраструктура ЧМ, которая в том числе будет использоваться при развитии Уральской футбольной академии, позволит нам создать совершенно новые возможности для тех, кто желает посвятить свою жизнь футболу. ЧМ — один из лучших способов заразить наших ребят спортом, оторвать их от гаджетов. От чемпионата мы ждем сотен мальчишек и девчонок с мячом во дворах», — говорит губернатор.

Кстати, об Уральской футбольной академии. Государственное автономное учреждение Свердловской области с таким названием было создано в 2013 году. Это единственный в регионе многофункциональный спортивный комплекс, направленный на развитие футбола, по сути, спортивно-образовательный кластер. К площадкам, на которых ведутся занятия, относятся реконструированный стадион «Уралмаш», крытый футбольный манеж «Урал», два открытых футбольных поля (с натуральным и с искусственным покрытием).

А в 2015 году Евгений Куйвашев начал активно продвигать идею о создании детской футбольной академии с использованием объектов, построенных к чемпионату мира по футболу. Идею поддержал Владимир Путин. Академия включит в себя несколько спортивных объектов: крытый футбольный манеж, стадион, гостиницу-общежитие для проживания спортсменов, три футбольных поля, административное здание, плоскостные и спортивные сооружения для различных видов спорта. Также в планах — строительство спортивного интерната для детей.

SysMusDes Стадион «Уралмаш»

Не только про футбол

Внимание на Среднем Урале уделяется не только футболу. В рамках соглашения между правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), которое было заключено в сентябре 2016 года, в регионе будет построено не менее 20 крытых ледовых арен.

В 2018 году откроют шесть таких арен. Стоимость каждой — 350 млн рублей. Первая была введена в строй 12 марта в городе Реже. Площадка с искусственным льдом (60 на 30 метров) подходит для проведения тренировок, детских и взрослых соревнований городского, областного и федерального уровней по хоккею с шайбой и фигурному катанию.

14 марта Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Холдинга Андрей Козицын открыли уже вторую в этом году арену, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Она передана в пользование детско-юношеской спортивной школе №19 «Детский стадион».

Wild Child Ледовый дворец «Уралец» в Екатеринбурге

А в начале мая Евгений Куйвашев открыл первую на Урале академию единоборств. Это первый спортивный объект в Свердловской области, полностью ориентированный на развитие единоборств, и самый большой в стране. На шести этажах спортивного комплекса разместились секции по 12 направлениям. Создание на Среднем Урале такого центра вполне логично. В Свердловской области различными видами боевых искусств занимаются почти 23 тысячи человек.

«Сегодня мы все вместе открываем новую главу в истории спорта Свердловской области — мы делаем большой шаг навстречу нашей мечте: превратить Екатеринбург в столицу единоборств в России, в центр подготовки спортсменов международного класса», — сказал Евгений Куйвашев.

Высоко оценил это событие и прославленный боксёр Константин Цзю. Открытие в Екатеринбурге центра он назвал историческим событием. Директором нового спортивного центра был назначен Иван Штырков — российский самбист и боец смешанных единоборств, бронзовый призёр чемпионатов России по самбо, мастер спорта России. Также привлечены опытные тренеры. Можно не сомневаться в том, что коллективу академии удастся увлечь молодёжь идеологией спорта и здорового образа жизни, научить верить в себя и уважать других, вдохновить детей и подростков на созидательную деятельность.

Mil.ru Турнир по рукопашному бою в Екатеринбурге

Всестороннее развитие

Одним из главных открытий 2017 года стал Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Это первый в России региональный центр поддержки талантливой молодёжи, работающий по методике федерального центра «Сириус», открытого в Сочи при активной поддержке Владимира Путина. «Золотое сечение» учреждено правительством Свердловской области, а ответственным исполнителем является областной департамент молодёжной политики. Проект реализуется при поддержке научного и предпринимательского сообществ.

Здесь не только спорт, но ещё и искусство, естественные науки, а также научное и техническое творчество. В рамках образовательных смен, каждая из которых длится три недели, дети и подростки занимаются под руководством более 30 преподавателей, тренеров и тьюторов, среди которых ведущие педагоги спортивных и физико-математических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере живописи. При этом обучают здесь тому, чему в школе не научат. Для них это большой рывок.

Government.ru Юные творцы

Эксперты — представители уральских предприятий, не только курируют проекты ребят в рамках работы фонда, но и изначально формируют повестку смены. Как отмечает первый заместитель губернатора Алексей Орлов, присутствие экспертов-наставников решает одну из главных задач: сокращается время между появлением идеи и ее практической реализацией. Они будут вести проекты и дальше, помогая авторам развивать их, а затем внедрять на предприятие.

Также стоит отметить, что кроме проектной деятельности участники второй смены, которая прошла в марте-апреле, обсуждали стратегию развития Свердловской области и предлагали действенные решения. В правительстве региона не оставят их идеи и предложения без внимания.

Кроме того, по итогам образовательной смены молодые люди могут найти работу. Так, после второй смены между выпускниками «Золотого сечения» и IT-компаниями было подписано 10 отложенных трудовых контрактов. Из них три по направлению «блокчейн» заключены с компанией «Сапфир», пять по направлению «большие данные» — с компанией «Иридиум» и два по направлению «мультимедиа технологии» — с компанией ММВС «Мультимедиа Видеосистемы».

Pixabay.com Большие данные

Добавим, в августе 2017 года, на прошлой смене — первой в истории «Золотого сечения» — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что видит в участниках проекта кадровый резерв региона. В связи со всем вышеизложенным неудивительно, что от желающих попасть на образовательную смену отбоя нет. Во второй смене хотели участвовать порядка 500 талантливых юных свердловчан. Однако строгие, но справедливые эксперты отобрали лишь 200.

Отметим, у тех, кто не попал в первую и вторую смену, шанс ещё есть. В 2018 году пройдёт три смены, а к 2020-му их ожидается уже 12. «Мы выходим к 2020 году на круглогодичную работу», — говорит директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Тысячи талантливых детей и подростков будут ежегодно обучаться в «Золотом сечении». И получать навыки, которые очень пригодятся и в жизни, и в карьере. Также можно не сомневаться: эти ребята ещё покажут высокие результаты в спорте, творчестве и других направлениях и прославят Свердловскую область.