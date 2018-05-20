Итальянская газета La Stampa вышла со статьей, претендующей на определенную сенсационность: после Второй мировой войны Иосиф Сталин пытался наладить отношения между Советским Союзом и Ватиканом. Издание ссылается на доклад профессора Маттео Луиджи Наполитано из Университета Молизе, который он прочтет на конференции, посвященной связям между Россией и Святым престолом. Мероприятие организует Папский комитет по историческим наукам, оно пройдет в Ватикане с 22 по 23 мая. Изданию удалось получить доступ к докладу, подготовленному профессором истории христианства, послом Италии в Польше и секретарем Ассоциации Италия — СССР Амброзио Донини, который в переговорном процессе представлял Москву. Кстати, судя по всему, этот текст мог попасть в руки кардинала Аугусто Казароли, государственного секретаря папы Иоанна Павла II и основателя ватиканской Ostpolitic, направленной на диалог Святого престола со странами Восточного блока.

Иосиф Сталин

Осторожное прощупывание друг друга Ватиканом и СССР началось в 1952 году и оборвалось в марте 1953 года, когда при таинственных обстоятельствах Сталин скончался. Обсуждение происходило в резиденции Фальконе Лючиферо ди Априльяно, министра королевского дома при дворе итальянского короля Умберто II. При этом сам изгнанный к тому времени из страны монарх был в курсе переговоров. Об их ходе был также хорошо информирован архиепископ Генуи Джузеппе Сири, один из ближайших кардиналов папы Пия XII. Непосредственным переговорщиком от Святого престола выступал директор иезуитского журнала Civiltà Cattolica отец Джакомо Мартегани, дважды в месяц встречавшийся с папой. 13 февраля 1952 года в доме Лючиферо состоялась важная встреча между Донини и Мартегани. В какой-то момент профессор задал главный вопрос: если Святой престол принимает представителей США, то почему он никогда не высказывал подобной позиции по отношению к СССР?

Joachim Specht Папа Пий XII

За этим стоял намек на возможность открытия миссий в двух столицах. Однако Ватикан не спешил торопиться и попросил «не ставить телегу перед лошадью», вначале должны пройти собеседования, ведь отношения между Кремлем и Святым престолом были давно разрушены. По итогам собеседования отец Мартегани пишет отчет. В нем он указывает, что «профессор Донини ясно дал понять о возможности посредничества Церкви как в экономической, так и в идеологической и политической сферах», чтобы облегчить «потепление», а также «упомянул о возможном открытии официального дипломатического представительства СССР при Святом престоле». Сообщалось, что это «предложение не было отклонено представителем верховного понтифика» и было воспринято «приемлемым» при условии предоставления доказательств «готовности» советского правительства.

Как считает профессор Наполитано, «этот важный документ демонстрирует линию диалога, начатую Москвой, которая восходит задолго до Ostpolitik». Однако Сталин умер 5 марта 1953 года, проект скончался вместе с ним. Мы же со своей стороны хотели бы добавить следующее. Есть основания полагать, что это был далеко не первый случай попыток вождя наладить контакты с Ватиканом. Как писал известный исследователь ватиканской дипломатии Авро Манхэттен, настроенный, правда, резко критически к объекту своего исследования, летом 1942 года Сталин выходит на Святой престол. Он обещает, что религия и свобода Католической церкви в Польше будет скрупулезно соблюдаться, и дает папе гарантии, что «настоящая война не ведется ради расширения коммунизма или в целях территориальной экспансии» Советского Союза. По данным Манхэттена, Ватикан отверг предложения Кремля. Президент США Франклин Рузвельт настойчиво просит понтифика напрямую обратиться к Сталину, но Пий XII отказывается. Тогда Рузвельт выходит на советского лидера с тем, чтобы тот пошел навстречу папе «в связи с большим духовным влиянием Святого престола на территориях, освобожденных советскими войсками». Весной 1943, затем в мае — июле и августе 1944 года Сталин снова пытается начать переговоры с Ватиканом, предложив папе договориться о «скоординированных действиях между Москвой и Ватиканом в целях послевоенного решения нравственных и социальных проблем», чего Советский Союз «рассчитывает достичь демократическим и мирным путем».

Папа Павел VI

Однако Святой престол под предлогом преследования Кремлем поляков отверг и эти предложения. Впрочем, есть католические конспирологи, которые считают, что в 1942 году между Сталиным и Ватиканом всё же было заключено секретное соглашение, чему способствовал монсеньор Джованни Монтини, ставший впоследствие папой Павлом VI. 13 декабря 1937 года монсеньор был назначен секретарем государственного секретариата Ватикана, где работал под руководством кардинала Эудженио Пачелли — будущего папы Пия XII. Католические традиционалисты, неприязненно относящиеся к Монтини, ставят ему в вину то, что он «симпатизировал марксизму» и дружелюбно относился к коммунистическим партиям, поддерживал левое крыло христианских демократов. А в качестве самого главного «греха» Монтини приписывают то, что в 1942 году монсеньор мог заключить сделку с «большевистским Сталиным». Правда, доказательств этому практически не существует.

Следующий известный на сегодня тур вальса с Ватиканом начался только в августе 1962 года в монастыре Малых сестер бедняков на окраине французского города Мец, где прошла встреча между кардиналом Тиссераном, представляющим папу Иоанна XXIII, и епископом Никодимом (Ротовым) от РПЦ. Данная встреча имела серьезные последствия и для Святого престола, и для Московской патриархии в преддверии созванного в Риме Второго Ватиканского собора. Впрочем, это уже другая история. Но сколько их еще хранится в архивах иезуитов, которые прибрали к своим рукам документы о контактах Кремля с Ватиканом? Возможно, рано или поздно что-то выплывет на поверхность.