Что делают с врагом, углубившимся на вашу территорию? Окружают и уничтожают. Большая российская энциклопедия, «Окружение»:

Владимир Станулевич Руины Преображенской церкви в селе Шеговары, у которой в январе 1919 года американцы держали оборону

"Способами окружения являются: нанесение двух ударов по сходящимся направлениям… обход и последующая блокада населённых пунктов, занятых противником. Войска, осуществляющие окружение, создают сплошной внутренний и активно действующий внешний фронты окружения».

В январе 1919 года так готовилась операция 6-й армии РККА по окружению группировки интервентов в Шенкурске.

По плану штаба армии город с четырех сторон окружался трехкратно превосходящими силами красных. С юга наступала Вельская колонна Михаила Филипповского в 1300 бойцов с артиллерией, с востока — колонна Петра Солодухина в 800 бойцов с артиллерией, с запада — колонна Ивана Раудмеца в 600 бойцов с артиллерией. Какое направление должно быть самым сильным? Конечно, северное, у Шеговар, через которое противник мог получить подкрепления и выйти из окружения. Как ни странно, сюда поставили партизанский отряд Михаила Чухина из 100 крестьян без артиллерии. Еще и поставили задачи под силу полку. Согласно приказу №2 от 12 января 1919 года по 6-й армии, отряду надлежало прибыть в Смотроковскую волость, «поднять в этой волости восстание, произвести в тылу противника панику и захватить пути, по которым противник мог бы двинуть подкрепления из Березицкий (Двинской Березник), обратив особое внимание на выполнение последней задачи» (1). Чухин в теории должен был образовать «сплошной внутренний и активно действующий внешний фронты». Сил для выполнения приказа у него не было, и гарнизон Шенкурска вышел через Шеговары. Глупость или предательство? Или что-то еще?

Как Михаил Чухин выполнял приказ?

Чухин Михаил Кузьмич, родился в 1895 году в селе Литвиново Шенкурского уезда, скончался в 1920 году от тифа в Вологде. Командир 1-го Северодвинского (Шеговарского) партизанского отряда. Участник Первой мировой войны 1914−1918 гг., унтер-офицер, награжден Георгиевским крестом. В начале декабря 1918 года назначен командиром 1-го Северодвинского партизанского отряда, созданного из крестьян Шеговарской, Химаневской и Смотроковской волостей. Не слабее, чем другие командиры Северного фронта из унтеров.

Задача по захвату Шеговар. Историк Владимир Васев: «В количестве 102 человек он (отряд — прим. автора) в начале января на лошадях выехал из Чудиново на Двине. …Подошли к первой деревне… До Шеговар оставалось еще две деревни. Пока отдыхали двое суток по домам местных жителей… в деревне оказался местный житель Шеговар Гашев, проходивший службу в комендантской команде гарнизона села. …задержать — будут искать и обнаружат, отпустить — велика вероятность, что выдаст… Растаяли партизанские души — решили отпустить под честное слово. Оказалось, напрасно: когда отряд еще двигался к селу, в гарнизоне приготовились к его встрече. Только гости пошли в атаку, сразу же попали под пулеметный огонь. Понеся потери, отряд откатился в лес» (2).

Донесение красных: «В ночь на 24 января разведка … отряда произвела нападение на село Шеговары, где оказалось до 100 американцев. В происшедших схватках противник понес урон убитыми. Ввиду своей малочисленности наша разведка, забросав бомбами противника, оставила Шеговары» (3).

Интервенты: «Ночью 21 января несколько врагов, переодетых крестьянами, подошли к нашему часовому, стоявшему на посту около деревни, и зарубили его топорами, другого взяли в плен. Утром 23 января вражеское формирование около 200 человек появилось из леса и вошло в село незамеченным. К счастью, гарнизон быстро мобилизовался и, грамотно используя пулеметы и гранаты, быстро отразил атаку и восстановил контроль над позицией» (4).

В итоге Шеговары остались у американцев, попытки закрепиться в селе не было.

Задача поднять восстание. Генерал Айронсайд считал восстание в Шеговарах возможным: «Выйдя из комнаты, чтобы собраться в дорогу, я обнаружил, что всё это время на пороге, поперек входа, спали двое человек. Поскольку Писков никогда этого раньше не делал, я спросил, что заставило его так поступить. Он сказал, что недавно разговаривал с местными жителями, которые приняли его за новобранца. Писков не доверял им и был убежден, что они уже давно держат связь с большевистскими агентами. В ходе разговора они немало хвастались тем, что вскоре избавятся от всех иностранцев. По общему мнению, на Шенкурск готовилось большое наступление. Один крестьянин продемонстрировал Пискову две гранаты, украденные у американцев» (5). Но попытки Чухина поднять население в литературе не упоминаются: похоже, он их не делал.

Задача «произвести панику в тылу противника», чтобы побудить к уходу, выполнена. Яков Журавлев, командир взвода в Северодвинском отряде:

«…в 12 часов ночи пошли делать набег на Шеговары… сперва были посланы 4 человека снять часовых, часовых сняли удачно, одного взяли в плен и одного убили… Иные бежали к дому, я скомандовал, кидай в верхние окна условно, а в нижние стреляй, а мой задушевный товарищ Василий Иванович Колосов забрался на амбар с автоматом и лупить во второй этаж, а остальные товарищи раза по два выстрелили и пожалуй бежать, а я как взводный командир скомандовал, поддай жару, там холодно им, псам, выхватил из кармана гранату, хлоп об ладошку капсюлем, хлесь в окно, сам убежал к другому, присел, граната взорвалась, раму выстегнуло, под которой сидел, по голове рамой попало, и побежал от окна прочь, затылку больно, окошеливаться некогда, а мои товарищи действуют хорошо, продолжали стрельбу минут 15, но потом отошли, но первый взвод отошел раньше…» (6).

В итоге командующий интервентами на Двине и Ваге полковник Шарман в дневнике: «23 января. Атаки на Шеговары продолжались всю ночь… Тяжелые бои на юге, востоке и западе от Шенкурска. 24 января. В полдень пришло сообщение, что на юго-востоке и юго-западе Шенкурска враг начинает окружение… Поэтому отдал приказ об эвакуации Шенкурска с отступлением на Шеговары» (7). Историк Андрей Зобнин: «Сам факт беспрепятственной возможности выхода противника в тыл как нельзя лучше показал уязвимость шенкурского выступа и во многом повлиял на решение английского командования оставить Шенкурск» (8). Историк Владимир Васев: «Не выполнив главной задачи по захвату Шеговар, партизаны тем не менее произвели шум в глубоком тылу противника и способствовали принятию решения на отход интервентов из Шенкурска» (9).

Казалось бы, по правилам военного искусства, после выхода противника из укрепленного города последует его блокирование на лесной дороге и разгром — если задача его уничтожить? Ничего подобного!

Донесение красных: «Отряд Чухина владеет дорогой Шенкурск — Шеговары. Для верного успеха, для преграждения пути отступления противнику и овладения Шеговарами Чухину будет выслан резерв» (10). 5 рота 161-го стрелкового полка, якобы высланная на помощь Чухину, так и не проявилась, дороги отряд не перекрыл. Айронсайд: «Двигаться нужно было по зимнику, лежащему рядом с Николаевской, возможно, уже захваченной врагом… При сильном морозе, в кромешной тьме колонна упорно продвигалась вперед. Не было встречено ни одного вражеского дозора… к половине четвертого дня она миновала Шеговары…» (11). А засада на лесной дороге надолго бы остановила отступающих, потерявших к тому времени боеспособность: «…начали движение колонной по два, но уже вскоре не могли держать строй и отрешенно брели, спотыкаясь, падая, поднимаясь и снова падая в полном отупении, без желания помогать кому-то и желанием непрерывно двигаться вперед… парни побросали значительную часть снаряжения — ранцы, штыки и даже зимние шинели… после пересечения реки наша разрозненная, беспорядочно идущая колонна вновь погрузилась во мрак… В сумерках мы достигли села Шеговары…» (12). Нельзя сказать, что интервенты обманули партизан, двигаясь окольными тропами, — дорога через Одинцовскую была всем известна.

Как ни странно, не выполнивший боевых задачи «упустивший» врага Чухин сразу был повышен с командира отряда (роты) в комбаты 156-го стрелкового полка, в мае 1919 года — в начальники левобережной колонны Важского района, а в начале 1920 года — в командиры полка. Почему?

Наказывать Чухина было не за что, да и автор плана командарм Александр Самойло не получил взыскания. В 1937 году комиссара его армии Николая Кузьмина обвинили, помимо прочего, в «антисоветских действиях в районе Шенкурска и Шеговар» и расстреляли, а виновник беспрепятственного ухода интервентов к ответственности не привлекался. В безопасном 1956 году Самойло слукавит:

«Город, сильно укрепленный, был взят, но главная цель — уничтожение Шенкурского гарнизона и выход к устью Ваги — достигнута не была. В этом я, прежде всего, винил самого себя: недостаточно категорично эта цель была поставлена перед исполнителями, считавшими… с захватом города свою задачу выполненной, а дальнейшую — делом слабого отряда у Шеговар. Несостоятельным здесь оказалось и поведение Кузьмина и начальника оперативного отделения…» (13).

Командарм переводит ответственность с плана на его исполнение — иначе надо объяснять, почему главком РККА и РВС республики утвердили его план, по которому интервентов не получалось уничтожить.

Выход англичан и американцев из шенкурского мешка — не глупость и не предательство. Так, представляется, и было задумано красными штабами. Настоящей задачей отряда Чухина было пригласить интервентов на выход из Шенкурска — с чем он прекрасно справился.

Дело в том, что в декабре 1918 года правительство Ленина предложило США и Англии переговоры о мире, 12−16 января 1919 в неофициальном формате они прошли, 23 января Вильсон и Ллойд Джордж сделали радиобращение к участникам гражданской войны в России прекратить боевые действия и создать общую делегацию России на Парижскую конференцию о послевоенном устройстве мира. Уничтожение почти тысячи англичан и американцев в Шенкурске усилило бы в Англии и США сторонников войны, а победа Красной армии без такого кровопролития доказала бы невозможность вести дела с Россией в оружием в руках. Блокирование дороги у Шеговар могло превратить поражение интервентов в бойню — потому на блокирование не дали достаточных сил. Штабы играли «в темную», прямо сказать было невозможно, и прошли между Сциллой и Харибдой. 30 января на Парижской конференции прозвучало заявление, что «дальнейшее пребывание 12 тысяч американских, английских и французских войск не представляется целесообразным… и они подвергаются большой опасности быть уничтоженными большевиками. Положение войск в Архангельске очень серьезно также и для их правительств, по-видимому, бросивших войска на произвол судьбы, необходимо быстрое решение с целью спасти их…» (14). В марте 1919 года начался уход американцев с позиций, а затем с Севера России.

Большая Российская энциклопедия, «Окружение»: «В сражениях в древности и Средневековье предполагалось, что окружённому противнику следует оставлять небольшой путь для отступления, поощряя желание к бегству, вопреки стоянию насмерть».

И не только в древности и в Средневековье…

Примечания: