Футбольная сборная Японии готовится к ЧМ — 2018 в России. Команда эта год от года набирает силу и считается одной из самых техничных и боевых в Азии. А некоторые японские футболисты вышли на мировой уровень. Взять хотя бы запомнившегося болельщикам легионера из Японии Хонду, выступавшего за ЦСКА. Запомнился он не только своими выкрашенными «под блондина» волосами, но и красивыми финтами и голами.

Футбольный мяч

Но так было не всегда. Думаю, немногие знают, что в известном смысле сборная Страны восходящего солнца, как и вообще развитие футбола на Японских островах, обязаны советской школе этой игры. Об этом поведала одна из центральных газет Японии «Нихон кэйдзай».

Рыбакова Елена Кэйсукэ Хонда

Контакты двух сборных начались в 1960-х годах, когда, как отмечает автор статьи, «Япония играла с более классной советской командой и благодаря этому завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Мексике в 1968 году. С тех пор прошло 50 лет. «Хотелось бы, чтобы на российской земле, где Япония училась футболу, она продемонстрировала свое развитие», — говорит один из медалистов мексиканской Олимпиады. «СССР превосходил нас по всем параметрам: скорость, техника и прочее», — вспоминает защитник японской команды Хироси Катаяма, который провел свой первый матч со сборной СССР летом 1960 года, будучи студентом второго курса Университета Кэйо.

А до этого, как помнят болельщики со стажем, сборная СССР сенсационно выиграла Олимпиаду 1956 года в Мельбурне. Следуя своему принципу учиться у лучших, японская сборная отправилась в СССР на 50 дней перенимать мастерство советских футболистов. Как вспоминает Катаяма, японцев не обескуражило первое поражение от «Торпедо» со счетом 0:8. Наоборот, японцы были воодушевлены тем, что играли в настоящий европейский футбол. «Я был, будто во сне», — приводит газета вспоминание Катаямы.

Затем, на основе соглашения двух стран о спортивном сотрудничестве, в период до 1968 года японская сборная тренировалась в СССР около 40 раз. «У советской команды мы научились многому: тактике борьбы с европейскими командами, правильному тренировочному процессу», — говорит Катаяма. Далее «Нихон кэйдзай» напоминает, что на Токийской Олимпиаде японская сборная, в состав которой входил Катаяма, победила команду из Аргентины и вошла в восьмерку лучших команд мира. На Олимпиаде в Мексике японская сборная завоевала бронзовые медали, что привело к бешеной популярности команды в Японии.

WAKA77 Матч японской сборной. 2006

Не обошел бывший член японской сборной и вызвавший волнения и беспорядки в центре Москвы матч со сборной России в ходе отборочного цикла чемпионата мира, который проходил в Южной Корее и Японии в 2002 году. Тогда японские игроки неожиданно одержали победу над Россией. «Для меня это стало настоящим чудом», — отмечает Катаяма. Свои воспоминания ветеран заключат словами: «То, что наша команда будет бороться в России, которая так помогла нам, вызывает у меня потрясающие эмоции. Японская команда не является фаворитом, однако я надеюсь, что она сыграет в полную силу».

Kennosuke Yamaguchi Сборная Японии по футболу. 2008

«Сейчас японская сборная тренируется в австрийском Инсбруке. 13 июня она отправится в Казань, где будет находиться ее базовый лагерь. Под руководством боснийца Вахида Халилходжича в августе 2017 года Япония в шестой раз подряд завоевала путевку на чемпионат мира. Тем не менее в апреле этого года Японская федерация футбола отправила Халилходжича в отставку и назначила главным тренером Акира Нисино. В 1996 году во время Олимпиады в Атланте японская сборная под руководством Нисино одержала историческую победу над командой Бразилии. Тренер поставил перед собой цель вывести японскую сборную в плей-офф чемпионата мира», — сообщает «Нихон кэйдзай».

TAKA@P.P.R.S Акира Нисино

Прочитав перевод статьи в японской газете, наши болельщики отметились комментариями:

«Вот бы еще СССР Россию научил!»

и

«Если бы наша сегодняшняя российская футбольная сборная была бы так же нацелена на победу, а не свои гонорары, как футболисты СССР! Если бы сегодня наши были бы так же упорны и настойчивы, как футболисты СССР в 60-х!».

Что называется, не в бровь, а в глаз!