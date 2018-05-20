У любого широко мыслящего человека есть веские причины для того, чтобы осознать: Трамп своими резкими действиями лишь способствует сокращению глобальной власти США и создает почву для появления многополярного мира. Поначалу это кажется странным, если вслушиваться в пафосную и самоуверенную риторику президента Америки, однако последствия его шагов ведут именно к этому. Он успешно лишает США доверия на мировой арене, начиная от тотального неуважения к международному праву и заканчивая открытым грабежом своих же союзников.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Другой вопрос, как к этому относятся жители остальной планеты? И ответ на него, в общем-то, есть. Согласно опросу WINMR и Gallup, проведенному еще в 2013 году, естественно, до того, как Трамп стал президентом США, среди 66 тысяч человек в 68 странах мира, люди Земли именно в США видели главную угрозу миру на планете.

И это не удивительно, если учесть, что Соединенные Штаты имеют по меньшей мере 800 военных баз в более чем 80 зарубежных странах, военнослужащих примерно в 160 государствах и территориях, тратят более 40% военных расходов планеты, а также способны от 5 до 50 раз уничтожить мир 5500 стратегическими ядерными зарядами. И это приводит нас к двум опасным выводам. Во-первых, мир недоволен подобным положением вещей, и в первую очередь этому бросают вызов Россия и Китай. А, во-вторых, любые серьезные усилия Москвы и Пекина по пересмотру международного статус-кво в США воспринимаются как угроза интересам Америки.

Борис Ефимов. Вашингтонская голубка. 1953

Таким образом, вынужденный и по большей части спровоцированный самими США возврат Крыма, поддержка республик Донбасса, военная операция в Сирии и прочие суверенные шаги, продемонстрировали всему миру что влиянию США очерчены пределы. И прочертила их именно Москва. То же самое Пекин делает в экономической плоскости, а также вокруг событий в Южно-Китайском море и АТР.

Ранее США в зародыше уничтожали такие проблемы поддержкой тотального «военного превосходства», сохраняя для себя максимальную свободу действий. Однако теперь, на фоне самой масштабной в мире (по своим количественным показателям) модернизации Народно-освободительной армииКитая и наиболее прорывной (по своим качественным показателям) модернизации армии России, этот инструмент буксует почти всегда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Выступление Владимира Путина 1 марта и озвученный на днях приказ начать всестороннее внедрение новейших образцов космического, высокоточного, лазерного, электромагнитного и гиперзвукового оружия призваны еще раз этот факт подтвердить. Во многом именно это и выводит из себя привыкшую к старым правилам игры элиту США. При таком положении вещей лицам, принимающим решения в США, уже не удается диктовать единоличные условия или иметь подавляющее влияние на международную дискуссию. Приходится вести диалог, идти на компромиссы, торговаться, то есть делать всё то, от чего Соединенные Штаты за 28 лет тотального превосходства полностью отвыкли. Лишь одно не удивляет их в сложившейся ситуации, а именно то, что вновь, как и всегда, угрозой англосаксонскому доминированию стала именно Россия. Китай, как часть союзного дуумвирата, угрожает США в не меньшей степени, однако его опасность состоит в другом.

Целью американской внешней политики во все времена было поддержание и, при необходимости, установление правительств, предпочитающих частные инвестиции, иностранный капитал, производство на экспорт и право на получение прибыли. Истеблишменту США это было необходимо для того, чтобы, вскрывая страны подобным образом, легко отдавать их на съедение собственных корпораций. Экономика новой капиталистической страны полностью открывалась миру, и, хотя условия создаваемого «свободного рынка» в общем-то были равными, лишь у США было достаточно организационных, военных и финансовых возможностей этим воспользоваться в полной мере.

Обогатившись в период Второй мировой войны, США по ее окончании располагали 6,3% населения и половиной всего мирового богатства. А это означало, что «открытые» миру новые экономики в условиях глобализма и полного отсутствия барьеров попадали прямиком в руки американских инвесторов и корпораций. Конкурентов попросту не было, и американцы щедро отказывались от государственного управления экономикой тех стран, в которых установили свои режимы. На деле правила рынка были равны для всех, однако в действительности их стартовые условия в корне отличались.

Что может сделать один человек против вооруженной толпы? Как может конкурировать одиночный торговец с сетью супермаркетов? В состоянии ли местная сырьевая компания, крупная по внутренним меркам, остановить поглощение своей отрасли колоссальным транснациональным конгломератом? Нет, не может. С помощью ограничений со стороны государства пожалуй что и могла бы, но именно это и запрещают «демократические правила» рыночной «игры».

Идеальная для американских элит ситуация продолжалось до тех пор, пока не появился конкурент с сопоставимыми экономическими возможностями. И как только это произошло, США немедленно нарушили свои собственные правила и поспешили закрыть рынки от компаний из КНР. В мгновение ока американцы забыли о том, сколько раз вводили санкции против различных государств, которые поступали подобным образом…

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

В итоге, хотя Россия и Китай и работают в различных плоскостях, в совокупности они перекрывают все ключевые американские преимущества. А это означает, что мир получает весомую альтернативу — и в военной, и в дипломатической, и в геополитической, и в экономической плоскостях.

Наличие выбора запустило самый страшный для США процесс — демарши со стороны ранее послушных вассальных государств, заявивших о возможности альтернативного выбора.

Первая попытка выбить Россию из тандема Пекина и Москвы была предпринята США еще в 2012 году. До этого периода Кремлю удавалось скрывать масштабные восстановительные процессы под ширмой «разоренной региональной державы». После провала «Болотной площади» прикрытие слетело окончательно, и США неожиданно осознали, что доклады «оппозиции» не сходятся с реальностью чуть более чем совсем. В результате следующие два года ушли на полную переработку стратегических планов и окружение нашей страны комплексами ПРО до тех пор, пока первая волна ответно-встречного удара не будет перехвачена полностью.

В рамках этого процесса было запланировано еще одно масштабное продвижение НАТО на Восток (включение в альянс Украины, Грузии и ряда иных новых «друзей»). Параллельно предполагалось сохранение договора РСМД, выдворение Черноморского флота из Севастополя и разворачивание в Крыму кораблей НАТО, несущих ракеты средней и малой дальности. Далее состоялся Крым, повергший в шок всех западных аналитиков, и осознание того, что под прикрытием слабости в России проводились колоссальные восстановительные процессы. Затем последовал Донбасс, а спустя год — далекая Сирия.

Соловьев. Привычная поза. 1967

Сирия стала второй попыткой США сохранить свое единоличное доминирование, разрушив российско-китайский тандем. На этот раз удар наносился преимущественно по Китаю. Задача была проста — отрезать китайскую экономику от энергоресурсов Ближнего Востока.

Дело в том, что Вашингтон еще в середине XX века выделил периферию мирового капитализма — Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и богатый энергетическими ресурсами и, следовательно, стратегически важный Ближний Восток — в качестве мировой бензоколонки. То есть источника сырья для «развитых» капиталистических государств. Для себя, а вовсе не для Китая. Китаю же, как главной фабрике мира, для производства любого товара необходимо было определенное количество энергии, и пока западные партнеры ею делились, всё было достаточно хорошо. Однако ввиду «слоновьего» поведения политиков Вашингтона КНР достаточно быстро поняла, насколько шатки её позиции по обеспечению себя энергией, после чего приступила к масштабному поиску альтернатив. Большую часть из них Китай ожидаемо нашел в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В ответ те страны региона, которые уже контролировались Вашингтоном, брались США в ежовые рукавицы, а те, кто не подчинялся воле Белого дома, подвергались военному вторжению. В них либо проводились цветные революции, либо инициировались террористические элементы, под предлогом которых США и вторгались в ту или иную страну.

Вторая задача Сирии состояла в трубопроводе, направленном прямиком в южную и западную Европу. Его создание — это прицельный удар по экономике РФ, предусматривающий целью снижение уровня жизни, а затем и проведение цветных революций.

И, наконец, третья цель — это перенаправление «ручных» террористических армий из разрушенных ближневосточных государств в подбрюшье Китая и России — Уйгурский автономный округ и Среднюю Азию.

Приход Москвы в Дамаск изменил в этой концепции абсолютно всё.

И именно поэтому реакция США оказалась столь острой. Речь шла о крушении стратегического плана длиной порядка пятнадцати лет. Более того, увидев, что революция в Москве невозможна, Китай вскоре подписал соглашения, которые отказывался согласовывать более 10 лет — колоссальные газовые и нефтяные контракты, сделавшие окончательно бессмысленными все потуги США отрезать КНР от ресурсов БВ. Тандем России и Китая лишь упрочился.

Виктор Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья! 1954

Разрушить союз России и КНР привычными методами не получилось. И во многом по этой причине транснациональные элиты США, стоящие у руля Белого дома со времен Клинтона, утратили свои позиции, дав шанс победить на выборах кандидату от элит национальных. Теперь он пытается использовать третью и, возможно, последнюю попытку, дабы сохранить американское лидерство на однозначных позициях. Ее суть в одновременном давлении и на Китай, и на Россию.

Иначе говоря, ввиду стойкости нашей страны и провалов попыток выбить из тандема «слабое», по их мнению, «звено», США оказались вынуждены начать войну сразу на два фронта. Больше не трогать КНР, опасаясь ударить по собственному карману, они не в состоянии, и для нас это отличный стратегический шанс.

Китай теряет возможность и далее сидеть за русскими спинами, а рывок, который озвучил президент, действительно становится возможным в текущий период. При спаде западного давления, при полностью защищенной от нападения стране, при новом сроке российского лидера и высокой консолидации общества это не что иное, как исторический шанс.