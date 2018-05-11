В британском парламенте запланировали провести 5 июня дебаты о недавно принятых в Польше поправках в закон об Институте национальной памяти, которыми в частности вводится уголовная ответственность за публичные утверждения о том, что «польская нация или Республика Польша несет ответственность или совместную ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом». Организатором дискуссии выступил депутат-лейборист Алекс Собель, который направил также письмо на имя министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с просьбой отправить на слушания чиновников Форин-офиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Расплата

Запрос подписали 64 депутата, в основном представляющие оппозиционную Лейбористскую партию, а также по два представителя от Консервативной партии и Партии либеральных демократов и один от Шотландской национальной партии. «Я думаю, что британское правительство находится в более сильной позиции, чем, возможно, правительства других стран в вопросе оказания давления на Польшу, потому что в Европейском парламенте британские консерваторы входят в ту же группу, что и польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS)», — подчеркнул Собель, добавив, что члены британского правительства оказали ему в частном порядке поддержку в организации парламентских дебатов. Хотя итоги слушаний не являются юридически обязательными для исполнения, депутат надеется, что Лондон будет говорить о своей озабоченности делами в Польше в ходе намеченной встречи в формате «квадриги» польских и британских министров иностранных дел и обороны.

Цитата из х/ф «Ида». Реж. Павел Павликовский. 2013. Польша Осиротевшая монахиня

Польское агентство печати, комментируя инициативу, отмечает, что дискуссия в палате общин состоится после того, как группа британских депутатов «обвинила польское правительство в «переписывании истории» через оспаривание участия поляков в убийстве евреев во время Второй мировой войны». Однако почему поводом для столь сильных действий со стороны парламентариев из Великобритании стали поправки в закон об Институте национальной памяти? Ведь и до того в Польше успешно боролись со своими внутренними и внешними деятелями, которые напоминали, что поляки не всегда спасали евреев, а бывало, что и наоборот. Под огонь критики неоднократно попадали и попадают, например, американский историк польского происхождения Ян Гросс и польский историк Ян Грабовский, опубликовавшие в разные годы свидетельства о расправах в ходе Второй мировой войны в оккупированной нацистами Польше местного населения с евреями. И оба они утверждают, что жестокость по отношению к евреям не прекратилась в 1945 году.

Можно вспомнить, как сравнительно недавно, в 2016 году, известному польскому режиссеру Павлу Павликовскому государственная телекомпания TVP посвятила целую программу. Павликовский как раз получил «Оскара» за свой фильм «Ида», рассказывавший о судьбе готовящейся в монахини 18-летней послушницы, осиротевшей в период нацистской оккупации. В программе утверждалось, что лента не получила бы «Оскара», не представь события в оккупированной Польше с точки зрения «еврейских персонажей». По словам кинокритика Кшиштофа Клопотовского, «если бы этот фильм не вносил свой вклад в защиту евреев в польско-еврейском конфликте, то «Оскара» бы он не завоевал». В итоге с протестом пришлось выступить Гильдии польских кинорежиссеров, которые осудили травлю своего коллеги. Вряд ли поправки в закон что-то существенно изменят. Они больше выглядят занесенной над головой дубиной, которая, однако, не опустится.

Возможно, резкая реакция британских парламентариев связана с проблемами, которые переживает Лейбористская партия. Весной этого года в Великобритании прошла массированная информационная кампания против лидера лейбористов Джереми Корбина, которого обвинили в том, что ему так и не удалось побороть антисемитизм в родной партии. «Сегодня лидеры британского еврейства заявляют Корбину, что с нас хватит. Мы достаточно уже слышали о том, что он «выступает против антисемитизма», в то время как подавляющее большинство британских евреев и их обеспокоенность игнорируют как он сам, так и те, кого он возглавляет», — сообщалось в письме Совета представителей британских евреев и Совета еврейского лидерства. Также нельзя исключать, что дело в новом американском законе № 447. В Польше считают, что он может спровоцировать выплаты многомиллиардных компенсаций из польского бюджета еврейским организациям за имущество евреев, погибших в Холокосте.

Напомним, что, комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом закона № 447, польский публицист Станислав Михалкевич заявлял: «9 мая 2018 года Польша окончательно проиграла Вторую мировую войну». Действительно, среди польской элиты широко распространено мнение, что Польша проиграла Вторую мировую войну, а Советский Союз стал одним из победителей. Хотя были ведь и те поляки, которые освобождали Варшаву во время Второй мировой и штурмовали Берлин, и делали они это рука об руку с Красной армией. А победителей не судят. В отличие от тех, кто потерпел поражение. Поэтому если Варшава предпочитает считать себя «проигравшей», заплатить ей придется за всё.