Согласно информации, распространённой в рамках телевизионной передачи министерства обороны Армении «Зинуж», через несколько месяцев Ереван получит российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Тор-М2. Таким образом, Армения продолжает активно вооружаться самой современной техникой. Посмотрим, каким образом финансируется эта поставка и влияет ли она на баланс сил в регионе.

Mil.ru ЗРК «Тор-М2»

Раскрыто содержание одного из трёх контрактов в рамках нового российского военного кредита

Известно, что после реализации поставок по первому российскому льготному военному кредиту на сумму $200 млн Еревану был предложен второй кредит — на сумму $100 млн. Согласно словам заместителя министра обороны Артака Закаряна (на сегодняшний день уже экс-замминистра), уже на декабрь 2017 года были подписаны три контракта, общая сумма которых даже превышала $100 млн (часть закупок финансировалась за счёт армянского бюджета). Согласно заявлению замминистра, эти поставки должны будут укрепить систему противовоздушной обороны (ПВО) и передовые позиции.

Allocer ЗРК «Тор-М2»

Теперь вполне ясно, что один из трёх контрактов как раз подразумевает поставку ЗРК малой дальности «Тор-М2». Эта система имеет возможность одновременно обстреливать до четырех целей, располагающихся на высотах от 10 метров до 10 километров и на дальностях до 15 километров. Также отличительной особенностью этой модификации (а производится сейчас только она, при этом кредит предполагает поставки именно новой техники) является возможность ведения огня в движении (это сильно затрудняет уничтожение комплекса), а также увеличенное до 16 число зенитных управляемых ракет на одной пусковой установке. Установленный на гусеничное шасси «Тор» является одной из самых эффективных войсковых систем ПВО в мире, её основной задачей является прикрытие подразделений сухопутных войск в ходе боевых действий, оборона командных пунктов, ключевых объектов инфраструктуры и т.п. Система эффективно борется с вертолётами и самолётами противника, крылатыми, тактическими и противорадиолокационными ракетами, авиабомбами.

Поставки российского вооружения Армении стабилизируют ситуацию в Закавказье

Поставки «Тор-М2» очень сильно отразятся на возможностях азербайджанской армии в вопросе применения штурмовой авиации (как вертолётов Ми-35М и Ми-24, так и самолётов Су-25) в случае возобновления «горячей» фазы азербайджано-карабахского конфликта. Именно в категории войсковой ПВО у Армении и Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) имелись некоторые проблемы — на вооружении стоят устаревшие системы «Оса-АКМ» (хоть и модернизированные собственными силами) и «Куб». После поставки систем «Бук-М1−2» (в 2016 году) и «Тор-М2» (судя по всему, уже в 2018 году) эта ситуация изменится. Более того, Армения получает возможность создания достаточно эшелонированной системы ПВО, включающей в себя как системы большой дальности (С-300ПТ-1 и С-300ПС), так и современные ЗРК малой и средней дальности. Вкупе с закупками сотен переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» и «Верба» азербайджанские военно-воздушные силы, вооруженные достаточно современными штурмовыми вертолётами (Ми-35М), но устаревающими самолётами (штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 базовой модификации), всё менее способны сыграть реальную роль в случае возникновения полномасштабной войны в Карабахе. А без эффективного применения боевой авиации реализация блицкрига, являющегося фактически единственным реальным сценарием для военного решения проблемы со стороны Баку, становится практически нереализуемой задачей, особенно учитывая наличие глубоко эшелонированных линий фортификаций, построенных Армией обороны НКР за многие годы.

Mil.ru ЗРК «Тор-М2»

Поставка ЗРК малой дальности «Тор-М2», как и целый ряд поставок другой российской современной военной техники (начавшихся в 2016 году), стабилизирует ситуацию в азербайджано-карабахском конфликте за счёт выравнивания баланса сил, который начал нарушаться с начала 2010-х годов за счёт огромных финансовых затрат Баку на приобретение оружия в Израиле и России.

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