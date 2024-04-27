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Лидер правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за 40 дней до внеочередных выборов направился в Великобританию с трехдневным визитом. Весьма удивительна эта поездка для политика, чей плотный рабочий график полностью должен быть посвящен победе на предстоящих сложных выборах 24 июня. Наиболее корректно было бы это назвать сюрпризом. В чем же секрет, побудивший оставить пустыми площади в разгар избирательного процесса? Когда важен каждый час? Когда ставка идет на официальное получение привилегий, которых не суждено было обрести османским султанам?

Неужели экономический кризис? Всем известно, что Эрдогану очень нужны деньги, чтобы до выборов снизить валютный курс и процентную ставку. Рейтинги стамбульской фондовой биржи (снизились за месяц на более чем 10 тысяч пунктов), процентная ставка казначейства (16,14%), доллар (4,50 турецких лир), инфляция (11%), текущий дефицит (53 миллиарда долларов) — все кричит: кризис! Факт того, что в преддверии выборов голоса альянса Республиканской народной партии (РНП), «Хорошей партии», «Партии счастья» и Демократической партии, объединившихся для участия в парламентских выборах, а также находящегося в тюрьме кандидата в президенты от Демократической партии народов (ДПН) Селахаттина Демирташа, звучат громко, в большей степени определяется плачевным состоянием экономики.

Thomas Steiner Стамбульская фондовая биржа

В случае если ДПН преодолеет избирательный порог, 301 депутат в Великом Национальном Собрании Турции (ВНСТ) и поддержка младшего союзника ПСР — Партии националистического движения (ПНД) — для получения большего числа голосов, будет недостаточно. Иными словами, визит Эрдогана в Великобританию в очень важный период подготовки к выборам, идущий вразрез с девизом США и стран-членов Европейского союза о «невступлении в политические и дипломатические отношения со странами, до выборов в которых осталось менее 60 дней», представляет собой невосполнимое исключительное качество.

Если попытаться немного приоткрыть завесу тайны визита, нельзя не отметить особое отношение Великобритании к Эрдогану. Она была первой западной страной, открыто сообщившей о поддержке турецкого правительства после попытки переворота 15 июля 2016 года, в то время как реакция США и большинства стран ЕС была подозрительной и запоздалой. Несмотря на резкую критику турецкого президента со стороны Вашингтона и Брюсселя относительно действий, предпринятых ввиду введения режима чрезвычайного положения, связанного с нарушением основных прав — оказание давления, задержания, арест, пытки против людей, заподозренных в участии в перевороте — Лондон стал ближайшим союзником Анкары в этот период.

Даже в спокойные с точки зрения бюджета времена говорили о поступающем финансировании от англичан. Невозможно представить движение капитала с острова Мэн, Мальты, Панамы, Катара (поддержка им Турции снизилась за последний год ввиду изоляции во главе с Саудовской Аравией), Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Сингапура независимо от Великобритании. Предыдущий посол Великобритании в Турции Ричард Мур вразрез с установленной практикой оказывал всевозможную поддержку с экранов телевизоров и страниц социальных сетей, кроме разве что призыва к голосованию за ПСР.

Лондон

Великобритания в лице своего посла рискнула действовать вопреки высказыванию: дипломатия — это игра, в которую играют несколько месье, а в итоге выигрывает Англия. Во время своего трехдневного визита Эрдоган встретился с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй. Сделали совместную фотографию. Визит создаст для Эрдогана благоприятный политический климат среди бывших британских колоний и в Содружестве наций. Уж понятно, что значит встреча, назначенная Эрдогану накануне выборов, британским правительством и королевской семьей, «стране традиций и правил». Со временем станет ясно, удалось ли договориться по обсуждаемым на встрече вопросам относительно Кипра, юго-востока, оборонной промышленности, курдского вопроса и сирийского кризиса.

Мэй приняла Эрдогана во вторник, 15 мая, на Даунинг-стрит, 10, несмотря на критику, которая бросает тень на предстоящие 24 июня в Турции выборы. Неужели премьер закрыла глаза на все возражения ради того, чтобы в последний раз поддержать созданный с вождем альянс в Турции? Последним ходом Великобритании стала публичная поддержка Эрдогана на выборах, которые сформируют будущее Турции. Англичане уже не смогут изменить такое восприятие. Подобная позиция приведет к тому, что они столкнутся с различными последствиями на разных фронтах. К тому же, визит турецкого президента вызвал шквал резкой критики со стороны английской оппозиции, а также в газетах и на телевидении.

Газета Financial Times обратила внимание общественности на факт содержания под стражей на протяжении 18 месяцев Демирташа, кандидата в президенты от ДПН, десятки депутатов которой находятся в тюрьмах. Демирташ из заключения будет проводить предвыборную кампанию. Возросли возражения относительно визита Эрдогана и в кабинете британского премьера. Министр окружающей среды Майкл Гоув заявил о необходимости возвращения Турции к демократии. Он отметил, что «ЕС необходимо самым очевидным образом, вслух опротестовать искоренение основных демократических свобод в Турции». Лидер партии «зеленых» Кэролайн Лукас прокомментировала: «Это показывает насколько возросло желание правительства Великобритании сблизиться с репрессивными лидерами со всего мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет. Турция

BBC Türkçe сообщает, что в то время как СМИ, правозащитные организации и турецкие эмигранты призывали Великобританию осудить аресты журналистов, оппозиционных политиков и политических активистов, Лондон намеревается показать Турции, члену НАТО, между прочим, что та станет близким союзником британцев после Brexit. А также, что Великобритания поставила ставку на удержание Эрдоганом своих позиций во время попытки государственного переворота 15 июля. Радиостанция подчеркивает, что Лондон стал первым, кто направил своего министра для переговоров с турецким президентом сразу после незабываемой попытки переворота в Анкаре.

Визит был спланирован задолго до того, как Эрдоган перенес выборы на 24 июня. И существует риск использования этого визита в предвыборной кампании. В противовес тому в Германии и Нидерландах, где проживает турецкое население, очень многим турецким политикам было запрещено проводить предвыборную кампанию. Эрдоган в прошлом году победил на референдуме, являющимся частью перехода от парламентской системы к суперпрезидентской, наделяющим следующего президента невиданными полномочиями». Но в Европе ряд стран не дали ему и его агитаторам вести кампанию в поддержку их идей.

Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп

Британская газета The Guardian написала, что лидер либеральных демократов Винс Кейбл осудил визит Эрдогана. Издание процитировало Кейбла: «Англия известна сильной и славной историей в области демократии и прав человека, однако наша репутация на мировой арене подвергается эрозии ввиду привлечения нашим консервативным правительством таких мировых лидеров, как Эрдоган и президент США Дональд Трамп. Разрешившие государственный визит и встречу с королевой Мэй и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон расстилают красную дорожку перед человеком, не признающим права человека и ответственным за давление и насилие, находящимся на критическом уровне».

В сообщении The Times относительно визита турецкого лидера отмечается, что «заставивший замолчать прессу Эрдоган бросил в тюрьмы десятки тысяч оппозиционеров». И подчеркивается, что «некоторые европейские государства выступили с жесткой критикой соблюдения прав человека в Турции, когда ситуация усугубилась, в особенности после попытки переворота 15 июля». Отметив, что трехдневный визит был нацелен, в особенности, на вопросы в сфере торговли, ведущая британская газета указала, что в то же время Эрдоган встретился с королевой. Эта встреча будет использована сторонниками президента Турции в целях восстановления его имиджа и повышения его легитимности в своей стране.