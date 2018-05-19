На горизонте, то есть на экране, появился мультик, который должен нравится почти всем: от «хипстерских» дизайнеров (из тех, кто приезжает в кинотеатр на скейте с тюнингом и татуировками) до серьёзных ценителей анимации с дипломами в очках, разумеется, и дачных собаководов с питомцами. Сюжет фильма несколько выморочен, и о нём пару слов позже, а пока о том, ради чего уж точно стоит сходить на фильм — изобразительного решения. Перед нами весёлая, но предельно стильная картинка. Есть тут и пародии на Хокусая (разумеется, там в узких лодочках на гребнях волны собаки), и что-то похожее на манга, и, великолепная игра с поп-артом, коллажами, смешением самых разных фактур и изобразительных решений. Заметно, что создатели проштудировали японскую живопись и дизайн. Пиршество для ценителей красивостей и красоты даже. В этом смысле фильм сложно переоценить. Пусть это не «ручная анимация», а несколько механизированная с обилием кукол, компьютеров, видео, наложений разных разностей анимационных. Но всё мило игрушечное, всё «хочется потрогать», возможно, так бывало с вами в магазинах моделек автомобилей или игрушечных железных дорог, или ювелирных украшений. Ощущение миниатюры, драгоценности, кукольности (в хорошем смысле) часто присутствует в фильме. Думается, что создатели сознательно играли с этим… Созданный мир фильма и правда крайне привлекателен, не смотря на то, что он живописует якобы «ужасы свалок».

Цитата из м/ф «Остров собак». Реж. Уэс Андерсон. 2018. США Вместе с собаками

Всё-таки это прекрасно. Даже ради пары сцен вроде изготовления отравленных суши или занятий школьного драмкружка — стоит сходить. Не говоря уже о том, что фильм представляет собой прекрасный образец ритмов, монтажа, музыкального сопровождения. В музыке это традиционные барабаны, шумы, электроника, то есть и с этой стороны вы получите огромное удовольствие. И всё-таки сюжет. После знаменитых комиксов (графического романа) о холокосте (где фигурируют мышки и кошки) уже никто не считает, что нельзя рассказывать о самых страшных вещах с помощью животных. Да и «скотный двор» никто не отменял. Итак, перед нами условная Япония (японист бы написал десятки ехидных или комплементарных комментариев о том, насколько это действительно японский мир), которая живёт где-то на грани антиутопии. Здесь вам и дроны, и камеры слежения, тоталитарное государство прямо, роботы-полицейские, коррумпированные правители. Всё это есть на самом деле уже в наши дни, но заметим, что при этом в эстетики фильма это окрашено почти «стимпанковскими» обертонами. То есть, если это пишущая машинка, то подчёркнуто старая и стильная, если камера слежения, то из какой-то древности с бронзовыми болтиками. О будущем модно делать с интонациями ретро. Ретрофутуризм.

Цитата из м/ф «Остров собак». Реж. Уэс Андерсон. 2018. США Объятия

Собаки, разумеется, очеловечены. Кто под ними подразумеваются? Иммигранты? Отверженные, униженные и оскорблённые самого японского общества? Вечные маргиналы? «Хорошие люди» как таковые? Среди собак находятся и свои аристократы и свои деревенщины. Разумеется, будут тут и шутки про «родословную» и своя «любовная линия». Но самая главная тема — восстания рабов (от крестьянских, медных, соленых бунтов и красного октября до Спартака) — всегда интересно. Как живут «отверженные», как эти люди (зачёркнуто) собаки борются за права свои гражданские. Забавно, что в картине есть и даже отсылка к «американской демократии» и «бархатным революциям», причём в почти положительном ключе. Как бы наши «оппозиционеры» не увидели в этом мультике руководства к действию. Собаки. Кроме того, обшучивается даже и сама «журналистика» с теориями заговора, короче говоря, вполне себе критический взгляд на современный мир. Одну из ключевых ролей в сюжете играет хакер (вот уж точно герой нашего времени)…

Цитата из м/ф «Остров собак». Реж. Уэс Андерсон. 2018. США Стрельба из рогатки

Фильм сделан из «глав», где рассказываются разные части истории. Одна из главных историй — это история родственника мэра, который отправляется на мусорный остров «отверженных», чтобы найти собаку, которую когда-то любил. Ну и параллельно ещё развивается несколько историй из собачей жизни. Иногда довольно драматичных, вроде собак-каннибалов, которые были вынуждены съесть одного сородича, чтобы стая спаслась от голода… Как тут не уронить скупую слезу?

Что может быть милее чихающих собачек? Или, например, сцены, где перед нами одна собака моет другую, которая от этого превращается из чёрного кобеля в белого, опровергая пословицу, что чёрного кобеля не отмоешь добела. Периодически перед нами в домике «кукольного театра» разыгрываются крайне изысканные мизансцены, почти балет. Создатели фильма обладают стилем, талантом, тактом, ритмом. Это большое настоящее кино. Интересен и сам мир, который довольно типичен при этом. Передо мной в зале сидела маленькая девочка с мамой и прашивала: «А они плохие? А они хорошие?» Хотя понять, кто плохой, а кто хороший в таких мультиках не очень сложно. Плохие «власти», предположительно японская военщина, так сказать, императорщина, премьер-министрщина, японская аракчеевщина. Хорошие: «бродячие собаки», «сексуальные болонки-кокетки», «бравые дворовые хулиганы с доброй душой», «американские студентки», которые прививают ценности демократии… В целом вообще «собаки» лучше «людей». «Бедные свободные» лучше «богатых винтиков коррумпированный системы». Кто бы спорил…

Цитата из м/ф «Остров собак». Реж. Уэс Андерсон. 2018. США У моря

Подобные фильмы на самом деле довольно плоские, несмотря на изобретательный юмор и прихотливые повороты сюжетов. Они и не могут быть другими. Это всё-таки развлекательная анимация, которая не лишена некоторых попыток острой социальной сатиры, но в целом это всё должно находиться в зоне «безопасных» творческих решений. То есть здесь и «любовная линия», и умеренная «критика власти», ну и всё как должно быть. Но глубокого переживания, диссонанса, шрамика на сердечной мышце фильм не оставит, зато мило и с щенячьим восторгом проведёте время. Кстати, это не преувеличение, что механические собаки-роботы в Японии действительно существуют. Можно даже в этом кино найти нотки осуждения технологического отчуждения в мире роботов и технологий. Другое дело, когда живой щенок лижет вам нос. Вообще снимать такие фильмы про «собак» довольно очевидный и выверенный маркетинговый ход. Собак все любят. Людей гораздо реже.