Москва, 13 августа, 2015, 23:13 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» осуществляет перевозки грузов в сообщении с Латвией в плановом режиме, в соответствии заявками грузоотправителей, согласованными латвийской стороной. Никаких ограничений для осуществления железнодорожных поставок грузов в Латвию нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 августа, в компании.

kuzrab.ru Транзит угля.

«В настоящее время ведутся традиционные для летнего периода плановые работы по ремонту инфраструктуры на Октябрьской железной дороге, однако они не могут быть критичными для транзитных перевозок грузов, в том числе угля, в страны Прибалтики», — разъяснили в «РЖД».

Напомним, что накануне министр сообщения Латвии Анрий Матисс и председатель правления Рижского свободного порта и вице-мэр Риги Андрис Америкс получили неофициальную информацию о возможной приостановке транзита российских угля и минеральных удобрений через Рижский порт.

Позже портал Delfi сообщил о том, что латвийская железнодорожная госкомпания Latvijas dzelzceļš («Латвийская железная дорога») получила официальное заявление о том, что в связи с плохим состоянием железнодорожных путей, соединяющих Латвию и Россию, российская сторона в течение двух последующих месяцев будет проводить ремонтные работы, и в это время пропускная способность в этом направлении будет очень низкой.

Из-за остановки транзита российского угля латвийская экономика рискует ежегодными потерями в 130−140 млн евро, так как каждый миллион тонн переваленного через Ригу угля приносит латвийской экономике примерно 10 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты в транзитной отрасли выразили мнение, что решение о прекращении транзита, скорее всего, могло бы быть связано с арестом и увольнением с должности председателя правления Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса, являвшегося активным противником проекта Rail Baltica, нацеленного на интеграцию Латвии в общеевропейскую железнодорожную сеть.

Магонис неоднократно заявлял, что переход с колеи российского стандарта (1520 мм) на евростандарт (1435 мм) — проект сугубо политический, и не несет Латвии прямых экономических выгод. Результатом его станет лишь ухудшение отношений с Россией, включая резкое падение транзита, который сегодня кормит Латвию. Перспективу для «Латвийских железных дорог» экс-глава видел в сотрудничестве с «Российскими железными дорогами», в развитии и модернизации ж/д сообщения с Россией.