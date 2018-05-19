Через неделю, 26 мая, в Киеве пройдет один из двух важнейших матчей мирового футбольного сезона — финал Лиги чемпионов. Подготовка к игре проходит в атмосфере небывалых скандалов. Под угрозой не только заполняемость трибун (хотя пустые места на финале Лиги чемпионов — это нонсенс), но и само проведение встречи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

В пятницу, 18 мая, испанские и английские СМИ сообщили о массовых отказах болельщиков «Реала» и «Ливерпуля» от забронированных билетов на финал. Их не устраивают цена перелета (из Испании от 800, из Англии от 2000 евро) и стоимость гостиниц (тоже более 1000 евро). «Реал» уже начал предлагать сданную бронь болельщикам из резервного списка, но отказываются и они. Все может кончиться пустыми местами на гостевых секторах. А ведь речь идет о главном матче года, а для «Ливерпуля» — о главном матче десятилетия.

При самом критичном сценарии англичане и испанцы вообще не доберутся до Киева. Украинские авиадиспетчеры, сотрудники компании «Укравиарух», рассматривают возможность начала забастовки в день финала. Их не устраивают низкие зарплаты, многомиллионные растраты руководства и полное отсутствие реакции со стороны министерства инфраструктуры. Если забастовка начнется в день игры (а для привлечения максимального внимания к своей проблеме именно так им и следует поступить), ни один самолет над Украиной не пролетит.

Болельщиков теоретически можно было бы пересадить на поезда, но и на этом виде транспорта ситуация схожа. Машинисты украинских депо уже начали «итальянскую забастовку», с каждым днем число участников увеличивается. Претензии примерно те же — низкие зарплаты, устаревшая техника, воровство назначенного правительством руководства, отсутствие ответственности за это воровство.

Заполняемости остальной, «украинской» части стадиона «Олимпийский» тоже никто не гарантирует. Билеты, что неудивительно для Киева, достались спекулянтам, и теперь они пытаются перепродавать их за 50 тыс. гривен за штуку, то есть за шесть средних месячных зарплат. Проплешины на «Олимпийском» могут достичь серьезных масштабов.

Santerolo Стадион «Олимпийский» в Киеве

Под тем же лозунгом — «футбол не для людей» — готовится к финалу Лиги чемпионов и администрация города Киева. Центр столицы будет зачищаться, улицы перекроют, на центральные улицы будут пропускать только обладателей билетов на финал или паспортов с правильной пропиской.

Все эти трудности — прямое следствие особенностей украинского государства в его майданной модификации. Спекулянты и мошенники есть в любой стране мира. Но не в любой стране мира 100% бизнеса находится в серой зоне, а государство умеет «решать вопросы», но не умеет настраивать систему.

Сотрудников «Укравиаруха» и машинистов порядком достала болтовня президента Порошенко и министра инфраструктуры Омеляна о «гиперлупах» и прочих «прорывах». Они-то знают, до какой степени изношена инфраструктура. Они помнят, какая у них зарплата. Они видят, что 90% денег (взятых в кредит) тратятся на пиар и «распилы». Пора нанести ответный удар по кружку олигархов, именуемому «правительство Украины», как это уже сделали на криворожском «АрселорМиттал».

Фантастически высокие цены на авиабилеты объясняются монополизмом на рынке. А монополизм объясняется тем, что полеты в город Киев никому не нужны. «Туристический поток» в город Киев следовало бы называть туристическим ручейком. Как следствие, в Киеве очень мало гостиниц. А те, что есть, решили, что финал Лиги чемпионов должен «отбить» им весь год. Цены на 25−27 мая превышают обычные в 100 (сто) раз.

Опытные бизнесмены и при высоком спросе не будут повышать цену даже в десять раз, ведь вместо десяти человек может не приехать вообще никто. Но, чтобы это понимать, нужен опыт работы на реальном рынке, а не только опыт бесконечных «распилов» и «договорняков».

Багаж

При этом государство имеет не только право, но даже обязанность регулировать этот вопрос вручную, если бизнес не справляется сам. Это касается как гостиниц, для которых можно было установить максимальные цены на конкретные дни, так и билетов на самолеты — можно было заблаговременно вступить в переговоры с авиакомпаниями.

Но для этого надо уметь работать, а не только пилить и делить. Для этого надо понимать, каким имиджевым ударом станут пустые места на финале Лиги чемпионов. Но чтобы этим интересоваться, нужно зависеть от реального спроса реальных людей. А украинские олигархи от него не зависят. Единственное, от чего они зависят — это от своей доли в государственном пироге.

Весь этот малороссийский псевдобизнес щедро усыпан пиаром со стороны основных олигархов. В апреле Порошенко публично обещал поселить у себя дома нескольких болельщиков. Это заявление транслировали все майданные СМИ. О развитии событий они почему-то ничего не сообщают.

«Чудесная» организация главного матча года добавит новых красок в нынешний имидж Украины в футбольной среде, хотя этот образ и так весьма ярок. Украина славится тем, что ее ультрас — нацисты, с которыми не борется их собственное государство, а некоторые из ее футболистов (вроде Романа Зозули) — сочувствующие этим нацистам (испанские болельщики в итоге успешно выдавили Зозулю из клуба).

Gazprom.ru Футбол

Всего шесть лет назад Украина (вместе с Польшей) проводила чемпионат Европы по футболу. Право на проведение было получено при Ющенко, шел чемпионат уже при Януковиче. Тогда тоже хватало помарок, но все хвалили граждан Украины за старательность. И не было ни отказов от билетов, ни гостиниц и самолетов за тысячу евро, ни тройных перекрытий, ни открытых нацистов на трибунах, ни угрозы двойной забастовки. Как недавно все это было, и как многое успело измениться.

Получив право на проведение финала Лиги чемпионов, лидеры майдана вообразили, что это будет тусовка high-класс — сверхдорогие билеты, селфи со звездами и пр., и все это у них дома — а все остальное «быдло», всякие там киевляне, постоит в это время где-нибудь с той стороны оцепления и не будет мешать.

Вместо этого псевдолюкса они получат скандал на ровном месте. С недовольными болельщиками обеих команд, недовольными жителями столицы, с угрозами от авиадиспетчеров и машинистов, с тысячами пустых кресел на главной игре года, с недоумением сотен комментаторов и сотен миллионов телезрителей. И с тяжелым недовольством футбольных менеджеров континента, которые до самого финального свистка будут молиться, чтобы все это благополучно закончилось, и клясться, что больше ни при каких обстоятельствах не доверят Украине никогда и ничего проводить.