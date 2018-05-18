Белоруссия, 9 июня, 2009, 18:22 — ИА Регнум. Последний транш двухмиллиардного российского кредита Белоруссии размером в $500 млн может быть выдан из средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС . Об этом заявил 9 июня в Москве министр финансов РФ Алексей Кудрин .

По словам Кудрина, в вопросе о кредитовании Белоруссии "рассматриваются все варианты", в том числе и выделение средств из антикризисного фонда ЕврАзЭС, сообщает "Коммерсантъ". Однако фонд, решение о создании которого было принято ещё в феврале нынешнего года, будет сформирован не ранее, чем через два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM Новости, 4 февраля 2009 года на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС было принято решение о создании специального антикризисного фонда размером $10 млрд., 7,5 млрд. из которых должна внести Россия. При этом президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко заявили, что средства фонда предназначены на случай возникновения сложных ситуаций, в частности, таких, когда необходимо осуществление срочных социальных выплат.

Напомним, 28 мая министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что он сомневается в платежеспособности Белоруссии, и что решение по поводу выделения Минску последнего транша российского кредита будет принято после того, как Минск начнёт проводить политику по обеспечению экономической устойчивости Белоруссии. Кудрин также сообщил о предложении России выдать кредит Белоруссии рублями, и что Минск от этого отказался.