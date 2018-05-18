Возможные темы переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью ИА REGNUM прокомментировал эксперт Фонда содействия публичной дипломатии Александр Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

ИА REGNUM : Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель встречается с Владимиром Путиным в Сочи. Это знаменательное событие в отношениях двух стран на фоне существенного обострения международной обстановки.На ваш взгляд, какие темы будут наиболее актуальными на переговорах двух лидеров?

— В повестке обсуждения, скорее всего, будут темы Ирана, Сирии, Украины, «Северного потока — 2». Все эти вопросы важны для обеих сторон, особенно в контексте усиливающегося давления США на страны Евросоюза. Стоит отметить, что визит Меркель в Россию проходит после саммита ЕС в Болгарии, где лидеры европейских государств также обсуждали судьбу соглашения. Найти выход из нынешнего положения достаточно трудно, так как США уже пригрозили европейским компаниям крупными санкциями в случае, если те продолжат работу в Иране.

ИА REGNUM : Ваш взгляд на возможное решение иранской ядерной программы?

— Вопрос о судьбе иранской «ядерной сделки» является ключевым для Германии, которая, как и все ведущие европейские страны, выступила против выхода США из соглашения. При этом Берлин воспринял решение американского президента внешне негативно, поскольку ФРГ стала главным иностранным инвестором в Иране — на ее долю приходится 60% инвестиций ЕС. Россия по «ядерной сделке» занимает схожую позицию касательно Ирана, и это сближает обе страны, несмотря на действующий санкционный режим.

Евро

Обращает на себя внимание тот факт, что Тегеран дал карт-бланш на торгово-экономическое сотрудничество ведущим странам ЕС, а не России, которая является союзником Ирана по урегулированию ситуации в Сирии. И это тоже нам надо учитывать при выстраивании отношений с Тегераном.

ИА REGNUM : Насколько актуальна для России сегодня тема отмены санкций?

— Ожидается, что Владимир Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с Меркель. Известно, что, несмотря на желание немецкого бизнеса возобновить отношения c Россией, вопрос санкций — прерогатива всего ЕС. Тем не менее, как пишут СМИ, главный экономический вопрос, который будут обсуждать лидеры двух государств, — как действовать в условиях санкций.

По словам министра экономики ФРГ Петера Альтаира, который накануне визита дал интервью прессе, в нынешних условиях у немецких и российских компаний есть возможности для укрепления торговых связей. Поэтому стороны будут искать возможности для защиты немецких компаний в России от американских санкций.

Накануне представители Кремля еще раз высказали позицию России по вопросу санкций. Это не наш вопрос, это не вопрос нашей повестки дня, и российская сторона не поднимала и не имеет в виду поднимать вопрос об этих санкциях, тем более, которые, как вы знаете, мы считаем незаконными с точки зрения международного права. Не Россия вводила санкции, не Россия была инициатором этого санкционного обмена, и, соответственно, не России инициировать эти обсуждения.

ИА REGNUM : Будет ли ирано-израильский конфликт в повестке обсуждения?

— Нельзя исключать того, что стороны отдельно обсудят ирано-израильский конфликт. Известно, что Израиль имеет колоссальное влияние на ФРГ. Возможно, в качестве цены за сохранение «ядерной сделки» с Ираном от Москвы потребуют свертывания взаимодействия с Тегераном в деле урегулирования ситуации в Сирии, сдерживания иранской стороны в ее намерениях выстроить прямой транспортно-логистический коридор до Средиземноморья. Нельзя исключать того, что Германия не столько будет отстаивать свои иранские интересы, сколько торговаться за «Северный поток» через сдерживание Ирана и России в Сирии, а России — еще и в Донбассе.

ИА REGNUM : Готова ли Германия защитить «Северный поток — 2»?

— Помимо судьбы инвестиций в иранские проекты, Германию волнует будущее крупного газового проекта «Северный поток — 2», которому также угрожают США. Во время недавнего визита Меркель в Вашингтон президент США Дональд Трамп просил ее отказаться от поддержки этого газового проекта. В обмен на это США обещали начать переговоры по новому торговому соглашению с ЕС. Кроме того, в американских политических кругах заявляют, что в случае, если Европа не урегулирует торговые вопросы с США, уже с 1 июня европейцы столкнутся с пошлинами на импорт стали и алюминия.

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В истории уже бывали прецеденты, когда Германия сталкивалась с США, к примеру, в вопросах торговли с СССР. В 1970-е годы Вашингтон активно препятствовал так называемой сделке «газ-трубы», подразумевавшей поставки немецких труб большого диаметра в обмен на газ. Тогда сделку удалось осуществить, однако сегодня США имеют гораздо больше возможностей давления на Германию, а вместе с ней — и на Евросоюз.

ИА REGNUM :Сирия остается одной из важнейших тем мировой повестки дня. Какова позиция Германии по этому вопросу?

— Среди крупных внешнеполитических вопросов на переговорах речь пойдет об урегулировании ситуации вокруг Сирии. Хотя Германия и не участвовала в военном конфликте в этой стране, именно она приняла значительную часть хлынувших в Европу беженцев. Это крайне негативно сказалось на имидже Меркель, и немецкие власти надеются, что большая часть сирийцев вернется домой, когда ситуация улучшится. Как пишут СМИ, Меркель понимает, что кризис в Сирии без России не решить.

Путин не случайно накануне провел встречу с Б. Асадом, давая понять не только Германии, что его позиция по урегулированию вокруг Сирии остается неизменной. Он проинформирует сторону об успехах Сирии, в том числе по обнаружению французских военнослужащих на сирийском блокпосту, о подрывных действиях США. Путин выразит неудовлетворение в связи с ракетными ударами Израиля по Сирии и иранской группировке. Он призовет Берлин подключиться к урегулированию ситуации в Сирии.

ИА REGNUM : Будет ли актуальна темаУкраины на переговорах двух лидеров?

— На мой взгляд, Меркель по прежнему будет отстаивать Минские соглашения, но в контексте максимального учета украинских интересов. Добиваясь от России выполнения соглашений с учетом интересов Киева, можно затронуть тему вероятности обострения ситуации на Донбассе накануне чемпионата мира по футболу в России. Меркель может пообещать не допустить эскалации конфликта. Отдельно речь пойдет о сохранении газового транзита, учета интересов Киева как государства-транзитера, в этом вопросе в дальнейшем. Об этом она ранее обещала на встречи с Порошенко.

Владимир Путин поставит вопрос о нарушении Минских соглашений, преследовании журналистов в Украине, дальнейшей фашизации страны. Он привлечет внимание к угрозам взорвать Крымский мост. Путин еще раз даст понять, что любые попытки начать боевые действия получат адекватный ответ, обратит внимание на недопустимость заявлений американского спецпредставителя Волкера, провоцирующих обострение конфликта на Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Как только встреча закончится, Порошенко попытается в свою пользу обратить прошедшие переговоры. К этому будут приурочены ряд информационно-политический действий. С учетом того, что Порошенко может быть посвящен в повестку встречи, он сделает ряд оперативных заявлений по Донбассу, «Северному потоку — 2», газовому транзиту, Крыму и тому подобное. Возможно, поддержит Израиль в конфликте с Ираном.

ИА REGNUM : В начале июня на свою очередную встречу в Италии соберется Бильдербергский клуб. Повлияет ли его проведение как-то на повестку встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель?

— Приезд Меркель в Сочи нельзя рассматривать в отрыве от грядущего визита в Россию другого крупного европейского политика — Эммануэля Макрона, который посетит нашу страну в рамках участия в Петербургском экономическом форуме. И Меркель, и Макрон совсем недавно были в США, и можно предположить, что оба государства — ФРГ и Франция — видят себя связующим европейским звеном между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, надо иметь в виду, что визиты в Россию европейских лидеров намечены накануне очередного заседания Бильдербергского клуба, который в начале июня пройдет в Италии. Как известно, клуб, в работе которого принимают участие самые влиятельные люди в сфере политики, экономики и финансов, медиа и др., рассмотрит и примет решения по ключевым вопросам современности и прежде всего по «проблемным» странам — КНР, ИРИ, КНДР и др.

Естественно, одной из самых актуальных тем будет проблема роста геополитического потенциала России. Возможно, визиты Макрона и Меркель — это не только «прощупывание» позиции Кремля, но и предъявление ему неких требований, в частности по Сирии, Ирану, Украине.