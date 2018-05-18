Автокефалия

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Итак, примерно с середины апреля одна из главных тем на Украина — «автокефалия». Забегая наперёд, отметим, что её сторонники напрасно утверждают, что таким образом они собираются преодолеть церковный раскол на Украине. Поскольку уже даже чтение новостей по теме показывает, что именно автокефалия станет началом настоящего церковного раскола. Половина украинцев, условно говоря, пишет прошения Вселенскому патриарху, прося, умоляя, требуя автокефалии. Другая половина общества тоже пишет — но противоположные по смыслу обращения.

«Мы с возмущением восприняли попытку со стороны нынешней власти и президента Украины в очередной раз вмешаться в дела церкви, узурпировать право церкви и православной общины на решение своей судьбы. Последняя инициатива власти по созданию единой поместной церкви накануне президентских выборов — это не забота о церкви, а попытки решить свои политические задачи и политическое вмешательство в жизнь миллионов православных христиан в Украине, подталкивание к новой общественной напряженности», — говорится в письме депутатов украинского парламента от «Оппозиционного блока» патриарху Варфоломею I.

Сам Вселенский патриарх явно не торопится исполнять хотелки политических украинцев. Заседание по этому вопросу ожидалось в мае, однако его перенесли на июнь.

«Это, наверное, связано с тем, что патриарх не очень хорошо себя чувствует, а возможно, со сложностями, которые возникли в процессе, как он сказал, консультирования с различными православными церквями», — предположила заведующая отделом философии и истории религии Института философии НАНУ Людмила Филипович в эфире «5 канала».

Василий Перов. Никита Пустосвят. Спор о вере. 1881

Абсолютное большинство «автокефалистов» не понимает самой сути процесса, который они поддерживают. Так, они придают чрезмерно большое значение фигуре Варфоломея I, очевидно, полагая, что стоит только надёжными аргументами привлечь его на свою сторону — и дело в шляпе. В общем виде процесс в интервью изданию «Православная жизнь» описывает управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний:

«…Никакой патриархат не может сам по себе предоставить автокефалию какой-либо Церкви. Православная Церковь — едина, а значит, все наиболее важные вопросы, в том числе и предоставление статуса автокефалии, решаются всеми Поместными Церквами совместно. То есть Архиерейский Собор Автономной Церкви или Экзархата принимает соответствующее решение о желании автокефального устройства и затем обращается с этой просьбой к Церкви-матери, то есть к той Церкви, в юрисдикции которой в настоящее время церковная структура, желающая автокефалии, пребывает. Затем, после получения согласия Церкви-матери и всех Поместных Православных Церквей, провозглашается автокефальный статус такой Церкви».

Иными словами, даже Вселенский патриарх при всем желании не может превратить раскольников в автокефальную церковь — даже если они внешне ничем от церкви не отличаются. Т. е. по-хорошему раскольникам следовало бы не бегать за Варфоломеем, а утроенными усилиями разлагать единство канонической УПЦ и захватывать сначала её. Так как только она может получить автокефалию.

Зато понимает один из ключевых автокефалистов Александр Драбинко. Предстоятель — всегда ключевая фигура церкви, поэтому его Драбинко и атакует. В частности, он поделился с изданием «Обозреватель» архивными материалами, относящимися к началу 90-х годов, в частности — обращением УПЦ к тогдашнему президенту Украины Леониду Кравчуку. В нём митрополиты пишут:

«Мы заверяем вас, что будем и дальше законным путем отстаивать полную независимость и самостоятельность УПЦ, а также создавать необходимую материальную базу для плодотворной деятельности и расцвета УПЦ в новых условиях ее жизни — независимом нашем Украинском государстве».

Под документом — подпись сегодняшнего главы УПЦ Онуфрия. И, конечно же, ловкий манипулятивный вывод: Онуфрий сам выступал за автокефалию.

Митрополит Онуфрий (Березовський)

С «патриотическими» журналистами такие трюки у Драбинко проходят. Но дело в том, что впоследствии большинство митрополитов отозвали свои подписи. А также заявили, что сегодняшний т.н. патриарх УПЦ УП Филарет оказывал на них давление и угрожал. В т.ч. за это он был лишён сана и предан анафеме.

Кроме того, само содержание понятия «автокефалия» с начала 90-х сильно изменилось, изменилось и отношение УПЦ к нему. Тогда, 26 лет назад, стало очевидным, что тема провоцирует этноконфессиональный конфликт на Украине. Поэтому большинство клира УПЦ предпочло отказаться от этой идеи в обмен на гарантии максимальной самостоятельности со стороны Москвы. Скажем, одно из возможных, хотя и не обязательных прав автокефальной церкви — право варить своё миро. Не все автокефальные церкви его имеют, УПЦ — имеет.

Была причина, по которой УПЦ тогда отказалась отстаивать полную самостоятельность. Тем самым она заблокировала легализацию раскольников в лоне УПЦ в случае, если её главой станет вот такой условный Драбинко. Как видим, решение оказалось мудрым и прозорливым.

Политолог Андрей Мишин, иронизируя над одержимостью политических украинцев идеей автокефалии, предлагает более радикальное решение:

«Тема эта очень старая… Например, в моём институте у меня был подчинённый первый ректор лаврской духовной академии протоиерей Александр Кубелиус, и как только менялась власть, всегда приходили представители спецслужб и спрашивали, как создать у нас единую церковь. Попытка довольно глупая, потому что цель — уменьшить влияние России, блаженнейшего патриарха Кирилла, потому что у нас мощный конфликт. Но раз мы ставим такую цель, и у нас ещё есть европейская интеграция, культ Шухевича и Бандеры, так давайте сразу перейдём в греко-католики. Вот абсолютно классное решение… Это гораздо более отвечает сути нашей нынешней политической власти».

Захваты и грабёж храмов

Раскольники из т.н. Киевского патриархата совсем не планирует отказываться от захватов храмов канонической УПЦ, даже наоборот. В конце марта глава раскольников Филарет встречался с руководством «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Темой встречи стало сотрудничество в сфере «способствования переходам общин Украинской православной церкви в состав Киевского патриархата». Напомним, что ещё в прошлом году две эти организации подписали документ о сотрудничестве.

«Этот документ, кстати, со стороны ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписал Василий Лабайчук, которого представители УПЦ обвиняют в организации и личном участии в силовом захвате храмов данной конфессии на Тернопольщине. Судя по присутствию на встрече главы Тернопольской епархии УПЦ КП Нестора, там скоро опять может стать горячо. Уверен, что следует ожидать новых рейдерских атак на храмы УПЦ», — говорит в комментарии для «Страна.ua» публицист Александр Ермоленко.

УПЦ, комментируя апрельское возбуждение властей по поводу автокефалии, отмечает, что необдуманными заявлениями власть дала ложную надежду радикалам. Отсюда следует простой вывод: когда провал операции «Автокефалия» станет очевидным, радикально настроенные граждане начнут поиск виновных. И, конечно, найдут. Поэтому этим летом риск силовых акций в отношении УПЦ, её прихожан и имущества возрастает.

Одесская епархия УПЦ сообщает об ограблении храма в Овидиопольском районе области. Причём, судя по описанию случившегося, грабёж был скорее второстепенной задачей.

«Преступники взломали все замки, рассыпали по храму крупы, сахар, муку, разлили подсолнечное масло, принесенное прихожанами на панихиду по своим усопшим родственникам. Священные сосуды и облачение были выброшены на пол и осквернены. Совершив кощунство, преступники бежали», — отмечается в комментарии.

Похожим образом в конце марта был ограблен храм в Мелитополе (Запорожская область). Вообще же следует отметить, что, по сравнению с первыми годами после т. н. евромайдана, география грабежей постепенно смещается с запада на восток.

Цитата из кф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Грабители

5 мая боевики националистической группировки С14 (Terrorism Research & Analysis Consortium год назад внёс её в перечень террористических организаций) ворвались в Свято-Покровский Голосеевский монастырь. Ранее группировка получила информацию о том, что в этом монастыре укрывается бывший ополченец ДНР Рафаель Лусварги. Братия отказалась его выдавать, поэтому главарь боевиков Евгений Карась перешёл к оскорблениям. Позднее боевики схватили Лусварги вне стен монастыря и привели его в СБУ.

Обычно за храмы на Украине бьются прихожане УПЦ с раскольниками. Зафиксирован единичный случай битвы за храм между православными и греко-католиками. Однако Одесская область в конце апреля внесла в эту статистику свежую струю. В одном из сёл Овидиопольского района храм стали делить две лютеранские церкви. Люди с обеих сторон подобрались серьёзные: по словам очевидцев, крыльцо храма было красным от крови, но, тем не менее, захват не удался.

Похожая история в Николаеве, там тоже «friendly fire». Правда, уже не между лютеранами, а между раскольниками. К слову, эта история стоит того, чтобы остановиться на ней отдельно. Ведь тут оружие раскольников — захват храма через церковную общину — сыграло против них самих. Местному священнику-раскольнику Тарасу, настоятелю городского храма Святого Александра Невского, надоело быть раскольником. В УПЦ он не вернулся, покаялся в Греческой православной церкви и был в ней рукоположен. Когда в т.н. Киевском патриархате об этом узнали, то от служения его отстранили, а храм передали другому священнику. Однако за Тараса вступилась церковная община, прихожане храма.

«Все нужно делать в рамках закона, и закон позволяет это сделать. Есть община — собрание определенных людей, и они решают, хотят ли они быть в Киевском патриархате или нет. Все зависит от общины. Именно община занимается храмом», — комментирует происходящее Тарас местным СМИ.

Как уже сказано, это ровно та же схема, которую использует сам т.н. Киевский патриархат — апелляция к воле общины. Однако в этом случае они к воле общины почему-то глухи и упорно пытаются назначить в храм своего священника.

«Отец Тарас сказал, что он в Греции перекрестился, перевенчался и перерукоположился, что является грубым нарушением канонов», — говорится в заявлении пресс-службы Николаевской епархии т.н. Киевского патриархата.

Если с отца Тараса будут брать пример другие, то скоро на Украине появится весь спектр мирового православия.

Греко-католики

Любопытная история произошла в Тернопольской области. Сразу 9 монахов УГКЦ решением папы Римского лишились сана. Такой была реакция понтифика на проводимые ими обряды экзорцизма. Согласно правилам РКЦ, такие обряды требуют специального разрешения, монахи его не получали.

В этой же области 11 апреля случился и вовсе забавный казус. Мужчина зашёл в храм УГКЦ и украл деньги из церковной кассы. Однако при этом он не забыл трижды перекреститься.

Директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков утверждает, что украинские греко-католики участвуют в развязанной властью информационной кампании против УПЦ.

«…Идет очень солидный процесс теоретического обоснования … «почему УПЦ плоха», почему для нас лучше на Украине поместная церковь, даже при участии греко-католиков, чем УПЦ. Технологически очень хорошо обеспечиваемая, прикрываемая на всех уровнях кампания, защищаться в которой УПЦ крайне трудно», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Его правоту не замедлил подтвердить лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. Вот как он сам себя характеризует:

«Я также, как христианин, как патриот очень хочу, чтобы была создана Единая Поместная Православная Церковь с центром в Киеве. Порошенко уже люди готовы простить все грехи. Я никогда в ту церковь [УПЦ — Ред] не ходил. Я являюсь греко-католиком, воспитан в семье греко-католического священника».

Т. е. дела православной церкви его совершенно не должны касаться. Однако нет:

«Мы вообще считаем, что в этой ситуации украинская власть может сделать много чего без Константинополя. Например, отобрать святыни, которые принадлежат Московскому патриархату и которые являются на самом деле нашими, украинскими. И не надо Варфоломея спрашивать. Передать их в собственность украинской церкви. Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру. Какие проблемы?» — задается вопросом националист в эфире ивано-франковской телекомпании «3-студия».

Таким образом, недавние слова главы УГКЦ Святослава, мол, это внутреннее дело православных и греко-католики в него не вмешиваются, справедливо, вероятно, лишь для самого Святослава. Рядовые греко-католики, если и осведомлены об официальной позиции своей церкви по отношению к этому вопросу, то предпочитают её не замечать или игнорировать.

В УГКЦ решили изгонять не только демонов, но и коррупцию. В мае для львовских семинаристов впервые провели антикоррупционные тренинги. В дальнейшем эту практику собираются распространить на все епархии.

Украинская каноническая православная церковь

Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко, народный депутат Ирина Фриз в Facebook откровенно натравливает на представителей УПЦ спецслужбы:

«…В последнее время попы Московии во время служб в храмах как с цепей сорвались и откровенно призывают восстать против украинской власти… Убеждена, что такие действия должны получить адекватный ответ от правоохранительных органов, в частности СБУ, за подрывную деятельность против нашего государства, которая направлена на раскол общества и дискредитацию власти», — пишет она.

СБУ сотрудники

Правда, после внимательного прочтения выясняется, что «в последнее время» совпадает с активизацией украинской власти в отношении автокефалии. Т. е. «восстание против власти», скорее всего, является банальным возмущением священников по поводу столь грубого вмешательства в дела церкви.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в одной из недавних проповедей уделил внимание таким политикам:

«Ко мне, когда я приехал, подошли люди и спросили: что сегодня происходит в стране по вопросу Церкви и что нам делать. Я не буду углубляться в детали этого процесса, но скажу то, что некоторые политики, которые не знают до конца природы Церкви, правил Церкви, не видят Христа в Церкви, взялись не за свое дело… Мы молимся за всех: мы любим всех — даже тех, кто вмешивается в наши дела».

Сразу несколько высших иерархов УПЦ (митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор, зампредседателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич) попали перед Днём Победы в базу печально известного на Украине и далеко за ее пределами ресурса «Миротворец». «Грех», который им вменяют редакторы ресурса, — «противодействие инициативе президента Петра Порошенко и Верховной рады по созданию единой православной церкви.