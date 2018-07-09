Югра готовится к переделу мусорного рынка. Согласно реформе обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), здесь действует региональный оператор, который отныне будет нести ответственность за сбор, транспортировку и переработку мусора. Им стало по результатам конкурса АО «Югра-Экология» с уставным капиталом более 48 млн рублей, 79% акций которого принадлежит правительственной структуре, Фонду развития Югры. Отметим, что Ханты-Мансийский автономный округ — один из немногих субъектов в России, где столь важную сферу, как обращение с отходами, взяли в государственные руки. Что из этого выходит?

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Бескровным передел не будет

Бизнес взбудоражен. Сбор и вывоз ТКО на полигоны, согласно мусорной реформе, сейчас может производить региональный оператор самостоятельно. Есть второй вариант — привлечение подрядчиков через торги.

Ilya Plekhanov Мусоровоз

Региональному оператору, безусловно, будет гораздо выгодней сформировать со временем свою сеть перевозок, не связываясь с головными болями из-за добросовестности подрядчиков, тендеров и так далее. Это грозит гибелью рынка транспортировки мусора в Сургуте и Сургутском районе, где на данный момент работает в этой сфере более 60 предприятий с тысячей сотрудников. Только в экономической столице Югры ежедневно 250 частных мусоровозов обслуживают многоквартирные дома, организации и предприятия. Такие цифры были предоставлены Сургутской торгово-промышленной палатой на встрече с региональным оператором.

Наиболее оптимальный вариант для бизнеса из представленных — это привлечение к транспортировке ТКО операторов путём конкурсного отбора. То есть когда региональный оператор доверит сбор и перевозку мусора фирмам, преодолевшим барьер тендера. Однако, если единый тариф на перевозку мусора будет низким, не станет смысла работать, говорят сургутские предприниматели. А он по логике должен быть предельно низким, ведь аукцион работает на понижение цены услуги. Кроме того, допускается участие в конкурсе предприятий из других регионов, что несёт в себе опасность прихода на рынок фирм из бедных регионов России, для которых югорский тариф — манна небесная. В любом случае тектонические сдвиги в обращении с отходами не обойдутся без жертв на рынке, признают в Сургутской торгово-промышленной палате.

Убийственный тариф

Тревожит бизнес и единый тариф для потребителей, который, по законодательству, устанавливает региональный оператор. Тариф формируется в разрезе муниципальных образований в зависимости от объема накопления ТКО. До 1 июля 2018 года АО «Югра-Экология» уже должно предоставить соответствующие документы в Региональную службу по тарифам ХМАО. К этому моменту должны быть проведены аукционы по выбору операторов по сбору и транспортированию ТКО, заключены прямые договоры с операторами по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

«Региональный оператор может постепенно «выдавить» сторонние организации путем формирования заранее негодных для перевозчиков условий работы в части занижения стоимости транспортных услуг, сокращения числа привлеченных перевозчиков и так далее. В конечном результате это приведет к уходу организаций с рынка, вместо них услуги будут осуществлять взаимозависимые с региональным оператором компании», — высказывают тревогу сургутские бизнесмены в своём обращении к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Причём договоры должны быть заключены с перевозчиками мусора с 1 октября 2018 года, тогда как практически у всех игроков рынка договорённости оформлены до конца года. Возникает коллизия — по закону договоры будут признаны действительными любым судом.

«В целях недопущения нарушения законных прав и интересов перевозчиков необходимо установить переходный период до 1 января 2019 года для переоформления договоров транспортирования ТКО», — требуют предприниматели от губернатора региона.

Директор АО «Югра-Экология» Павел Ващенко снял часть тревог, пообещав, что будет разыгрываться тендер с перевозчиками мусора, количество лотов будет равно количеству организаций, фактически занятых транспортировкой ТКО. Начальная максимальная цена по аукциону будет базироваться на стоимости услуг по существующим контрактам, уверяет представитель регоператора. Для формирования цены по лотам региональный оператор запрашивает у компаний коммерческие предложения.

На минуточку представим, что на месте проправительственной структуры в Югре оказалась бы региональным оператором частная фирма из другого субъекта РФ, как это произошло в Курганской области, где мусором глобально займётся компания из Тюмени с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Кому бы были интересны тревоги и переживания перевозчиков ТКО? Запрашивал бы регоператор-варяг предложения о стоимости их услуг? Болела бы у него голова о наполняемости бюджета, рабочих местах, сохранении малого и среднего бизнеса? Он бы думал, прежде всего, о собственных доходах, диктовал бы свои условия властям, как это уже происходит в ряде регионов страны. Оттого интересно, как аукнется проявленный властями Югры патернализм в исполнении «мусорной» реформы. Если в вышеупомянутой Курганской области население замерло в ожидании повышения тарифа до грабительских размеров, то в ХМАО, наоборот, напрягся бизнес, прекрасно понимая, — кто-то должен уйти.

«Предприниматели Сургута всё верно указали про последствия для частных компаний, но неверно в социальном плане. Действительно, вместо 60 перевозчиков останется в итоге один многоликий, связанный с региональным оператором. Так на это в первую очередь и была нацелена «мусорная» реформа. Законодатель решил консолидировать отрасль, сделать её более управляемой. Количество занятых наёмных рабочих не уменьшится, а вот центров принятия решений станет меньше. Следовательно, возрастёт прозрачность системы и ответственность руководящего звена», — прокомментировал сургутские события директор курганской фирмы «Эко-Технопарк» Сергей Завьялов.

«Экогеноцид» в потенциале

Другая немаловажная сургутская проблема: с кем заключать договоры по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент идёт ожесточённое оспаривание в судах решения о закрытии Сургутского полигона твёрдых бытовых отходов.

Ворон на свалке

Гигантская свалка привлекает птиц, которые делают движение воздушных судов из Сургутского аэропорта опасными. Столкновения самолётов с пернатыми уже приводили к сложным ситуациям в 2016—2017 годах. Эксплуатант полигона, муниципальное учреждение «Сургутский кадастровый центр «Природа», должно было исполнить решение суда ещё месяц назад.

Представители мэрии поясняют, что при рекультивации Сургутского полигона мусор придётся возить за 27 км от города. Это неминуемо увеличит тариф для населения. На днях стало известно, что и районная свалка также близка к закрытию по решению суда. Как выход региональный департамент по управлению государственным имуществом предлагает построить межмуниципальный полигон. Идут переговоры о выделении участка недалеко от свалки на Восточной объездной. Об этом сообщает «СургутинформТВ». Предполагается, что новый полигон будет включать в себя линию по переработке мусора и мусоросжигательный завод. Решение о строительстве будет принято на днях. Проект должен быть исполнен к сентябрю и представлен депутатам Сургутской гордумы. Известие о мусоросжигательном заводе под боком не могло не взволновать жителей экономической столицы Югры. Ведь есть немало экспертных заключений о губительном воздействии мусоросжигательных технологий на окружающую среду и здоровье населения, проживающего рядом с топками отходов. А экологи в Сургуте суровые, именно они добиваются закрытия муниципального полигона.