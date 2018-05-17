Новый виток напряженности на Ближнем Востоке, и в частности конфликт между Ираном и Израилем, вновь выдвинул войну на повестку. Как пишут СМИ, Бильдербергский клуб, ежегодно принимающий решения по ключевым вопросам международной жизни, грозит ультиматумом Кремлю за его строптивость, несговорчивость и непокорность. Россия оказалась перед сложным выбором: с кем быть и как себя вести. Россию банально шантажируют новой войной в Донбассе до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, считает эксперт Фонда содействия публичной дипломатии Федор Пашин.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

ИА REGNUM : Откуда берет корни ирано-израильское противостояние?

— Ирано-израильский конфликт имеет давнюю предысторию и носит эсхатологический характер. Столкновение интересов двух древнейших народов мира происходило во времена острого соперничества за выживание и самосохранение племен и народов на пространствах Ближнего и Среднего Востока. Взаимная враждебность еще больше возросла после того, как примерно в 4-м веке до нашей эры, согласно библейской хронике, в Персии, где проживала влиятельная еврейская диаспора, с их участием было спровоцировано массовое убийство персов — около 75 тыс. человек. В связи с этой датой, установленной в 5-м веке до н. э., евреи ежегодно отмечают свой религиозный праздник, который приходится на 23 февраля.

В прошлом столетии ирано-израильский эсхатологический конфликт обострился после победы в Иране в 1979 году сторонников исламской революции и прихода к власти религиозных сил, начала экспорта «исламской революции» в сопредельные мусульманские страны. Мировой сионизм и Израиль, наряду с коммунизмом и американским империализмом, были провозглашены главными угрозами для мусульманского мира. В ответ, и не без участия Израиля, Исламская Республика Иран оказалась втянутой в длительную кровопролитную войну с Ираком, которая продолжалась с 1980 г. по 1988 г.

В дальнейшем Израиль и США не раз были готовы нанести массированные удары по ИРИ, но международные обстоятельства всякий раз мешали реализации планов. После вмешательства коллективного Запада во внутренние дела Ирака, публичной казни иракского правителя Саддама Хусейна в 2006 году Ирак погрузился в пучину гражданской войны, в которую предполагалось втянуть Тегеран со всеми вытекающими негативными последствиями для ИРИ. Однако Ирану удалось выиграть от дестабилизации обстановки в соседнем Ираке, их сторонники из числа шиитов утвердились во власти в Багдаде.

Masoud Shahrestani Протестующие иранцы сжигают американский и израильский флаги

ИА REGNUM : Что этот конфликт представляет собой сегодня?

— В новейшей истории интересы теократических государств Израиля и Ирана вновь столкнулись вокруг Сирии. Ирану совместно с Россией удалось разгромить основные силы ИГИЛ (организация запрещена в РФ), в формировании, подготовке и вооружении которых заметную роль сыграли Тель-Авив и Вашингтон, их ближневосточные мусульманские союзники. В ходе успешной войны в Сирии Иран вплотную подошел к решению своей стратегической задачи — созданию транспортно-логистического коридора к Средиземному морю. Победа сторонников проиранской «Хезболлах» («партия Аллаха») на выборах 6 мая в Ливане еще больше укрепила его позиции. Шииты Йемена успешно противостоят суннитской Саудовской Аравии, являющейся религиозно-политическим противником Ирана.

ИА REGNUM : При чем тут Россия? Кто разыгрывает русскую карту?

— Провоцирование междоусобного конфликта между соседними странами — это старый испытанный трюк коллективного Запада по устранению конкурентов и неугодных режимов. Речь идет не только об ирано-иракском вооруженном конфликте (1980−1988 гг.), достаточно вспомнить две войны Германии с Россией (1914−1918 гг.) и СССР (1941−1945 гг.). Или попытки Тель-Авива, Вашингтона и Лондона втянуть нынешнюю Россию в «большую» войну с ведущими странами ЕС, и в частности Германией, через вооруженный конфликт с Украиной. Россия, не поддавшись на провокацию, в 2015 году переключила внимание своих геополитических противников на Ближний Восток. Вступив в сирийскую военную кампанию, Москва стала последовательно выстраивать свои отношения с Тегераном.

Сегодня Израиль больше всего беспокоит объединение усилий Ирана, Турции и России в деле урегулирования ситуации вокруг Сирии. Поэтому возникает тема перенесения американского посольства в Иерусалим, Вашингтон разрывает «ядерную сделку» с Ираном, глава Израиля Нетаньяху срочно приезжает в Москву и участвует в военном параде и шествии «Бессмертного полка» 9 мая, по иранской военной группировке и базам в Сирии наносится серия ракетных ударов. Тель-Авив пугает мир ядерным ответом Ирана и новым «холокостом» евреев. Ближний Восток в который раз в истории оказался на пороге региональной войны, которая грозит перерасти в глобальный конфликт.

Kremlin.ru Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Хасан Рухани

Тель-Авив блефует, стремясь втемную разыграть «русскую карту», втянуть Москву на своей стороне в конфликт с Тегераном. Как пишут СМИ, при этом преследуются далеко идущие цели. Со ссылкой на слова Г. Киссинджера, высказанные еще в 2012 году: «К 2022 году Израиля не будет». «Новый Иерусалим», о чем много пишут в интернете, может появиться на территориях ряда украинских областей (Днепровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская). К этим землям тесно примыкает и Крым, который находится в составе России. Однако израильтяне не могут в одночасье сесть на самолеты и покинуть страну, нужен серьезный повод. События должны развиваться естественным ходом вещей, а это значит провоцирование войны всех против всех, которая уже идет в Сирии.

Так называемые «глобальные предикторы» из предыдущих социальных потрясений на Ближнем Востоке исходили из того, что в войне всех против всех погибнут миллионы, а огненное колесо войны покатится дальше в сторону Ирана, Китая, России, угрожая национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности государств, которые сегодня являются главными оппонентами «коллективного Запада». Как пишут в интернете, не избежать погибели и многим несчастным израильтянам, у которых просто не будет возможности вовремя унести ноги. Видимо, об этом «холокосте», который затмит все прежние массовые уничтожения евреев в мировой истории, с подачи Тель-Авива заговорили мировые медиа.

На очередном заседании Бильдербергского клуба, которое состоится в начале июня в итальянском Турине, накануне чемпионата мира по футболу в России, в отношении Пекина, Москвы и Тегерана будут приняты новые решения. Как пишут СМИ, от имени глобального предиктора условия ультиматума России за ее строптивость и несговорчивость могут быть предъявлены французским президентом во время его поездки в Санкт-Петербург на Международный экономический форум, который в этом году начнется 24 мая.

ИА REGNUM : Какую линию поведения в этой ситуации необходимо выбрать Москве?

— Россия оказалась перед сложным выбором: с кем быть и как себя вести. Действия Москвы смахивают на политику Сталина с началом Второй мировой войны. Правда, как и тогда, сегодня не с кем договариваться и быть уверенным, что все договоренности будут соблюдаться. Китай всегда играл за себя и дальше будет действовать выжидательно, исключительно в своих интересах. Тегеран свои надежды скорее связывает с Пекином, чем с Москвой, которая, по взглядам иранской стороны, так и не сумела освободиться от «ветхозаветного плена». Мало чего стоит «дружба» с Минском, Астаной, Ереваном и Бишкеком. Им не до жиру, выжить бы в глобальном противостоянии. Нельзя всерьез воспринимать и якобы наметившийся конфликт США с ведущими странами Европы по «ядерной сделке» с Ираном.

Сегодня Россию банально шантажируют новыми санкциями, колебаниями курсов валют, новой войной в Донбассе до начала чемпионата мира по футболу, дезинтеграционными процессами, межнациональными конфликтами, массовыми протестами и выступлениями. В этих условиях тем более нельзя верить никаким западным посулам и обещаниям. Как пишут СМИ, Кремль, в частности, активно подталкивают действовать против Ирана, чтобы взамен обрести дружественную Украину и «новый Иерусалим» под Крымом.

Россия в своей истории столько раз была рада обманываться, что не счесть, оттого и страдала, несла тяжелые материальные и людские потери. Между тем по-прежнему актуальны слова известного русофоба Бжезинского о том, что новый мировой порядок создается против России, за счёт России и на обломках России… Нам нельзя вляпаться в ирано-израильскую историю.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

ИА REGNUM : И все-таки, кто сегодня наш партнер, на кого России можно опереться?

— Сегодня вновь, как и в 1941 году, остается рассчитывать только на себя. Но тогда должно быть правительство народного доверия. Российские медиа не должны продолжать петь с «чужого голоса», глобального подрывного «мейнстрима», информационного потока, прямо направленного против суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности страны. Нельзя больше допускать того, чтобы Центробанк оставался и далее главным инструментом внешнего влияния на страну в руках мирового финансового капитала.

И конечно, придется вспомнить, что в России, наряду с другими этносами, живет русский народ. И не потому, что он лучше других. Просто другого большинства в России нет. Без опоры на русско-славянское население, как не раз об этом свидетельствовала отечественная история, с современными вызовами и угрозами не справиться. И в таком подходе заинтересованы все другие этносы России, которых ждет незавидная судьба вне толерантного «Русского мира».

Сегодня народ все настойчивее требует восстановления справедливости и равенства прав, жаждет понятных конкретных действий по обустройству России, улучшению жизни, противодействию враждебной деятельности пятой колонны. Страна не должна жить от прибавки до прибавки к пенсиям и зарплатам, от зимней Олимпиады до чемпионата мира, от возвращения Крыма в нашу гавань до открытия Крымского моста.

Новая-старая национальная идея сама стучится в дверь — спасение, самосохранение, выживание в эпоху глобальных вызовов и угроз. А чтобы спастись, надо сбиться в стаю — объединиться вне зависимости от политических и религиозных предпочтений, консолидировать общество и власть, а вожак стаи уже имеется.